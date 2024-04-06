Nothing, 18 Nisan tarihinde iki yeni ses ürününü piyasaya süreceğini duyurdu. Şeffaf tasarımlı ürünleriyle tanınan şirket; önümüzdeki haftalarda Nothing Ear ve Nothing Ear (a) modellerini tanıtacağını açıkladı. Peki bu kulaklıklardan ne bekliyoruz?
Nothing Ear ve Nothing Ear (a) 18 Nisan'da tanıtılacak
Nothing ilk olarak 2021 yılında Ear 1 ve geçtiğimiz yıl ise Ear 2 kulaklıkarını görücüye çıkarmıştı. Şirket şimdi yeni bir isimlendirmeye giderek Nothing Ear ve Nothing Ear (a) modelleri üzerinde çalıtşığını söyledi. Ear'ın premium bir deneyim sunması bekleniyorken, Ear (a) ise günlük kullanıma hitap edecek.
Şirke, yeni ürünleriyle birlikte isimlendirme şemasını sıfırladı ve önceki sayısal isimlendirmeden uzaklaştığını belirtti. Paylaşılan açıklamada, Cihazlarımız uzun ömürlü olacak şekilde üretilecek, bu nedenle ses ürününde sizin için neyin önemli olduğunu belirlemenizi öneriyoruz. İsimlendirmeye dayalı yükseltme yok" denildi.
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Nothing ayrıca yaptığı bilgilendirmede Ear'ın daha net ses ve bas frekansı sunmak için seramik sürücüye sahip olacağını söyledi. Öte yandan Ear (a) ise bir önceki modelde aktif gürültü engelleme desteğini 40db'den 45db'ye çıkaracak.
Şirket ayrıca üç yıl gibi kısa sürede 3 milyondan fazla cihaz sattığını açıkladı. Bu rakama kulaklıklar ve akıllı telefonların dahil olduğunu belirtelim. Birkaç ay önce de Phone 2a modeliyle orta seviye telefon pazarını karıştırmayı başardı.
Ear (2), ANC açıkken 4 saate kadar; ANC kapalıyken 6 saat 18 dakikaya kadar kullanım imkanı sunuyor. Kulaklık ayrıca stabil bağlantı için Bluetooth 5.3 ve BLE desteğine sahipti.
Son Dakika › Teknoloji › Nothing, Yeni Ses Ürünlerini Tanıtacak - Son Dakika
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