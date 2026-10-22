OMÜ'de 15 bina KABEV-2 kapsamında enerji verimliliği dönüşümüne alındı - Son Dakika
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OMÜ'de 15 bina KABEV-2 kapsamında enerji verimliliği dönüşümüne alındı

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OMÜ\'de 15 bina KABEV-2 kapsamında enerji verimliliği dönüşümüne alındı
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OMÜ'ye bağlı 15 kampüs binası, Mehmet Muş'un destekleriyle Dünya Bankası finansmanlı KABEV-2 Projesi kapsamına alındı. Rektörlük, hastane ve fakülte binalarının da yer aldığı toplam 150 bin 449 metrekarelik alanda enerji verimliliği dönüşümü yapılacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin(OMÜ) 15 binası, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş'un destekleriyle Dünya Bankası finansmanlı KABEV-2 Projesi kapsamına alındı. Proje kapsamında toplam 150 bin 449 metrekarelik kapalı alanda enerji verimliliği dönüşümü gerçekleştirilecek.

Kamu binalarında enerji verimliliğinin artırılması, enerji tüketiminin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla hayata geçirilen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi(KABEV-2) kapsamında Samsun'daki çalışmalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje çerçevesinde, OMÜ'ye bağlı 15 kampüs binası kapsama dahil edildi. Böylece OMÜ, 15 binası ve 150 bin metrekareyi aşan kapalı alanıyla projenin en büyük uygulama sahalarından biri olarak öne çıkıyor.

Proje detaylarına göre OMÜ, Rektörlük, Tıp Fakültesi Acil Ek Binası, Diş Hekimliği Fakültesi, Onkoloji Hastanesi, BESYO Yeni Spor Salonu, UZEM, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Yeni Kütüphane, Hayvan Hastanesi, Şevket Aşçı Turizm Fakültesi, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Terme MYO, Yeşilyurt MYO ve Hasta Yakınları Binası olmak üzere toplam 150 bin 449 metrekarelik devasa bir alanda enerji verimliliği dönüşümüne hazırlanıyor.

Bu kapsamda ilgili binalarda güneş enerjisi (fotovoltaik) yatırımlarının entegrasyonu, verimsiz aydınlatma sistemlerinin LED teknolojisiyle değiştirilmesi ve ısı pompaları aracılığıyla fosil yakıtlı sistemlerin elektrifikasyonuna yönelik kapsamlı enerji etütleri, tasarım ve uygulama denetimi hizmetleri gerçekleştirilecek.

Üniversite yerleşkelerinde enerji verimliliğinin artırılması, artan enerji maliyetlerinin kontrol altına alınması, karbon ayak izinin ve çevresel etkilerin sınırlandırılması ile sürdürülebilir kampüs kültürünün pekiştirilmesi açısından kritik bir önem taşıyor. OMÜ'nün sahip olduğu geniş yapı stokunda hayata geçirilecek bu dönüşüm, hem üniversitenin bütçesine hem de Türkiye'nin ulusal enerji verimliliği ve iklim değişikliği hedeflerine stratejik bir katkı sunacak. Proje kapsamında yürütülecek çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, binaların enerji performansının optimize edilmesi, enerji tüketiminin minimum seviyeye indirilmesi ve gelecek nesillere daha yeşil, çevreci ve sürdürülebilir bir kampüs bırakılması hedefleniyor.

Rektör Fatma Aydın'dan teşekkür

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, KABEV-2 Projesi'nin üniversitelerinde uygulanması ve Samsun genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda desteklerini esirgemeyen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş'a teşekkür etti. Projenin hayata geçirilmesi sürecinde sunulan katkıların önemine değinen Rektör Aydın, KABEV-2'nin üniversitelerde enerji verimliliğinin geliştirilmesi, binaların iyileştirilmesi ve sürdürülebilirlik hedeflerinin desteklenmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA
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