NVIDIA, Yeni Sürücüsüyle RTX HDR Özelliği Sunuyor

Teknoloji

NVIDIA, ekran kartı kullanıcılarına yönelik performans artışları sunmaya devam ediyor. NVIDIA GeForce 551.61 sürücüsü ile birçok hata düzeltmesi ve RTX HDR özelliği sunuldu. Ayrıca NVIDIA Kontrol Panelini baştan aşağı değiştiren NVIDIA uygulaması da devreye alındı.

Yeni NVIDIA güncellemesi RTX HDR özelliği sunuyor

NVIDIA, birçok yeni ve deneysel özellik içeren GeForce 551.61 WHQL sürümünü yayınladı. Yeni paket ekran kartları için birçok sorunu çözüyor olsa da, yenilenen NVIDIA uygulamasının beta sürümüyle dikkat çekti. Ayrıca RTX HDR desteği de sunulmaya başlandı.

NVIDIA uygulaması, uzun yıllardır kullanımda olan NVIDIA Kontrol Panelini modern ve daha kapsamlı bir arayüzle değiştiriyor. Hem Kontrol Paneli hem de GeForce Experience'ın tek bir uygulamada kullanılabilecek.

13213212

NVIDIA'nın açıklamasına göre uygulama üzerinden ekranları yapılandırabilir, oyun performansını optimize edebilir, NVIDIA sürücüleri ve DLSS gibi teknolojiler için yazılım güncellemelerini yönetebilirsiniz. NVIDIA uygulaması ayrıca oyun içi performans katmanını da kullanıma sundu.

Bu özellik, oyunlardan çıkmak zorunda kalmadan, kare hızı ve sıcaklık gibi ayar seçeneklerine daha hızlı erişim sağlayacak.

Yeni sürücüler, HDR desteği olmayan oyunlara HDR efektleri eklemeyi mümkün hale getiren bir özelliği de devreye aldı. RTX HDR olarak adlandırılan bu destek, Tensor çekirdekleri ve sinir ağlarından yararlanarak oyun içeriğini analiz ediyor ve oyunu HDR seviyesine taşıyor.

NVIDIA GeForce 551.61 sürücüsü ayrıca Ray Tracing ve DLSS gibi yeni teknolojileri kullanan çeşitli oyunlar için optimizasyon da sunuyor. Donanım devi; Rainbow Six Siege, web tarayıcıları ve Adobe Substance 3D gibi uygulamalardaki sorunları giderdiğini ifade etti.