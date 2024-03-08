Niloya mobil uygulaması ile çocuklara eğlenceli ve eğitici deneyim sunuyor

Türkiye'nin popüler çizgi film karakterlerinden biri olan Niloya, mobil uygulaması ile küçük hayranlarına dijital bir platformda eğlenceli ve eğitici bir deneyim sunuyor. App Store ve Google Play üzerinden erişilebilen bu uygulama, çocuklara yönelik özel olarak tasarlanmış oyunlar içeriyor.
Bu oyunlar arasında ses eşleştirme, yapboz, nesne toplama, kıyafet giydirme, fark bulma ve boyama gibi çeşitli aktiviteler bulunuyor, böylece çocuklar hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğrenme fırsatı buluyorlar.
Niloya, YouTube üzerinde 5.5 milyon aboneye ulaşan kanalı ve TRT Çocuk'ta her gün yayınlanan bölümleri ile tüm yaş gruplarından büyük ilgi görüyor. Ayrıca, müzikalleri ile de Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak hayranlarıyla buluşuyor. Mobil uygulama, Niloya'nın dijital dünyadaki varlığını genişleterek, çocuklara sanal ortamda güvenli ve eğitici bir alan sağlıyor.
Aileler de bu uygulamayı güvenle çocuklarına sunabiliyorlar; zira uygulama, çocukların zihinsel ve yaratıcı gelişimlerini destekleyen içeriklere sahip. Uygulama, toplamda 160 bölümden oluşan 8 farklı oyun ile düzenli güncellemeler aracılığıyla çocuklara sürekli yeni deneyimler sunuyor.
Kısa süre içinde 40 binden fazla kullanıcı sayısına ulaşan Niloya'nın mobil oygulaması, iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılabilen cihazlar üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediyenin araç filosuna toplu ulaşımda kullanılmak üzere iki yeni otobüs dahil edildi. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, otobüslerin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende, bölge halkına daha kaliteli ve güvenli bir toplu taşıma hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti. Otobüslerde çevreci özellikler bulunurken, klima sistemi, engelli rampası ve 2 adet 19 inç LCD monitör gibi donanımlar da yer alıyor.
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