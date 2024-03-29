Telif hakları konusundaki hassasiyetiyle bilinen Nintendo, yine bir dava ile gündeme geldi. Switch konsolunu kırarak birçok popüler oyunun ücretsiz oynanmasına imkan veren Yuzu platformuna yüklü bir tazminat davası açan şirket, mahkemede galip gelerek oyun konsolunu kırmayı düşünen diğer gruplara gözdağı vermeyi amaçlıyor.
Tropic Haze tarafından geliştirilen Yuzu aracının telif haklarını ihlal ettiğini savunan firma, aracın resmi lisans prosedürlerini aşarak kendilerini önemli bir maddi zarara uğrattığını iddia etti. İşte tüm detaylar…
Nintendo yine dava yolunu seçti
Yuzu'nun internet sitesindeki bazı legal açıklamaların da geliştirici Tropic Haze'i kurtaramayacağı belirtilirken, dava sonucunda ağır bir tazminat kararına varılması durumunda firmanın iflasa sürükleneceği söyleniyor.
Sızdırılan mahkeme belgelerinde, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oyununun resmi olarak piyasaya çıkmadan önce Yuzu aracı üzerinden bir milyondan fazla kez indirildiği öne sürüldü. Aracın Patreon hesabından ayda 30 bin dolardan fazla gelir elde edilmesi de, bunun sadece bir hayır işi olduğu savunmasını da ortadan kaldırıyor.
Yuzu gibi platformlar resmi olarak yasal olsa da, bu platform özelinde yapılan reklamlar ve gelir elde etme çabası geliştirici Tropic Haze'in başını oldukça ağrıtacak gibi görünüyor. Davada eli oldukça güçlü görünen Nintendo, uğradığı tüm zararların tazminini ve Yuzu platformunun sonsuza dek kapatılmasını talep ediyor. Davanın nasıl sonuçlanacağını ise hep beraber göreceğiz. Günün sonunda, yaşanacak tüm gelişmelerin oyuncuların yararına olmasını ümit ediyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nintendo'nun uygulamakta olduğu agresif strateji doğru mu? Dava ne şekilde sonuçlanacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Nintendo, Yuzu platformuna tazminat davası açtı - Son Dakika
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