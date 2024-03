Nothing Phone (2a) Türkiye\'de Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri

Teknoloji

Nothing, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Nothing Phone (2a)'yı Türkiye'de resmi olarak tanıttı. Çift 50 Megapiksel arka kamera ve MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemcisi gibi özellikleri ile dikkat çeken Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı nihayet belli oldu. İşte detaylar…

Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Nothing Phone (2a) gücünü MediaTek Dimensity 7200 Pro yonga setinden alıyor ve 45W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Cihaz, 6,7 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran sunuyor.

RAM ve depolama seçenekleri 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB şeklinde. Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihaz, basitleştirilmiş bir Glyph ışıklandırması özelliğine de sahip. Bu özellik, kullanıcıların yeni zil ve bildirim sesleri ile 15 farklı işlevi özelleştirmesine olanak tanıyor.

Kamera tarafında, ana kamera 50 Megapiksel OIS ve EIS desteği, f/1.88 diyafram ve 1/1.56 inç sensör boyutuna sahip. İkincil kamera 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ise f/2.2 diyafram açıklığı ve 114 derecelik geniş görüş alanı sunuyor. Cihazın ön tarafında 32 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.

Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı:

8 GB RAM, 128 GB depolama: 19 bin 999 TL

12 GB RAM, 256 GB depolama: 21 bin 999 TL

Not: Telefonun yanında buraya tıklayarak özelliklerine ulaşabileceğiniz CMF Buds Pro hediye ediliyor.