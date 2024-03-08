Nothing Phone (2a) Türkiye'de Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Nothing Phone (2a) Türkiye'de Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri

Nothing Phone (2a) Türkiye\'de Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri

Nothing, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Nothing Phone (2a)'yı Türkiye'de resmi olarak tanıttı. Çift 50 Megapiksel arka kamera ve MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemcisi gibi özellikleri ile dikkat çeken Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı nihayet belli oldu. Cihaz, 6,7 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran sunuyor. RAM ve depolama seçenekleri 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB şeklinde. Kamera tarafında, ana kamera 50 Megapiksel OIS ve EIS desteği, f/1.88 diyafram ve 1/1.56 inç sensör boyutuna sahip. İkincil kamera 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ise f/2.2 diyafram açıklığı ve 114 derecelik geniş görüş alanı sunuyor. Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatları ise 8 GB RAM, 128 GB depolama için 19.999 TL ve 12 GB RAM, 256 GB depolama için 21.999 TL olarak belirlendi.

08.03.2024 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nothing, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Nothing Phone (2a)'yı Türkiye'de resmi olarak tanıttı. Çift 50 Megapiksel arka kamera ve MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemcisi gibi özellikleri ile dikkat çeken Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı nihayet belli oldu. İşte detaylar…

Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Nothing Phone (2a) gücünü MediaTek Dimensity 7200 Pro yonga setinden alıyor ve 45W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Cihaz, 6,7 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran sunuyor.

RAM ve depolama seçenekleri 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB şeklinde. Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihaz, basitleştirilmiş bir Glyph ışıklandırması özelliğine de sahip. Bu özellik, kullanıcıların yeni zil ve bildirim sesleri ile 15 farklı işlevi özelleştirmesine olanak tanıyor.

Nothing Phone (2a) Türkiye'de Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri

Kamera tarafında, ana kamera 50 Megapiksel OIS ve EIS desteği, f/1.88 diyafram ve 1/1.56 inç sensör boyutuna sahip. İkincil kamera 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ise f/2.2 diyafram açıklığı ve 114 derecelik geniş görüş alanı sunuyor. Cihazın ön tarafında 32 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.

Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı:

8 GB RAM, 128 GB depolama: 19 bin 999 TL

12 GB RAM, 256 GB depolama: 21 bin 999 TL

Not: Telefonun yanında buraya tıklayarak özelliklerine ulaşabileceğiniz CMF Buds Pro hediye ediliyor.

Nothing Phone (2a) ÖzellikleriİşlemciMediaTek Dimensity 7200 ProEkran6.78 inç 10-bit AMOLED, 1084x2412px çözünürlük, 1,300 nit maksimum parlaklık, 30-120Hz yenileme hızıİşletim SistemiNothing OS 2.5 (Android 14 tabanlı)Güncelleme Desteği3 yıl boyunca Android güncellemesi, 4 yıl boyunca güvenlik güncellemeleriKameralarArka: Çift 50MP sistem (Geniş Açılı 50MP f/1.88 + Ultra Geniş Açılı 50MP f/2.2)Ön: 32MP f/2.2 selfie kamerasıBellek8 GB RAM + 128 GB depolama/ 12 GB RAM + 256 GB depolamaBatarya5,000mAh batarya, 45W hızlı şarj destekli (50% şarj olma süresi: 23 dakika, 100%: 59 dakika)Renk SeçenekleriSiyah, Beyaz, ve Süt rengi

Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nothing Phone (2a) Türkiye'de Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CMF Buds Pro Türkiye'de Satışa Çıkıyor
    00:21 CMF Buds Pro Türkiye'de Satışa Çıkıyor

    Nothing, Türkiye'de gerçekleştirdiği lansman kapsamında en yeni bütçe dostu akıllı telefonu Phone 2a ve alt markası CMF'nin aksesuarlarını sundu. Lansmanda tanıtılan CMF Buds Pro Türkiye'ye özel bir fiyatla gelecek. CMF by Nothing'in vurguladığı nokta, teknik özellikleri göz önüne alındığında cihazın düşük fiyatlandırılması oldu. Buds Pro; hibrit aktif gürültü engelleme, net arama teknolojisi ve güçlü bas desteğine sahip olacak. 11 saate kadar ve şarj kutusuyla birlikte 39 saate kadar kullanım sunacak. CMF Buds Pro Türkiye fiyatı açıklanınca yazı da güncellenecek. Global fiyatının 49 dolar olduğunu belirtmek gerekiyor. İlk kulaklığın Nisan ayında ülkemize giriş yapacağı bildirildi. Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

