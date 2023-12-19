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Nio ET7 Prototipi 1050 km Menzil Sunuyor - Son Dakika
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Nio ET7 Prototipi 1050 km Menzil Sunuyor

Çinli elektrikli araba üreticisi Nio'nun ET7 prototipi, 1050 km menzil sunuyor. 14 saatlik sürüş testinde 150 kWh pil ile 1044 km yol kat edildi. Yeni bataryanın seri üretimine Nisan 2024'te başlanacak.

Nio ET7 Prototipi 1050 km Menzil Sunuyor
19.12.2023 - 11:13,
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Otomobil dünyasında elektrikli arabalara geçiş süreci hızla sürüyor. İçten yanmalı motorların yerini elektrikli otomobillere bıraktığı şu dönemde sektörün hala gelişmesi gereken bazı yanları bulunuyor. Bunlardan birisi de sürüş menzili. Görünüşe göre Nio bu duruma el attı.

Nio ET7 prototipi, 1050 km menzil sunuyor

Elektrikli otomobillerin bataryaları hala tartışma konusu olmaya devam ediyor. Uzun sürelerde şarj edilmesi, menzili ve yenileme sıklığı göz önüne alındığında birtakım gelişmelere açık olduğu görülüyor. Çinli elektrikli araba üreticisi Nio, menzil sorununa çare bulmuşa benziyor.

Car News China'da yer alan bir habere göre Nio ET7 prototipi, 1050 km menzil sunuyor. Herhangi bir binek otomobildeki en büyük pil olarak kayda geçen otomobilde 14 saatte 1050 km tol kat etti. Sürüş testi Nio'nun Pilotta Navigate+ olarak adlandırdığı otopilot ile gerçekleştirildi.

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Testte Nio aracının ortalama hızı 83,9 km oldu. Haberde yer alan detaya göre araçta 150 kWh pil (140 kWh kullanılabilir) yer alıyordu. Testlerin eksi 2 derecede gerçekleştirildiğini söyleyen Nio CEO'su William Li, konu hakkında şu ifadelere yer verdi;

150kWh pil ömrü mücadelesi 1044 kilometrelik nihai puanla tamamlandı! 14 saat 1 dakikalık yoğun çalışmanın ardından 150kWh pil ömrü testinde yüzde 3 güçle 1044 kilometrelik nihai puana ulaştığını söyleyeyim!

Sabah 6.32'de Şangay Dünya Fuar Merkezi'nin akü değiştirme istasyonundan yola çıktığımızda sıcaklık eksi 2 dereceydi. Ekip Bugün gerçek pil ömrünün 1.000 kilometreyi aşmasını beklemiyordum. Herkesin beklentilerinin ötesinde ET7 ve 150kWh pil neredeyse mükemmel performans gösterdi!

Öte yandan William Li, bataryanın seri üretimine dair bazı detaylar paylaştı. Buna göre yeni bataryanın seri üretimine Nisan 2024'te başlanacak. WeLion Yeni Enerji Teknolojisi tarafından üretilen pil, paketin tamamı için 360 Wh/kg veya 260 Wh/kg'lık tek hücreli enerji yoğunluğuna sahip.

Kaynak: Shiftdelete
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