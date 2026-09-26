Öğretmen ailesinin sohbeti ödüllü yapay zeka projesine dönüştü

Erzurum'da öğretmen kardeşler ve eşlerinden oluşan 4 kişilik ekip, öğrencilerin öğrenme süreçlerini analiz eden yapay zeka modeli Maarif Anlayışıyla Hizmet İşleme ve Raporlama Ajanı'nı (MAHİR) geliştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde proje koordinatörü olarak görev yapan edebiyat öğretmeni Zülal Ülker Daştan ve eşi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Lokman Daştan ile Daştan'ın kız kardeşi fen bilimleri öğretmeni Gonca Ergül ve eşi matematik öğretmeni Hakan Ergül'den oluşan ekip, yaklaşık 5 ay süren çalışmayla bir yapay zeka modeli geliştirdi.

Aile içinde eğitimde karşılaşılan sorunların konuşulmasıyla başlayan fikir, öğretmenlerin kendi teknolojilerini üretme düşüncesiyle yapay zeka destekli bir projeye dönüştü.

Öğretmen ekibi, sınavların değerlendirilmesi, öğrencilerin gelişimlerinin takip edilmesi ve öğrenme süreçlerine ilişkin çok sayıda verinin analiz edilmesinde yaşanan zaman kaybına çözüm üretmek amacıyla "MAHİR" üzerinde çalışmaya başladı.

Deneyimli öğretmenlerin geliştirdiği MAHİR, öğrencilerin eğitim öğretim sürecindeki öğrenme kanıtlarını öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirerek pedagojik analizler oluşturuyor.

Yapay zeka tabanlı sistem, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan çerçeve planlar ve öğretim programlarıyla elde edilen verileri bir araya getirerek öğretmenlere öğrencilerin gelişim süreçlerini izleme ve sonraki aşamalara ilişkin değerlendirme yapma konusunda destek sunmayı amaçlıyor.

TEKNOFEST'te ikincilik elde ettiler

Gerçekleştirilen projeyle TEKNOFEST'in Yapay Zeka Dil Ajanları Kamu Evraklarının İşleme ve İzlenmesiyle İlgili Senaryo yarışmasına katılan öğretmenler, Kocaeli'de düzenlenen yüzlerce proje arasında ikincilik ödülü kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde proje koordinatörü olarak çalışan ve edebiyat öğretmeni Zülal Ülker Daştan, AA muhabirine, bir öğretmen ailesi olduklarını belirterek projenin aile sohbetleri içinde konuşulan fikirlerle ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modeli içerisindeki yeni eğitim sürecine katkı sunmak amacıyla projenin geliştirildiğini ifade eden Daştan, MAHİR'in öğrencilerin gelişim süreçlerinin takibi noktasında önemli bir destek sağlayacağını belirtti.

Daştan, şöyle devam etti:

"MAHİR, eğitim öğretim süreci boyunca öğrencilerimizin öğrenme kanıtlarını, öğrenme çıktılarıyla birleştirip pedagojik analiz üreten, kanıta dayalı iyileştirme önerilerinde bulunan ve öğretmeni yanında olup destekleyen bir dil ajanı. Öğretmenlerimizin öğretim sürecindeki işleri çok. Burada bizim amacımız kolaylaştırmak değil. Daha kaliteli, daha verimli işler yapabilmek. Bu anlamda MAHİR öğretmenin yol arkadaşı olacak. Öğretmenlerimize yol haritası çizmesine yardımcı olacak. Ben şu an neredeyim? Öğrencilerimin gelişme evreleri ne boyutta? Buna göre bir sonraki evrede ne yapmam gerekiyor? gibi sorularda yardım edecek. Bu çalışma 19-20 yıllık öğretmenlik geçmişi olan dört öğretmen biraraya gelerek, sorunun kaynağını bilen bir ekibin çalışması. MAHİR'in oluşumu 5 aylık geceli gündüzlü bir çalışmanın ürünü."

TEKNOFEST'te aldıkları başarıya da değinen Daştan, "Çok güçlü rakiplerimiz vardı. Biz dört öğretmen olarak çoğu yazılım mühendisi olanlarla yarıştık." dedi.

"Bu projeyle yıllık 2 milyar evrağın işlenmesi söz konusu"

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Lokman Daştan da "Yeni eğitim modelinde eskisi gibi sonuç odaklı değil süreç odaklı bir anlayış var. Sık sık süreçleri kontrol ederek öğrenciye en iyi eğitimi vermeyi amaçıyor. Bunun için de öğrenciyi ölçmeye dair tüm evrakların analiz edilmesi isteniyor. Bu süreçler ciddi zamanlar alıyor ve beraberinde verimsizliği de getiriyor. Biz burada bunu kendimize has türkçe tabanlı yapay zekayla böyle bir ürün meydana getirdik. Kendi teknolojimizi kendimiz oluşturduk." diye konuştu.

Daştan, hedeflerinin geliştirilen yapay zeka modelinin ülkenin eğitim alanına katkı sunması olduğunu anlatarak, "Bir masada aylarca gelin - görümce çalışıyor, ben eniştemle çalışıyorum. Bu kolay bir şey değil. Streslerimiz de oluyor ama en kısa sürede işi profesyonelliğe getiriyoruz. Bu projeyle yıllık 2 milyar evrağın işlenmesi söz konusu. Bu iş durmayacak, üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler, şehit öğretmenin isminin verildiği salonda sunumlarını yaptı

Proje ekibinde yer alan fen bilimleri öğretmeni Gonca Ergül ise "Girdiğimiz yarışta çoğu alanında uzmanlarla yarıştık. Sadece öğretmen grubu olarak biz vardık. Bu başarımızı yeniliğe açık olmamız ve teknolojiye merakımıza borçluyuz. Jüri karşısına çıktığımız toplantı salonunun ismi Şehit Aybüke Yalçın öğretmenizin ismiydi. Bu da biz öğretmenler için ayrı bir gurur oldu." diye konuştu.

Matematik öğretmeni Hakan Ergül de projenin gelişimi için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.