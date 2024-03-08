Niloya mobil uygulaması ile çocuklara eğlenceli ve eğitici deneyim sunuyor - Son Dakika
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Teknoloji

Niloya mobil uygulaması ile çocuklara eğlenceli ve eğitici deneyim sunuyor

Niloya mobil uygulaması ile çocuklara eğlenceli ve eğitici deneyim sunuyor

Niloya'nın mobil uygulaması, çocuklara özel olarak tasarlanmış oyunlar içeriyor. Ses eşleştirme, yapboz, nesne toplama gibi aktivitelerle çocuklar eğlenirken öğrenme fırsatı buluyor. Uygulama, güvenli ve eğitici bir alan sağlayarak çocukların zihinsel ve yaratıcı gelişimlerini destekliyor. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, kısa sürede 40 binden fazla kullanıcıya ulaştı.

08.03.2024 14:21
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Türkiye'nin popüler çizgi film karakterlerinden biri olan Niloya, mobil uygulaması ile küçük hayranlarına dijital bir platformda eğlenceli ve eğitici bir deneyim sunuyor. App Store ve Google Play üzerinden erişilebilen bu uygulama, çocuklara yönelik özel olarak tasarlanmış oyunlar içeriyor.

Bu oyunlar arasında ses eşleştirme, yapboz, nesne toplama, kıyafet giydirme, fark bulma ve boyama gibi çeşitli aktiviteler bulunuyor, böylece çocuklar hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğrenme fırsatı buluyorlar.

Niloya mobil uygulaması ile çocuklara eğlenceli ve eğitici deneyim sunuyor

Niloya, YouTube üzerinde 5.5 milyon aboneye ulaşan kanalı ve TRT Çocuk'ta her gün yayınlanan bölümleri ile tüm yaş gruplarından büyük ilgi görüyor. Ayrıca, müzikalleri ile de Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak hayranlarıyla buluşuyor. Mobil uygulama, Niloya'nın dijital dünyadaki varlığını genişleterek, çocuklara sanal ortamda güvenli ve eğitici bir alan sağlıyor.

Aileler de bu uygulamayı güvenle çocuklarına sunabiliyorlar; zira uygulama, çocukların zihinsel ve yaratıcı gelişimlerini destekleyen içeriklere sahip. Uygulama, toplamda 160 bölümden oluşan 8 farklı oyun ile düzenli güncellemeler aracılığıyla çocuklara sürekli yeni deneyimler sunuyor.

Kısa süre içinde 40 binden fazla kullanıcı sayısına ulaşan Niloya'nın mobil oygulaması, iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılabilen cihazlar üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Çocuk, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Niloya mobil uygulaması ile çocuklara eğlenceli ve eğitici deneyim sunuyor - Son Dakika

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