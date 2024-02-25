Son günlerde elde ettiği yüksek kazançlarla konuşulan Nvidia, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu raporda Huawei şirketini birçok farklı alanda rakip olarak gördüğünü belirtti.
Yeni yapay zeka teknolojileriyle birlikte altını dönemini yaşayan çip sektörü, bu gelişmeyle birlikte yeniden hareketlendi. Huawei'nin uzun süredir bu teknolojilerde kullanılmak üzere, özel olarak tasarlanmış ekran kartı ve işlemciler ürettiği biliniyordu. Elbette bu durum, şu an sektörde lider konumda bulunan Nvidia'nın pek de hoşuna gitmedi. İşte tüm detaylar…
Nvidia, Huawei karşısında ne yapacak?
Huawei ayrıca yine yapay zekalı bilişim sistemlerinde kullanılmak üzere, kendi yazılımlarını üretmeye başladı. Şirketin geliştirdiği Ascend isimli çip serisi de, ünlü Nvidia çiplerinin direkt rakibi konumuna gelmiş durumda. Yapay zeka pazarının 7 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen Çin'in, bu ihtiyacının büyük bir kısmını Huawei'den karşılayacak olması da Amerikalı firmalar için büyük bir tehdit oluşturabilir.
Ek olarak birçok Çinli firmanın da hükümetin teşviklerinden dolayı Huawei markalı çipleri satın alacakları konuşuluyor. Örneğin geçtiğimiz gün arama motoru devi Baidu, şirkete büyük bir çip siparişi vermişti. Amerikan hükümetinin Çin'e ithal edilecek çiplere bir sınırlama getirmesi de, başta Nvidia olmak üzere Amerikalı üreticilerin elini kolunu bağlayan başka bir faktör oldu.
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Son dönemde inanılmaz satış rakamlarına ulaşan Nvidia'nın, bu başarısını artan rekabet ortamında daha ne kadar sürdürebileceği merak konusu oldu. Ancak günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını temenni ediyoruz.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nvidia'nın stratejisi doğru mu? Huawei ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Nvidia, Huawei'yi Rakip Olarak Görüyor - Son Dakika
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