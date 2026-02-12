Öğrencilerin geliştirdiği akıllı ayakkabı tabanlığı, Alzheimer ve otizmli bireylerin izini sürecek - Son Dakika
Teknoloji

Öğrencilerin geliştirdiği akıllı ayakkabı tabanlığı, Alzheimer ve otizmli bireylerin izini sürecek

Öğrencilerin geliştirdiği akıllı ayakkabı tabanlığı, Alzheimer ve otizmli bireylerin izini sürecek
12.02.2026 11:29
Nevşehir'de lise öğrencilerinin geliştirdiği akıllı ayakkabı tabanlığı sayesinde, kaybolma riski olan Alzheimer ve otizmli hastaların takibi yapılabilecek.

Nevşehir'de lise öğrencilerinin geliştirdiği akıllı ayakkabı tabanlığı sayesinde, kaybolma riski olan Alzheimer ve otizmli hastaların takibi yapılabilecek.

Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencileri Mehmet Eymen Salep ve Ali Eren Bacaksız, 57. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması için proje hazırladı.

Özellikle yaz aylarında kaybolup hayatını kaybeden Alzheimer ve otizmlilerden etkilenen öğrenciler, proje kapsamında takip sistemli ayakkabı tabanlığı tasarladı.

Öğrenciler, ayakkabı tabanına yerleştirilen sensörle belirlenen alandan dışarıya çıkılması durumunda, otomatik ihlal mesajıyla Alzheimer ve otizmli bireyleri koruyan bir sistem geliştirdi.

57. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi'nin açılışı için Kayseri'ye gelen Ali Eren Bacaksız, AA muhabirine, Alzheimer ve otizmli hastalar için "Akıllı Ayakkabı Tabanlığı ve Takip Sistemi Projesi" hazırladıklarını söyledi.

Yaz aylarında gördükleri birkaç haberle projeye başladıklarını anlatan Bacaksız, "Haberlerde Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki çocuğun hikayesi anlatılıyordu. 11 yaşında kaybolan otizmli arkadaşımız. Maalesef 11 gün sonra ölü olarak bulunuyor. Diğer gördüğüm haberde ise Manisa'da kaybolan yaşlı bir amcamızın hikayesiydi. O da 148 gün sonra yine yaylada ölü olarak bulunuyor. Bu beni çok derinden etkiledi." dedi.

Ayakkabı çıkarıldığında veya güvenli alan ihlal edildiğinde mesaj gidiyor

Bacaksız, Alzheimer ve otizmli kişilerde "kontrolsüz uzaklaşma" adı verilen bir durumun olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda kişilerin bulundukları yerden amaçsız ve bilinçsiz bir şekilde uzaklaştığına dikkati çeken Bacaksız, şunları kaydetti:

"Bu durum, özellikle yaşlılar ve çocuklarda ölümle sonuçlanan trajik olaylara neden oluyor. Biz bunun önüne geçmek için bir ayakkabı tabanlığı tasarladık. Özellikle ayakkabı tabanını seçmemizin nedeni, otizmli çocuklarda bulunan dokunsal hassasiyetleri göz önünde bulundurduğumuz için. Alzheimer ve otizmli hastalarda akıllı saat, bileklik veyahut kolye tarzı takip cihazı yabancı birer cisim olarak algılanıyor ve bunlar çıkartılıyor. Bu durumda büyük bir güvenlik açığı ortaya çıkıyor. Biz bu güvenlik açığının önüne geçmek için projemizi ayakkabı tabanı üzerinde kurguladık."

Alıcı ve verici sensörler aracılığıyla elde edilen verileri verici günlüğüne, buradan da geliştirdikleri web sitesine aktardıklarını ve velilere haber verdiklerini anlatan Bacaksız, "Özel birey ayakkabısını çıkardığında veya belirlenen güvenli alanı ihlal ettiğinde veliye otomatik ihlal mesajı yollanıyor ya da güvenlik bildirimi düşüyor. Bu durum sayesinde de Alzheimer ve otizmli hastalarımızı koruyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Nevşehir, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Öğrencilerin geliştirdiği akıllı ayakkabı tabanlığı, Alzheimer ve otizmli bireylerin izini sürecek - Son Dakika

11:50
SON DAKİKA: Öğrencilerin geliştirdiği akıllı ayakkabı tabanlığı, Alzheimer ve otizmli bireylerin izini sürecek - Son Dakika
