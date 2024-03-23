Nvidia, Earth-2 adlı platformuyla iklim değişikliği ve doğal felaketlere çözüm sunuyor

Nvidia, iklim değişikliği ve doğal felaketlerle ilgili kritik sorunlara dikkat çekmek ve çözümler sunmak için "Earth-2" adlı bir platform oluşturdu. Earth-2, dünya iklimini simüle eden ve iklim değişikliğinin etkilerini inceleyen bir "dijital ikiz" olarak tanımlanıyor.
Nvidia, küresel iklim değişikliğini simüle etmek için Earth-2'yi geliştiriyor
Earth-2, iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelen doğal felaketleri ve aşırı hava olaylarını analiz etmek için geliştirildi. Bu platform, iklim modellerini daha hızlı ve enerji verimli bir şekilde işlemek için Nvidia'nın geliştirdiği Corrdiff adlı üretken bir yapay zeka modelini kullanıyor.
Corrdiff, mevcut modellere göre 1000 kat daha hızlı ve 3000 kat daha enerji verimli tahminler sunarak, meteoroloji uzmanlarının daha etkili çözümler geliştirmesine yardımcı olacak.
NVIDIA CEO'sundan şaşırtan açıklama! Neredeyse 1 milyon TL…
Earth-2'nin interaktif ve yüksek çözünürlüklü simülasyonları, küresel atmosferden yerel bulut örtüsüne, taifunlardan türbülanslara kadar geniş bir yelpazede hava olaylarını içeriyor. Bu platform, kurumların ve hükümetlerin, özellikle aşırı hava olaylarının tahmininde kullanılmak üzere, kendi simülasyonlarını oluşturmalarını sağlıyor.
Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, bu teknolojinin, insanları aşırı hava koşullarına daha iyi hazırlamaya ve bu konuda eyleme geçmeye teşvik etmeyi amaçladığını belirtiyor. Bu yenilikçi yaklaşım, iklim değişikliğinin neden olduğu sorunlara karşı mücadelede yeni bir yol açıyor ve teknolojinin çevresel sorunlara çözüm sunma potansiyelini gösteriyor.
Nvidia'nın bu adımı, hem teknoloji sektöründe hem de iklim biliminde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Nvidia'nın geliştirdiği Earth-2 platformu, yapay zekanın yardımıyla iklim değişikliğinin etkilerini daha etkin bir şekilde simüle ediyor.
Bu da meteorologlara ve bilim insanlarına daha doğru tahminler yapma ve aşırı hava olaylarına karşı önlemler alabilme fırsatı sunuyor. Earth-2, hem teknoloji hem de çevre bilimleri alanında yenilikçi bir adım olarak değerlendiriliyor.
Nvidia'nın bu girişimi, teknolojinin çevresel sorunları çözme yolundaki rolünü önemli ölçüde artırabilir ve bu alandaki gelecekteki gelişmeler için bir öncü niteliğinde olabilir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce faydalı bir gelişme olur mu? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Nvidia, Earth-2 adlı platformuyla iklim değişikliği ve doğal felaketlere çözüm sunuyor - Son Dakika
Osmaniye'de yaşayan Bekir Altay, evinin bahçesinde ahşaba şekil vererek unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyuncak olan topacı gelecek nesillere taşımak istiyor. Altay, ürettiği topaçları ülke geneline satarak bu oyunun yaşamasına katkı sağlıyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle sokakta oyun oynayan çocukların sayısı azaldığı için topaca olan ilgi de azalmış durumda.
Küresel pay piyasaları, merkez bankaları haftasını rekorlarla tamamlarken, gelecek hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında olacak.
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in üretimine katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle TOMTAŞ'ın Türk Havacılık Uzay Sanayiine (TUSAŞ) olan desteği vurgulandı. TOMTAŞ, HÜRJET'in montajı ve parça üretimini gerçekleştirecek ve Türkiye'nin havacılıkta merkez haline gelmesi için çalışacak.
