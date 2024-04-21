Ortaya çıkan son bilgilere göre, Norveç orijinli Torghatten Nord firması resmen hidrojenli bir gemi filosu kurma kararı aldı. Tam 120 tane tam kapasiteli gemiden oluşacağı söylenen filonun, dünyanın en büyük hidrojen yakıtlı gemilerine ev sahipliği yapması bekleniyor.
Ortalama 117 metre uzunluğunda olacağı belirtilen gemiler, bu anlamda yeni bir rekora imza atmış olacak. 2026 yılında tamamen hazır hale getirilmesi beklenen araçlar, deniz taşımacılığı sektöründe kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Norveç, hidrojenli gemi filosu ile gündemde
Norveç'in zorlu denizlerinde mücadele edebilmesi için oldukça sağlam ve dayanıklı malzemelerden üretileceği konuşulan gemilerin, sektördeki diğer firmalar için de önemli bir örnek olması bekleniyor. Hidrojen yakıtlı yolcu taşımacılığının nispeten nadir olduğu ülkede böyle bir girişimin yapılması, oldukça cesur bir karar olarak nitelendirildi. Gemilerin kullanılacağı rotanın ise ortalama 278 kilometre uzunluğunda olacağının da altı çiziliyor.
Çevreyi koruma anlamında da kritik bir rol oynayacak olan gemilerin, yıllık CO2 emisyonunu yaklaşık 26 bin ton azaltması bekleniyor. Bu da önümüzdeki nesiller için çok daha yeşil bir gelecek anlamı taşıyor. Bu gelişmenin, günün sonunda insanlığın yararına olmasını ümit ediyoruz.
TCG Burgazada Doğu Akdeniz'deki görevine başladı!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Norveç yeni nesil hidrojenli gemileri ile iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz deniz ulaşımı teknolojilerini yakından takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Norveç, Hidrojen Yakıtlı Gemilerle Filo Kuruyor - Son Dakika
Realme'nin uygun fiyatlı modeli Narzo 70x 5G'nin temel özellikleri sızdırıldı. 120Hz yenileme hızına sahip olan cihaz, suya ve toza karşı koruma sağlayan IP54 sertifikasıyla gelecek. 50MP birincil kameraya sahip olan telefon, 45W şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ürünün fiyatı 145 dolar olarak belirlendi.
Xiaomi'nin yeni Bluetooth hoparlörü Outdoor Bluetooth Speaker Camp Edition, uygun fiyatı ve Harman AudioEFX teknolojisi ile dikkat çekiyor. Dayanıklı ve şık tasarımıyla öne çıkan hoparlör, 40 Watt ses çıkışı ve 360 derece ses teknolojisi sunuyor. Bluetooth 5.3 ve NFC desteği ile gelen hoparlör, 14 saat pil ömrüne sahip. Şu anda Çin pazarında satışta olan ürünün diğer ülkelerdeki satış tarihi henüz belli değil.
Samsung yönetimi, Hindistan'da satılan bazı cihazlarda ortaya çıkan ekran sorununu çözmek için ücretsiz ekran değişimi hizmeti sunma kararı aldı. Bu hamle, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve teknoloji sektöründe olumlu bir yankı uyandırmak amacıyla yapıldı. Yeşil ya da pembe çizgilerin belirdiği ekran sorunu, yazılım ya da donanımdan kaynaklanıyor olabilir ve Samsung bu sorunu kesin bir çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Ekran değişimi hizmeti, Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy S21 ve Galaxy S22 serilerini kapsayan modellerde geçerli olacak. Ancak bu avantajdan yararlanmak isteyen kullanıcıların 30 Nisan tarihine kadar resmi bir Samsung bayisinden randevu almaları gerekiyor.
Çin'in Tiandu-1 ve Tiandu-2 isimli yeni nesil uyduları, Ay'ın uzak yüzünü resmi olarak görüntüledi. Bu gelişme, Çin'in gelecekteki devrimsel uzay projelerinin habercisi olarak değerlendiriliyor. Ay'ın tam olarak keşfedilmesi için önemli bir adım olan bu görev, Amerika ve diğer Batılı devletleri endişelendirmiş durumda. Çin'in sahip olduğu uzay teknolojileri de yoğun bir şekilde araştırılmaya başlanmış durumda.
NASA'nın radikal girişimleri arasında yer alan yeni tasarlanan güneş yelkenli uzay aracı, gelecek hafta test seferlerine başlayacak. Aracın güneş ışığından aldığı enerjiyle uzun süre dolanması bekleniyor. Rocket Lab tarafından gönderilecek olan araç, sektörde büyük değişikliklere yol açabilir. Detaylar haberimizde.
İTÜ Çekirdek, her yıl 500'den fazla girişimi bir araya getirerek büyüme yolculuklarını destekliyor. Programa kabul edilen girişimcileri birçok mentorluk görüşmesi, eğitim, yatırımcı buluşmaları ve girişimcilik eğitimleri bekliyor. Başvurular 27 Mayıs'a kadar devam ediyor.
Usta yönetmen Steven Spielberg, kariyerinin sonuna geldiği söylentilerine rağmen bir UFO filmi çekmek için hazırlıklara başladı. Ünlü senarist David Koepp tarafından kaleme alınacak olan yapımın gişe başarısı elde etmesi bekleniyor. Spielberg'ün uzun yıllardır iş birliği yaptığı Universal stüdyosu projenin hayata geçirilmesi için öne çıkıyor. Bu yeni filmle uzaylılar hakkındaki çalışmalarını taçlandırmak isteyen yönetmenin, Close Encounters of The Third ile elde ettiği büyük gişe başarısını tekrarlamayı hedeflediği konuşuluyor.
Samsung, Galaxy S25 serisinde daha fazla yapay zeka özelliği sunacak. Şirket, Google ile iş birliğini sürdürerek Gemini Nano 2 dil modelini kullanacak. Ancak yapay zeka özelliklerinin ücretsiz olmayabileceği söylentileri de var.
Netflix'te kitaplardan uyarlanmış ve Rotten Tomatoes'da yüzde 90'dan fazla puan almış birçok harika film bulunuyor ve hikayeleriyle izleyiciyi kendine çekmeyi başarıyor. İşte en iyi 5 film: The Irishman, Moneyball, All Quiet on the Western Front, Orion and the Dark, Society of the Snow.
WhatsApp Beta sürümünde yeni bir özellik olan Topluluk etkinlik özelliği kullanıcıların etkileşimini artıracak. Topluluk sahipleri artık etkinlikler oluşturabilecek ve daveti kabul eden üyelerle video görüşme yapabilecek. Bu özellik sayesinde WhatsApp Topluluklar daha işlevsel hale gelecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?