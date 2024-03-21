NVIDIA Blackwell B200\'nin Fiyatı Açıklandı

Teknoloji

NVIDIA, yapay zeka alanına yaptığı yatırımları artırmaya devam ediyor. Bu alanda hakim olmak isteyen şirket, geçtiğimiz günlerde Blackwell B200 yapay zeka çipini tanıttı. "Dünyanın en güçlü yapay zeka çipi" olarak bahsedilen Blackwell B200 için NVIDIA CEO'sundan fiyat açıklaması geldi.

NVIDIA Blackwell B200 için dikkat çeken fiyat açıklaması

Kaçıranlar için biraz NVIDIA Blackwell B200'den bahsedelim. H100 çipine kıyasla 30 kat daha yüksek performans sunabildiği söylenen Blackwell B200, 208 milyar transistöre sahip. Böylelikle 20 petaflop'a kadar FP4 hesaplama gücü sunuyor.

Şirket, 8 bin Hopper GPU ile yapılan bir işin, sadece 2 bin Blackwell GPU ile yapılabileceğini söylüyor. Bununla birlikte sadece 4 megawatt enerji tüketerek yüzde 75 verim sağlayabildiğini öne sürüyor. Buna göre 1,8 trilyon parametreli bir yapay zeka modelini eğitmek için kullanılabilir. Yeni çip bir hayli güçlü olduğu için fiyatı oldukça merak ediliyordu.

NVIDIA CEO'su Hensen Huang, CNBC'nin "Squawk on the Street" programında NVIDIA Blackwell B200 çipinin 30 bin ila 40 bin dolar arasında bir fiyata sahip olacağını söyledi. Bu fiyatı en az 970 bin TL olarak da söyleyebiliriz.

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NVIDIA Blackwell B200 çipi için şirketlerin talebine bağlı olarak daha yüksek bir fiyatla da karşılaşabileceğimizi belirtelim. Örneğin Facebook'un çatı şirketi Meta da yapay zeka çalışmaları kapsamında ciddi bir alım yapmayı planlıyor. Bununla birlikte NVIDIA'nın Amazon, Google, Microsoft ve Oracle gibi firmalara da bu çipi sunması bekleniyor.

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