Teknoloji tutkunları tarafından büyük ilgi gören eski Apple cihazları, rekor fiyatlara satılabiliyor. Kutusu açılmamış 1. nesil iPhone, açık artırmada dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu. 2007 yılında piyasaya sürülen iPhone 1 modeli, 147 bin 286 dolara satıldı.
The Chinese Room tarafından geliştirilen Still Wakes The Deep, yeni bir fragmanla tanıtıldı. 18 Haziran'da çıkacak olan korku oyunu, grafikleri ve gerilimli dünyasıyla dikkat çekiyor. Oyunda, 1975 yılında İskoçya kıyılarındaki bir petrol platformunda geçen bir hikaye anlatılıyor. Oyuncular, iletişimin kesildiği ve silahların olmadığı bir ortamda hayatta kalmaya çalışacak. Still Wakes The Deep, Steam, Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Xbox Game Pass üzerinden oynanabilecek.
Ubisoft, Assassin's Creed serisine iki yeni oyun eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak mobil oyun Assassin's Creed Jade'in çıkış tarihi 2025'e ertelendi. Oyunu geliştiren ekip, farklı projelere yönlendirildiği için yeni ekibin ne zaman işe başlayacağı belirsizliğini koruyor.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ot süpürgelerine olan talep azalsa da, 55 yaşındaki Mahir Toraman tutkusuyla bu mesleği sürdürüyor. Ot süpürgelerin toz kaldırmasına rağmen diğer süpürgelere göre daha sağlıklı olduğunu belirten Toraman, eskiden müşterilerin en az beş tane süpürge aldığını, şimdi ise bir tane alırken bile tereddüt ettiklerini söyledi.
Samsung Galaxy M55, orta segment Android kataloğunda yer alacak bir telefon olarak tanıtılacak. Telefonun özellikleri arasında ince tasarım, Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 8 GB / 12 GB RAM, 128 GB depolama, 6.6 inç Full HD+ ekran, 120 Hz yenileme hızı, 5,000mAh batarya, 45W hızlı şarj, Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Siyah ve gökyüzü mavisi renk seçenekleriyle raflarda yerini alması bekleniyor.
OpenAI CEO'su Sam Altman, verdiği son röportajda bu yılın sonlarına doğru piyasaya 'inanılmaz yeni bir model' sürmeye hazırlandıklarını söyledi. GPT-4 Turbo'nun kısa süre önce kullanıcılarla buluştuğu göz önüne alındığında, yeni modelin GPT-5 olması bekleniyor. OpenAI yeni modelin piyasaya sürülme zamanını resmi olarak açıklamadı. Ancak GPT-3'ten GPT-4'e ilerlemenin GPT-5 ile devam edeceği düşünülüyor. Bu kapsamda önümüzdeki yazdan itibaren GPT-5 modelinin erişilebilir hale gelmesi mümkün görünüyor. GPT-5 için büyük söylentiler dolaşıyor olsa da, OpenAI'ın yeni modeli hakkındaki ayrıntılar belirsiz. Bazı kaynaklar, GPT-4 Turbo'ya kıyasla maddi açıdan daha iyi olduğu için OpenAI'ın çığır açabileceğini düşünüyor. Bu kapsamda akıl yürütme, bilgi ve konuşma gibi alanlarda büyük iyileştirmeler bekleniyor. Bazı kullanıcılar GPT-5'in, DALL-E'nin görüntü oluşturma yeteneğine dayanarak yeni çok modlu işlevler de kazanabileceğini düşünüyor. Ayrıca OpenAI'ın test etmeye başladığı video modeli Sora ile birden fazla medya türünü işlemesi olası duruyor. Sam Altman'ın verdiği bu bilgilere göre OpenAI'ın önümüzdeki aylarda önemli bir duyuru yapması bekleniyor. Nasıl bir model ile karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz. ChatGPT, konuşmalar oluşturmak için doğal dil işlemeyi kullanan bir yapay zeka sohbet botu. Bu kapsamda sorulara yanıt verebiliyor ve makaleler, sosyal medya gönderileri, makaleler, kodlar ve e-postalar dahil olmak üzere çeşitli yazılı içerikler oluşturabiliyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Sizin düşünceleriniz neler ?