  • Çin'de Geliştirilen Ornithopter: Küçük Şahin
    00:21 Çin'de Geliştirilen Ornithopter: Küçük Şahin

    Çin'de Northwestern Polytechnical University tarafından geliştirilen ornithopter, kuş gibi kanat çırparak uçabilen bir hava aracıdır. Küçük Şahin adı verilen bu araç, askeri amaçlar için kullanılabilmekte ve ekolojik izleme açısından büyük avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca yüksek irtifalarda gerçek kuşlara benzediği için doğal bir kamuflaj sağlamaktadır.

  • Intel ile Amerika Arasında Dev Çip Anlaşması
    00:21 Intel ile Amerika Arasında Dev Çip Anlaşması

    Intel ile Amerika yönetimi arasında yapılan büyük çip anlaşması sonucunda şirket, Amerikan ordusu ve istihbarat teşkilatının faaliyetleri için üst düzey çip tedariği sağlayacak. Anlaşmanın şirketin hisse değerinde de önemli bir artışa sebep olması bekleniyor.

  • Apple'ın sinema filmleri gişede beklentilerin altında kaldı
    00:20 Apple'ın sinema filmleri gişede beklentilerin altında kaldı

    Apple, Killers of the Flower Moon, Napoleon ve Argylle: Gizli Casus adlı üç filme toplamda 700 milyon doların üzerinde yatırım yapmasına rağmen, bu filmlerin toplam gişe hasılatı sadece 466 milyon dolar oldu. Ancak Apple, filmleri kiralama ve satın alma yoluyla daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor ve iTunes ve Amazon Prime gibi platformlarda da satışa sunuyor.

  • Twitch Mobil Uygulaması Yeniden Tasarlanıyor
    00:20 Twitch Mobil Uygulaması Yeniden Tasarlanıyor

    Twitch, mobil uygulaması için büyük bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Yeniden tasarlanan uygulama, keşfet bölümü ve sosyal özelliklerle birlikte kullanıcı deneyimini geliştirecek. Ayrıca, moderasyon araçları ve topluluk kurallarında yapılacak değişikliklerle taciz ve yasaklanmış davranışlara daha ağır cezalar getirilecek.

  • Prime Video'dan Fallout Dizi Serisinin Fragmanı Yayınlandı
    22:23 Prime Video'dan Fallout Dizi Serisinin Fragmanı Yayınlandı

    Prime Video, Bethesda Game Studios ve Bethesda Softworks ortaklığında üretilen yaklaşan Fallout dizi serisinin son fragmanında, çorak topraklarda bir ghoul, Vault Dweller ve Brotherhood of Steel üyesinin hayatta kalma mücadelesi sergileniyor. Fallout dizisi, 11 Nisan 2024'te Prime Video'da yayınlanacak ve Fallout serisinde hayatta kalanların hikayesini anlatan yeni bir öykü sunuyor. Dizinin yaratım süreci, Jonathan Nolan ve Todd Howard'ın buluşmasıyla başlamış ve Fallout oyunlarına olan tutkularıyla ilgili yorumlar yapılmıştır.

  • Netflix, Jake Paul ve Mike Tyson maçını canlı yayınlayacak
    22:23 Netflix, Jake Paul ve Mike Tyson maçını canlı yayınlayacak

    Dünyanın en popüler içerik platformlarından Netflix, Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki boks maçını canlı yayınlayacağını duyurdu. Maç, 20 Temmuz Cumartesi günü AT&T Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve Netflix üzerinden izlenebilecek.

  • Elektrikli Otomobillerde Yağlama ve Soğutma Sıvıları
    22:22 Elektrikli Otomobillerde Yağlama ve Soğutma Sıvıları

    Elektrikli otomobillerin artan popülaritesi ile birlikte sürücülerin bu araçların bakımı ve işletimi hakkında daha fazla bilgi edinme isteği artıyor. Elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla daha az hareketli parçaya ve düşük bakım gereksinimlerine sahip olsa da, belirli türlerde yağlama ve soğutma sıvılarına ihtiyaç duyar. Castrol, elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanmış ürünler geliştirerek bu ihtiyacı karşılamaktadır. Elektrikli araçlarda yağ kullanımı genellikle batarya termal yönetimi ve diğer elektronik bileşenlerin soğutulması alanlarında görülür. Castrol'ün yenilikçi çözümleri, batarya hücrelerinin aşırı ısınmasını önleyerek performansı artırır ve batarya ömrünü uzatır. Ayrıca, elektrik motorları ve dişli kutuları gibi diğer bileşenlerde de verimlilik artırıcı yağlama sıvıları kullanılır. Elektrikli araçlar tamamen yağsız sistemler değildir, ancak yüksek performanslı yağlar ve soğutma sıvıları kullanılarak optimal çalışma koşulları sağlanır.

