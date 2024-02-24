Nubia Pad 3D II: Yüksek Özelliklere Sahip Yeni Tablet Geliyor - Son Dakika
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Nubia Pad 3D II: Yüksek Özelliklere Sahip Yeni Tablet Geliyor

Nubia Pad 3D II: Yüksek Özelliklere Sahip Yeni Tablet Geliyor

Nubia, uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla tanınan bir marka olarak biliniyor. Şimdi ise yeni tableti Nubia Pad 3D II için tarih verdi. Qualcomm Snapdragon 888 yonga setiyle güçlendirilen tablet, 12,4 inç IPS LCD ekran, çift ön kamera, çift arka kamera, 256GB depolama alanı, 8GB RAM, 9700 mAh batarya ve 33W hızlı şarj gibi özellikler sunuyor. Ayrıca microSD kart desteği, USB Type-C bağlantı noktası ve 3D fotoğraf çekim desteği de bulunuyor. Nubia Pad 3D II, 26 Şubat'ta tanıtılacak.

24.02.2024 08:11
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Uygun fiyatlı akıllı telefonları ile bilinen Nubia, yeni tableti için tarih verdi. Yüksek özelliklere sahip Nubia Pad 3D II, 26 Şubat'ta geliyor. Peki cihaz neler sunuyor. İşte lansman öncesi karşımıza çıkan Pad 3D II'nin tüm özellikleri.

Nubia Pad 3D II çift ön kameraya sahip!

Nubia MWC 2024 kapsamında yeni tablet modeli Nubia Pad 3D II'yi tanıtacağını açıkladı. Tabi tanıtım gerçekleşmeden birçok özelliğini gözler önüne süren Pad 3D II, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 yonga setinden güç alıyor. 256GB depolama alanını kasanın içerisinde bulunduran tablet, Android 13 işletim sistemi ile çalışıyor.

Nubia Pad 3D II: Yüksek Özelliklere Sahip Yeni Tablet Geliyor

12,4 inç büyüklüğünde IPS LCD paneli üzerinde taşıyan Nubia Pad 3D II, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor. 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 16: 10 en boy oranına sahip olan bu panel üst kısmında iki adet 8 Megapiksel kamera taşıyor. Arka tarafta ise 16 Megapiksel çift kamera görev alıyor.

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Kasanın içerisinde 9700 mAh'lik büyük bir batarya taşıyan Pad 3D II, bu pil için 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Tüm bunlara ek olarak microSD kart desteğine de sahip olan tablet, USB Type-C bağlantı noktasını üzerinde taşıyor. Son olarak 3D fotoğraf çekim desteğine de sahip olduğu bildirilen Pad 3D II, net olmamakla birlikte 8GB RAM belleğe sahip olacak.

Nubia Pad 3D II özellikleri!

İşlemciQualcomm Snapdragon 888Depolama256GBEkran12,4 inç IPS LCD, 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 16: 10 en boy oranıÖn Kamera8 Megapiksel + 8 MegapikselArka Kamera16 Megapiksel + 16 MegapikselBatarya9700 mAh, 33W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 13RAM 8GBDiğer ÖzelliklerMicroSD kart desteği, USB Type-C bağlantı noktası, 3D fotoğraf çekim desteği

Kaynak: Shiftdelete

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