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Nothing Phone (2a) Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Nothing Phone (2a) Tasarımı Ortaya Çıktı

Nothing, uygun fiyatlı modeli olan 2a için çalışmalarını tamamladı. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, MediaTek'in Dimensity 7200 işlemcisine sahip olacak ve 6.7 inç OLED panel ile gelecek. Ayrıca 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleri ve 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri sunacak. Cihazın arka kapağında yer alan LED aydınlatma özelliklerinin azaltılacağı belirtiliyor. Nothing Phone (2a), Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 arayüzü ile kutudan çıkacak ve 440 dolar veya 550 dolar fiyatla satışa sunulacak.

Nothing Phone (2a) Tasarımı Ortaya Çıktı
30.12.2023 - 16:30,  Güncelleme: 16:30
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Nothing, uygun fiyatlı modeli olan 2a için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleri sızdırılan Nothing Phone (2a) modelinin tasarımı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Nothing Phone (2a) tasarımı belli oldu

Sızdırılan bilgilere göre Nothing, yeni modelinde MediaTek'in Dimensity 7200 işlemcisine yer verecek. 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2,8 GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A715'e ve 2.0 GHz hızında çalışan 6 adet Cortex-A510 çekirdek mevcut. İşlemcinin grafik arabirimi tarafında ise Mali-G610 bulunuyor.

Nothing Phone (2a) Tasarımı Ortaya Çıktı

Cihaz, uygun fiyatlı olmasına rağmen OLED panel ile karşımıza çıkacak. Sızdırılan bilgilere göre şirket, yeni modelinde 6.7 inç ekran boyutuna yer verecek.

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Nothing, yeni modelinde 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle karşımıza çıkacak Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Bununla birlikte, ikili kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen cihazda 50 Megapiksel ana kamera yer alacak.

Cihazın uygun fiyatlı olması nedeniyle arka kapağında yer alan LED aydınlatma özelliklerinin azaltılacağı belirtiliyor. AIN142 model numarasıyla listelenen model, 27 Şubat'ta MWC 2024 etkinliğinde Nothing Phone (3) ile birlikte duyurulacak.

Nothing Phone (2a), kutudan Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 arayüzü ile çıkacak. Glif adı verilen LED adanın da yeniden tasarlandığı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Nothing Phone (2a) fiyatı:

8 GB RAM ve 128 GB depolama = 440 dolar

12 GB RAM ve 256 GB depolama = 550 dolar

Kaynak: Shiftdelete
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