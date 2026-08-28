Öğrenciler Hurda ile Elektrikli Araç Üretti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenciler, hurda malzemelerden elektrikli araç üretti.

Çarşamba ilçesinde özel bir kolejin AR-GE ekibinde görev alan 5 öğrenci ve 2 öğretmen, geri dönüşüm ve hurda malzemelerden elektrikli araç yaptı. Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan proje kapsamında öğrenciler, aracı yapay zeka, otonom park ve sesli komut sistemleriyle geliştirmeyi hedefliyor.

Projenin öğrencilerin fikir ve desteğiyle ortaya çıktığını söyleyen özel okulun kurucusu Elektrik Mühendisi Muzaffer Batlıcancı, "Tamamen kendi imkanlarımızla, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak, Çarşamba esnafının da yardımıyla projeyi hayata geçirdik. Son bir yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. Son iki aydır da malzemelerini tedarik edip aracın yapımına başladık. Fikir aşamasında bütün öğrencilerimizin desteği var. Proje aşamasında ise 5 öğrenci ve 2 öğretmen görev aldı" dedi.

Aracın geliştirme ve AR-GE çalışmalarının devam ettiğini belirten Batlıcancı, bir sonraki aşamada aracı daha teknolojik hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Araçta mevcut sistemlerin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan 12. sınıf öğrencisi Recep Demir, "Aracımızda ileri ve geri hareket ile fren sistemi bulunmakta. Çeşitli özelliklerle aracımızı geliştireceğiz. İlk başta ekleyeceğimiz sistemlerden birisi aracımızın üzerine bir tane tablet ekledikten sonra farlar ve kornayı tablet üzerinden kontrol etmek. Bir sonraki aşamasında ise şerit takibi ve park özelliği gibi çeşitli donanımlar ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Motor gücü artırılacak

9 sınıf öğrencisi Ömer Ensar Tokur, projede geri dönüşüm parçalarını kullanarak maliyeti mümkün olduğunca düşürmeye çalıştıklarını belirtirken, 11. sınıf öğrencisi Zehra Ecrin Altuntaş ise aracın geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Aracın mevcut 1 kilovatlık motor gücünü 5 kilovata çıkarmayı hedeflediklerini belirten Altuntaş, yeni donanımlar ekleyebilmek ve projeyi daha ileri seviyeye taşımak için destek beklediklerini ifade etti.

Öğretmenlerinin desteğiyle elektrikli araç projesinde çalışan öğrenciler, yalnızca mekanik sistemler üzerinde değil, yazılım ve yapay zeka alanında da çalışmalar yürütüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte aracın telefonla kontrol edilebilmesi, kendi kendine park edebilmesi, şerit takibi yapabilmesi ve sesli komutlarla yönlendirilebilmesi hedefleniyor.