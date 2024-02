Netflix Mart 2024 İtibariyle Kaldırılacak İçerikler

Teknoloji

Dijital akış hizmeti sağlayıcısı Netflix, aboneleri için dizi ve film sayısını sürekli olarak artırıyorken, öte yandan bazı içerikler de kaldırılıyor. Peki önümüzdeki ay seyirciye veda edecek yapımlar neler? İşte Netflix Mart 2024 itibariyle kaldırılacak içerikler…

Netflix kütüphanesinden kaldırılacak içerikler

Paylaşılan listeye baktığımızda birçok dizi ve film olduğunu görüyoruz. 2018'de seyirciye sunulan Aquaman, 1 Mart itibariyle Netflix kütüphanesinden kaldırılacak. Bununla beraber V for Vendetta (2006) da aynı gün veda edecek.

Öte yandan The Strangers (2008), John Wick (2014), Çarşı Pazar (2015) ve This Is Where I Leave You (2014) gibi yapımlar da önümüzdeki ay kütüphaneden kaldırılacak. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mart 2024 itibariyle Netflix kütüphanesinden kaldırılacak yapımlar şu şekilde sıralandı;