  • Adobe Express, mobil uygulamaya Firefly AI özelliklerini ekledi
    22:22 Adobe Express, mobil uygulamaya Firefly AI özelliklerini ekledi

    Adobe, bulut tabanlı mobil tasarım platformu Adobe Express için yeni bir uygulama yayınladı. Bu uygulama, masaüstü kullanıcıları tarafından zaten keyifle kullanılan yaratıcı düzenleme ve Firefly destekli yapay zeka özelliklerini iOS ve Android cihazlarına getiriyor. Adobe Express'in yeni uygulaması, kullanıcıların sosyal medya gönderileri, afişler ve web sitesi banner'ları gibi yaratıcı varlıklar üretmelerini kolaylaştırıyor. Creative Cloud üyeleri, mobil uygulama içinde doğrudan Photoshop ve Illustrator dosyalarına erişip düzenleyebiliyor. Adobe Express beta uygulaması ücretsiz olarak indirilebiliyor. Premium özellikler, Firefly destekli Generative Fill ve Text to Image efektleri, uygulama test aşamasındayken ek maliyet olmaksızın sunuluyor.

  • Apple Car Projesi İptal Edildi: İşte Detaylar
    22:21 Apple Car Projesi İptal Edildi: İşte Detaylar

    Apple'ın on yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı elektrikli araç projesi iptal edildi. Projenin maliyeti 1 milyar doları aştı. Apple, Mercedes ve Ford ile anlaşmaya çalıştı, McLaren'ı satın almayı düşündü. Apple Car'ın gelişmiş otonom teknolojiye sahip olması bekleniyordu.

  • Microsoft, Windows 11 için yapay zeka yenilikleri ve yeni Surface modellerini açıklayacak
    22:21 Microsoft, Windows 11 için yapay zeka yenilikleri ve yeni Surface modellerini açıklayacak

    Microsoft, 21 Mart'ta düzenleyeceği 'New Era of Work' etkinliğinde Windows 11 işletim sistemi ve Microsoft Copilot yapay zeka teknolojisi hakkında güncellemeler sunacak. Etkinlikte ayrıca yeni Surface modelleri tanıtılacak. Copilot'un yeni Surface cihazlarında varsayılan olarak sunulması bekleniyor. İlk cihazlar Nisan ve Haziran aylarında piyasaya sürülecek.


00:59 Kanarya’dan farklı tarife Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise’yi 3-0 mağlup etti Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti
23:05 NATO’ya katılan İsveç, 200 yıllık tarafsızlık politikasını neden bitirdi İşte süreç boyunca yaşananlar NATO'ya katılan İsveç, 200 yıllık tarafsızlık politikasını neden bitirdi? İşte süreç boyunca yaşananlar
22:45 Haiti’de OHAL süresi 1 ay uzatıldı Haiti'de OHAL süresi 1 ay uzatıldı
22:27 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelecek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek
22:06 Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı Mısır’dan sonra ABD’ye geçmişler Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı! Mısır'dan sonra ABD'ye geçmişler
00:31 Batman’da yolu kapatıp ateş yakan terör örgütü yandaşı 5 kişi gözaltına alındı Batman'da yolu kapatıp ateş yakan terör örgütü yandaşı 5 kişi gözaltına alındı
00:19 AK Parti’nin Eskişehir adayı Hatipoğlu, Dilber şarkısı eşliğinde dans etti AK Parti'nin Eskişehir adayı Hatipoğlu, Dilber şarkısı eşliğinde dans etti
00:05 Böyle rezillik görülmedi Canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiler Böyle rezillik görülmedi! Canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiler
23:30 Tavana çivi gibi çaktı Batshuayi’den şahane gol Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol
20:59 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Ankara’da kaza geçirdi Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza geçirdi
19:28 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 01:26:49. #1.13#
SON DAKİKA: Nothing Phone (2a) Türkiye'de Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement