NVIDIA'nın piyasa değeri yüzde 10 düştü! - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

NVIDIA'nın piyasa değeri yüzde 10 düştü!

NVIDIA\'nın piyasa değeri yüzde 10 düştü!

Son yıllarda yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydedilmesi ile birlikte gözünü buraya çeviren NVIDIA, birkaç ay içinde piyasa değerini ciddi oranda artırmış, dünyanın en değerli şirketleri arasında rekabete dahil olmuştu. Ancak şirket, kısa süre önce ciddi bir gerileme yaşadı. Bu da teknoloji dünyasında şaşkınlıkla karşılandı. NVIDIA'nın piyasa değeri, yüzde 10'luk bir düşüşle 2 trilyon doların üzerinden 1.905 trilyon dolara geriledi. Bu düşüşle birlikte şirket, 212 milyar dolarlık bir değer kaybına uğramış oldu. Dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında üçüncüyken beşinci sıraya düşen NVIDIA, Mart 2020'deki pandemi başlangıcından bu yana ilk kez bu denli büyük bir kayıp yaşadı. Yapay zeka sektöründeki her yeni gelişmeyle genellikle değerini artıran şirketin bu düşüşün ardından nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

22.04.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son yıllarda yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydedilmesi ile birlikte gözünü buraya çeviren NVIDIA, birkaç ay içinde piyasa değerini ciddi oranda artırmış, dünyanın en değerli şirketleri arasında rekabete dahil olmuştu. Ancak şirket, kısa süre önce ciddi bir gerileme yaşadı. Bu da teknoloji dünyasında şaşkınlıkla karşılandı. İşte NVIDIA piyasa değeri…

NVIDIA piyasa değeri yüzde 10 düştü!

Geçen cuma NVIDIA'nın piyasa değeri, yüzde 10'luk bir düşüşle 2 trilyon doların üzerinden 1.905 trilyon dolara geriledi. Bu düşüşle birlikte şirket, 212 milyar dolarlık bir değer kaybına uğramış oldu. Bu düşüş, hisse sahiplerinde şok etkisi yarattı.

NVIDIA'nın piyasa değeri yüzde 10 düştü!

Dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında üçüncüyken beşinci sıraya düşen NVIDIA, Mart 2020'deki pandemi başlangıcından bu yana ilk kez bu denli büyük bir kayıp yaşadı. Yapay zeka sektöründeki her yeni gelişmeyle genellikle değerini artıran şirketin bu düşüşün ardından nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

Şaka değil! 80 bin liralık NVIDIA RTX 4090 eriyor

NVIDIA'nın hemen önünde 1.925 trilyon dolar piyasaya değeri ile Alphabet (Google) yer alıyor. Saudi Aramco ise 1.949 trilyon dolar ile bir basamak daha üstte yer alıyor. Liste, 2.547 trilyon dolar ile Apple ve 2.965 trilyon dolarlık piyasa değeri ile zirvede bulunan Microsoft ile devam ediyor.

Dünyanın en değerli şirketleri şu şekilde sıralandı;

SıraŞirketPiyasa Değeri1Microsoft2.965 trilyon dolar2Apple2.547 trilyon dolar3Saudi Aramco1.949 trilyon dolar4Alphabet (Google)1.925 trilyon dolar5NVIDIA1.905 trilyon dolar6Amazon1.816 trilyon dolar7Meta Platforms (Facebook)1.220 trilyon dolar8Berkshire Hathaway875.60 milyar dolar9Eli Lilly690.55 milyar dolar10TSMC662.38 milyar dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce NVIDIA, durumu toparlayabilecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

NVIDIA, Teknoloji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NVIDIA'nın piyasa değeri yüzde 10 düştü! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
19:01 Canlı anlatım Sivas’ta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Sivas'ta tempo bir an olsun düşmüyor
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
19:31 Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:36 İzmir’de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu İzmir'de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 20:35:33. #1.11#
SON DAKİKA: NVIDIA'nın piyasa değeri yüzde 10 düştü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement