Teknoloji

Nvidia, özellikle yapay zekalı ekran kartlarının ihtiyaç duyduğu çip paketleme süreçleri için Samsung firmasının kapısını çaldı. Yapılan büyük siparişle birlikte hayata geçecek olan iş birliğinin, 2 kuruluş için de uzun dönemde oldukça faydalı olması bekleniyor. Nvidia bu süreçler için halihazırda TSMC ile çalışmasına rağmen, şirketin fabrikalarındaki üretim kapasitesinin bir süredir yeterli gelmediği iddia edildi.

Aslında Samsung'un bir süredir bu işi kapmak için büyük bir uğraş verdiği biliniyordu. Nihayet amacına ulaşan firmanın hisse değerinde de yakın zamanda gözle görülür bir artış yaşanması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Nvidia, Samsung ile iş birliğine gidiyor

2024 yılı içinde yeni nesil ekran kartlarını tanıtmaya hazırlanan Nvidia'nın artan aşırı talep nedeniyle böyle bir karar almak zorunda kaldığı belirtilirken, Samsung'un üretim potansiyelinin büyük bir kısmını bu iş için ayıracağı söyleniyor. Şirket Advanced Package ismini verdiği özel çip paketleme yöntemiyle eskisine oranla oldukça belirgin bir verimlilik sağlıyor.

Teknoloji sektöründe büyük bir ses getiren bu iş birliğinin, Nvidia'nın yaşadığı tedarik problemlerine de çare olabileceği konuşuluyor. Eğer bu durum gerçek olursa, sektörde kartlar yeniden dağıtılabilir. Samsung'un 2.5D adını da verdiği yeni nesil paketleme teknolojisinin, kısa sürede diğer dev şirketlerin de ilgisini çekmesi muhtemel görünüyor. Günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

NVIDIA GeForce 551.86 sürücüsü yayında! Neler değişti?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nvidia ile Samsung arasındaki iş birliği iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz Nvidia markalı ürünler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.