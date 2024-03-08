Nothing, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Nothing Phone (2a)'yı Türkiye'de resmi olarak tanıttı. Çift 50 Megapiksel arka kamera ve MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemcisi gibi özellikleri ile dikkat çeken Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı nihayet belli oldu. İşte detaylar…
Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı ve özellikleri!
Nothing Phone (2a) gücünü MediaTek Dimensity 7200 Pro yonga setinden alıyor ve 45W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Cihaz, 6,7 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran sunuyor.
RAM ve depolama seçenekleri 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB şeklinde. Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihaz, basitleştirilmiş bir Glyph ışıklandırması özelliğine de sahip. Bu özellik, kullanıcıların yeni zil ve bildirim sesleri ile 15 farklı işlevi özelleştirmesine olanak tanıyor.
Kamera tarafında, ana kamera 50 Megapiksel OIS ve EIS desteği, f/1.88 diyafram ve 1/1.56 inç sensör boyutuna sahip. İkincil kamera 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ise f/2.2 diyafram açıklığı ve 114 derecelik geniş görüş alanı sunuyor. Cihazın ön tarafında 32 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.
Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı:
8 GB RAM, 128 GB depolama: 19 bin 999 TL
12 GB RAM, 256 GB depolama: 21 bin 999 TL
Not: Telefonun yanında buraya tıklayarak özelliklerine ulaşabileceğiniz CMF Buds Pro hediye ediliyor.
Son Dakika › Teknoloji › Nothing Phone (2a) Türkiye'de Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri - Son Dakika Nothing, Türkiye'de gerçekleştirdiği lansman kapsamında en yeni bütçe dostu akıllı telefonu Phone 2a ve alt markası CMF'nin aksesuarlarını sundu. Lansmanda tanıtılan CMF Buds Pro Türkiye'ye özel bir fiyatla gelecek. CMF by Nothing'in vurguladığı nokta, teknik özellikleri göz önüne alındığında cihazın düşük fiyatlandırılması oldu. Buds Pro; hibrit aktif gürültü engelleme, net arama teknolojisi ve güçlü bas desteğine sahip olacak. 11 saate kadar ve şarj kutusuyla birlikte 39 saate kadar kullanım sunacak. CMF Buds Pro Türkiye fiyatı açıklanınca yazı da güncellenecek. Global fiyatının 49 dolar olduğunu belirtmek gerekiyor. İlk kulaklığın Nisan ayında ülkemize giriş yapacağı bildirildi. Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Çin'de Northwestern Polytechnical University tarafından geliştirilen ornithopter, kuş gibi kanat çırparak uçabilen bir hava aracıdır. Küçük Şahin adı verilen bu araç, askeri amaçlar için kullanılabilmekte ve ekolojik izleme açısından büyük avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca yüksek irtifalarda gerçek kuşlara benzediği için doğal bir kamuflaj sağlamaktadır. Intel ile Amerika yönetimi arasında yapılan büyük çip anlaşması sonucunda şirket, Amerikan ordusu ve istihbarat teşkilatının faaliyetleri için üst düzey çip tedariği sağlayacak. Anlaşmanın şirketin hisse değerinde de önemli bir artışa sebep olması bekleniyor. Apple, Killers of the Flower Moon, Napoleon ve Argylle: Gizli Casus adlı üç filme toplamda 700 milyon doların üzerinde yatırım yapmasına rağmen, bu filmlerin toplam gişe hasılatı sadece 466 milyon dolar oldu. Ancak Apple, filmleri kiralama ve satın alma yoluyla daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor ve iTunes ve Amazon Prime gibi platformlarda da satışa sunuyor. Twitch, mobil uygulaması için büyük bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. 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Nothing Phone (2a) ÖzellikleriİşlemciMediaTek Dimensity 7200 ProEkran6.78 inç 10-bit AMOLED, 1084x2412px çözünürlük, 1,300 nit maksimum parlaklık, 30-120Hz yenileme hızıİşletim SistemiNothing OS 2.5 (Android 14 tabanlı)Güncelleme Desteği3 yıl boyunca Android güncellemesi, 4 yıl boyunca güvenlik güncellemeleriKameralarArka: Çift 50MP sistem (Geniş Açılı 50MP f/1.88 + Ultra Geniş Açılı 50MP f/2.2)Ön: 32MP f/2.2 selfie kamerasıBellek8 GB RAM + 128 GB depolama/ 12 GB RAM + 256 GB depolamaBatarya5,000mAh batarya, 45W hızlı şarj destekli (50% şarj olma süresi: 23 dakika, 100%: 59 dakika)Renk SeçenekleriSiyah, Beyaz, ve Süt rengi
Son Dakika › Teknoloji › Nothing Phone (2a) Türkiye'de Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri - Son Dakika
Nothing, Türkiye'de gerçekleştirdiği lansman kapsamında en yeni bütçe dostu akıllı telefonu Phone 2a ve alt markası CMF'nin aksesuarlarını sundu. Lansmanda tanıtılan CMF Buds Pro Türkiye'ye özel bir fiyatla gelecek. CMF by Nothing'in vurguladığı nokta, teknik özellikleri göz önüne alındığında cihazın düşük fiyatlandırılması oldu. Buds Pro; hibrit aktif gürültü engelleme, net arama teknolojisi ve güçlü bas desteğine sahip olacak. 11 saate kadar ve şarj kutusuyla birlikte 39 saate kadar kullanım sunacak. CMF Buds Pro Türkiye fiyatı açıklanınca yazı da güncellenecek. Global fiyatının 49 dolar olduğunu belirtmek gerekiyor. İlk kulaklığın Nisan ayında ülkemize giriş yapacağı bildirildi. Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Çin'de Northwestern Polytechnical University tarafından geliştirilen ornithopter, kuş gibi kanat çırparak uçabilen bir hava aracıdır. Küçük Şahin adı verilen bu araç, askeri amaçlar için kullanılabilmekte ve ekolojik izleme açısından büyük avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca yüksek irtifalarda gerçek kuşlara benzediği için doğal bir kamuflaj sağlamaktadır.
Intel ile Amerika yönetimi arasında yapılan büyük çip anlaşması sonucunda şirket, Amerikan ordusu ve istihbarat teşkilatının faaliyetleri için üst düzey çip tedariği sağlayacak. Anlaşmanın şirketin hisse değerinde de önemli bir artışa sebep olması bekleniyor.
Apple, Killers of the Flower Moon, Napoleon ve Argylle: Gizli Casus adlı üç filme toplamda 700 milyon doların üzerinde yatırım yapmasına rağmen, bu filmlerin toplam gişe hasılatı sadece 466 milyon dolar oldu. Ancak Apple, filmleri kiralama ve satın alma yoluyla daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor ve iTunes ve Amazon Prime gibi platformlarda da satışa sunuyor.
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