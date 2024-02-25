Dijital akış hizmeti sağlayıcısı Netflix, aboneleri için dizi ve film sayısını sürekli olarak artırıyorken, öte yandan bazı içerikler de kaldırılıyor. Peki önümüzdeki ay seyirciye veda edecek yapımlar neler? İşte Netflix Mart 2024 itibariyle kaldırılacak içerikler…
Netflix kütüphanesinden kaldırılacak içerikler
Paylaşılan listeye baktığımızda birçok dizi ve film olduğunu görüyoruz. 2018'de seyirciye sunulan Aquaman, 1 Mart itibariyle Netflix kütüphanesinden kaldırılacak. Bununla beraber V for Vendetta (2006) da aynı gün veda edecek.
Öte yandan The Strangers (2008), John Wick (2014), Çarşı Pazar (2015) ve This Is Where I Leave You (2014) gibi yapımlar da önümüzdeki ay kütüphaneden kaldırılacak. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Mart 2024 itibariyle Netflix kütüphanesinden kaldırılacak yapımlar şu şekilde sıralandı;
Not: Listedeki bazı içerikler Netflix Türkiye'de yer almayabilir. Son Dakika › Teknoloji › Netflix Mart 2024 İtibariyle Kaldırılacak İçerikler - Son Dakika Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, evde tek başına kalan genç kız hayatını kaybetti. Yangın sırasında apartman sakinleri tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst tutuklandı. Ayrıca, eski Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ömer Paç da elektronik sigara tütünü kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz 2024'te sona ereceğini ve bu durumun devam etmeyeceğini açıkladı. Bakan Tunç, kira davalarında arabuluculuk döneminin başladığını ve fahiş artışların önüne geçmek için bu uygulamaya geçildiğini belirtti. Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-47" operasyonlarında bölgede "Çakar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konuldu. Ankara'nın çarpışan otomobillerden birinin savrularak bariyerlere saplandığı kazada anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ise yaralandı. AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasından arsa sahibi oldu. Kampanyaya göre aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken Çelebi "Vekil olmadan önce başvurum vardı. Kendi şirketimde sigortalı olarak çalışıyorum. Şirket ortağımın üzerine. Ben sigortalı görünüyorum" dedi. TOKİ'yi de aradığını belirten Çelebi, "İlgili kişiler bana arsanın çıktığını söylediler. Bu haktan feragat ettiğimi kendilerine söyledim" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'ın kendileri için yaptığı penaltı paylaşımı hakkında konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına aynı sertlikte yanıt veren Baki, "Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi dakikalarca döverek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili, katıldığı canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Tunç, ''Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor'' ifadelerini kullandı. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz'' ifadeleri yer aldı.
Tarihİçerik1 MartAquaman (2018)1 MartBakugan Legends (Season 5)1 MartBanyuki (2009)1 MartBasic (2003)1 MartBlockers (2018)1 MartDark Shadows (2012)1 MartDredd (2012)1 MartDune (2021)1 MartFat Ballerina – David A. Arnold (2019)1 MartGood Boys (2019)1 MartGravity (2013)1 MartGridiron Gang (2006)1 MartHajwala 2: Mysterious Mission (2018)1 MartK-9 (1989)1 MartLegends of the Fall (1994)1 MartLittle Man (2006)1 MartLone Survivor (2013)1 MartLucy (2014)1 MartMeet the Blacks (2016)1 MartMystic River (2003)1 MartOne Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)1 MartOpen Season: Scared Silly (2015)1 MartParanormal Investigation (2018)1 MartPaul Blart: Mall Cop (2009)1 MartPaul Blart: Mall Cop 2 (2015)1 MartR.I.P.D. (2013)1 MartSarvam Thaala Mayam (Tamil Version) (2018)1 MartSea of Love (1989)1 MartSeven Souls in the Skull Castle (2011)1 MartShe's All That (1999)1 MartShe's the Man (2006)1 MartSixteen Candles (1984)1 MartStand by Me (1986)1 MartThe Adventures of Sharkboy and Lavagirl (2005)1 MartThe Master of Disguise (2002)1 MartThe Next Three Days (2010)1 MartThe Strangers (2008)1 MartTraining Day (2001)1 MartTyler Perry's The Single Moms Club (2014)1 MartV for Vendetta (2006)1 MartWeapon of Choice (2018)2 MartBee Movie (2007)2 MartThis Is Where I Leave You (2014)5 MartMiss in Kiss (2016)5 MartTootsies & The Fake (2019)8 MartChampions (Season 1)9 MartLove and Monsters (2021)13 MartMiracle in Cell No. 7 (2019)14 MartAudrey (2020)14 MartÇarsi Pazar (2015)14 MartThe Valhalla Murders (Limited Series) – Netflix Original Removal15 MartDharmakshetra (2014)15 MartRaja Rasoi Aur Anya Kahaniyan (2014)15 MartStories by Rabindranath Tagore (2015)16 MartBurn Out (2017) – Netflix Original Removal16 MartGet on Up (2014)16 MartThe Giver (2014)17 MartDragged Across Concrete (2018)17 MartSavages (2012)19 MartReframe THEATER EXPERIENCE with you (2020)19 MartThe Cursed (2020)19 MartThe Legend of Tarzan (2016)19 MartThe Present (2020)20 MartCarol (2015)20 MartMy Little Pony: The Movie (2017)21 MartAny Crybabies Around? (2020)21 MartEl silencio es bienvenido (2017)30 MartSpy Kids: All the Time in the World (2011)31 MartJackie Brown (1997)31 MartJohn Wick (2014)31 MartJohn Wick: Chapter 2 (2017)31 MartJohn Wick: Chapter 3 – Parabellum (2019)
Not: Listedeki bazı içerikler Netflix Türkiye'de yer almayabilir.
Son Dakika › Teknoloji › Netflix Mart 2024 İtibariyle Kaldırılacak İçerikler - Son Dakika
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, evde tek başına kalan genç kız hayatını kaybetti. Yangın sırasında apartman sakinleri tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst tutuklandı. Ayrıca, eski Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ömer Paç da elektronik sigara tütünü kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz 2024'te sona ereceğini ve bu durumun devam etmeyeceğini açıkladı. Bakan Tunç, kira davalarında arabuluculuk döneminin başladığını ve fahiş artışların önüne geçmek için bu uygulamaya geçildiğini belirtti.
Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-47" operasyonlarında bölgede "Çakar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konuldu.
Ankara'nın çarpışan otomobillerden birinin savrularak bariyerlere saplandığı kazada anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ise yaralandı.
AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasından arsa sahibi oldu. Kampanyaya göre aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken Çelebi "Vekil olmadan önce başvurum vardı. Kendi şirketimde sigortalı olarak çalışıyorum. Şirket ortağımın üzerine. Ben sigortalı görünüyorum" dedi. TOKİ'yi de aradığını belirten Çelebi, "İlgili kişiler bana arsanın çıktığını söylediler. Bu haktan feragat ettiğimi kendilerine söyledim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'ın kendileri için yaptığı penaltı paylaşımı hakkında konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına aynı sertlikte yanıt veren Baki, "Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi dakikalarca döverek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili, katıldığı canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Tunç, ''Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz'' ifadeleri yer aldı.
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