 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nintendo Switch 2 Tanıtım Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Nintendo Switch 2 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Nintendo Switch 2'nin tanıtım tarihi, ses şirketi Altec Lansing'in yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. Şirketin basın bülteninde, yeni yazılımın Nintendo Switch 2 ile aynı dönemde lansmanının yapılacağı belirtildi. Ancak şirket daha sonra hatayı fark ederek açıklamayı geri çekti. Önceki sızıntılara göre, Nintendo Switch 2'nin tanıtım tarihi 24 Eylül 2024 olarak belirlendi. Yeni konsol, MediaTek işlemci ile güçlendirilmiş ve daha üst seviye bir oyun deneyimi sunacak. Fiyatı ise dijital sürüm için 400 dolar, standart model için ise 449 dolar olarak sızdırıldı.

Nintendo Switch 2 Tanıtım Tarihi Belli Oldu
12.01.2024 - 12:31,
Abone Ol

Tüm zamanların en çok satan oyun konsolları arasında yer alan Nintendo Switch, yeni versiyonuyla karşımıza çıkacak. Adının Nintendo Switch 2 olması beklenen konsolun tanıtım tarihi ile ilgili ilginç bir paylaşım ortaya çıktı. Buna göre daha önce ortaya çıkan sızıntılar da doğru.

Nintendo Switch tanıtım tarihi için ses şirketinden açıklama

Altec Lansing adlı ses şirketi Perşembe günü yaptığı açıklamada, AI Shark'tan yeni yazılım lisanslayan ilk şirket olduğunu açıklayan bir basın bülteni yayınladı. Ancak bültende dikkat çeken nokta yazılımın lansmanının Nintendo Switch 2 ile aynı dönemde yapılacağına dair vurguydu.

Bu anlamda Altec Lansing, Nintendo Switch 2 tanıtım tarihi için Eylül 2024'ü işaret ediyor. Ancak şirket bu hatayı fark edip açıklamayı geri çekti. Yeniden düzenlenen açıklamada ise Nintendo Switch 2'den bahsedilmedi.

Nintendo Switch 2 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Konu hakkında açıklama yapan şirket ise Nintendo Switch 2 tanıtım tarihi hakkında bir bilgileri olmadıklarını belirtti. Kısacası bu hata şu an için bülteni hazırlayan Halkla İlişkiler şirketine kesilmiş durumda.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılara göre Switch 2, Eylül sonu ya da Ekim başı gibi karşımıza çıkacak. Hatta son çıkan sızıntıya göre Nintendo Switch 2 tanıtım tarihi tam olarak 24 Eylül 2024.

Yaklaşan Nintendo Switch 2 işlemcisi hakkında yeni detaylar daha önce ortaya çıktı. Buna göre cihaz 2x Cortex-A4, 2x Cortex-A720 ve 4x Cortex-A520 çekirdeklerine ev sahipliği yapan MediaTek bir işlemciden güç alacak. İlk tanıtıldığı dönemde Nvidia Tegra işlemci kullanan firma, artık çok daha üst seviye bir mobil işlemci ile gelecek. Bu anlamda Switch 2 çok daha iddialı ve üst seviye bir oyun konsolu olacağa benziyor.

Switch 2 fiyatı hakkında da daha önce sızan bilgilere bakmakta yarar var. Buna göre konsol, fiziksel ve dijital olmak üzere iki versiyonla satışa çıkacak. Sızıntıya göre dijital sürüm 400 dolar, standart model ise 449 dolarlık fiyata sahip olacak.

Şu an için Nintendo Switch, tüm zamanların en çok satan üçüncü oyun konsolu. Switch 2'nin de bu başarıyı tekrar edip edemeyeceği de merak konusu. Özellikle son dönemde ortaya çıkan Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go gibi önemli rakipler de bu pazara göz dikti. Yine CES 2024'te ortaya çıkan MSI Claw A1M'de iddialı özellikleri ile öne çıkıyor.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Nintendo, Eylül, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nintendo Switch 2 Tanıtım Tarihi Belli Oldu - Son Dakika


13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40
Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti

Son Dakika
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 13:59:03. #1.12#
SON DAKİKA: Nintendo Switch 2 Tanıtım Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement