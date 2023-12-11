 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nubia Z60 Ultra, 19 Aralık'ta tanıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Nubia Z60 Ultra, 19 Aralık'ta tanıtılacak

Nubia'nın yeni modeli Z60 Ultra, amiral gemisi özelliklere sahip olacak ve üst düzey bir kamera deneyimi sunacak. Üç kamerası da OIS desteğiyle gelecek olan telefon, 1,5K çözünürlüğe sahip 6,8 inç OLED bir ekrana ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacak. Ayrıca 80W hızında şarj olabilen 6.000 mAh'lik bir pil ve yüksek depolama alanı da bulunacak.

Nubia Z60 Ultra, 19 Aralık\'ta tanıtılacak
11.12.2023 - 17:14,
Abone Ol

Nubia'nın yaklaşan modeli Z60 Ultra'nın 19 Aralık'ta tanıtılması planlanıyor. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar modelin amiral gemisi özelliklerine sahip olacağı gözler önüne sererken, son paylaşılan teknik detaylar özellikle kamera tarafında üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunulacağına işaret ediyor.

Nubia Z60 Ultra'nın üç kamerası da OIS desteğine sahip olacak

Nubia, kısa süre önce yaptığı paylaşımla yaklaşan Nubia Z60 Ultra'nın üç kamerasının da OIS desteğiyle geleceğini doğruladı. Çinli marka ürünün kamera çözünürlüklerini açıklamasa da geçmiş sızıntılara göre arka tarafta 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra geniş lens ve 64 Megapiksel OmniVision OV64B periskop telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera modülü karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Cihazda 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,8 inç OLED bir ekran bulunacak. Bunun dışında üründe ekran altı selfie kamera teknolojisinin kullanıldığını belirtelim. İddialara göre ilgili selfie kamerası 16 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Snapdragon 8 Gen 3'lü Nubia Z60 Ultra'nın tasarımı belli oldu!

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Modelde 80W hızlarında şarj olabilen 6.000 mAh'lik bir pil yer alacak. Dahası, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı kullanıcılara sunulacak. Son olarak kutudan Android 14 tabanlı MyOS arayüzüyle çıkacağını belirtelim.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Qualcomm, Aralık, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nubia Z60 Ultra, 19 Aralık'ta tanıtılacak - Son Dakika


21:50
Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30
Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29
Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim

Son Dakika
21:50 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30 Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29 Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:31 Bodrum'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 22:16:52. #1.13#
SON DAKİKA: Nubia Z60 Ultra, 19 Aralık'ta tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement