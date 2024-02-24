Nubia Pad 3D II: Yüksek Özelliklere Sahip Yeni Tablet Geliyor

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Uygun fiyatlı akıllı telefonları ile bilinen Nubia, yeni tableti için tarih verdi. Yüksek özelliklere sahip Nubia Pad 3D II, 26 Şubat'ta geliyor. Peki cihaz neler sunuyor. İşte lansman öncesi karşımıza çıkan Pad 3D II'nin tüm özellikleri.

Nubia Pad 3D II çift ön kameraya sahip!

Nubia MWC 2024 kapsamında yeni tablet modeli Nubia Pad 3D II'yi tanıtacağını açıkladı. Tabi tanıtım gerçekleşmeden birçok özelliğini gözler önüne süren Pad 3D II, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 yonga setinden güç alıyor. 256GB depolama alanını kasanın içerisinde bulunduran tablet, Android 13 işletim sistemi ile çalışıyor.

12,4 inç büyüklüğünde IPS LCD paneli üzerinde taşıyan Nubia Pad 3D II, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor. 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 16: 10 en boy oranına sahip olan bu panel üst kısmında iki adet 8 Megapiksel kamera taşıyor. Arka tarafta ise 16 Megapiksel çift kamera görev alıyor.

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Kasanın içerisinde 9700 mAh'lik büyük bir batarya taşıyan Pad 3D II, bu pil için 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Tüm bunlara ek olarak microSD kart desteğine de sahip olan tablet, USB Type-C bağlantı noktasını üzerinde taşıyor. Son olarak 3D fotoğraf çekim desteğine de sahip olduğu bildirilen Pad 3D II, net olmamakla birlikte 8GB RAM belleğe sahip olacak.

Nubia Pad 3D II özellikleri!