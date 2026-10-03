OMÜ, ISIF\'26\'da OMÜ-TTO destekli 3 buluşla altın, gümüş ve bronz madalya kazandı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ISIF'26 Uluslararası Buluş Fuarı'nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) desteğiyle sergilenen 12 buluştan üçüyle altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından TEKNOFEST ev sahipliğinde organize edilen ISIF'26 Uluslararası Buluş Fuarı sonuçlandı. OMÜ-TTO koordinasyonunda fuara katılan 12 projeden 3'ü jüri değerlendirmeleri sonucunda ödüle layık görülerek OMÜ'yü fuarın öne çıkan üniversiteleri arasına taşıdı.

Tarımdan tıbba üç farklı alanda ödül

Fuar kapsamında OMÜ-TTO tarafından desteklenen Samsun Teknopark bünyesinde geliştirilen ve tarımsal üretimde tohumlama ile gübreleme süreçlerinde kullanılacak insansız hava aracı (İHA) sistemi buluşuyla Başak Demir Ünalan, altın madalya kazandı. Özge Akpınar Sarıhan ve İbrahim İnanç imzalı "Mikro İşlemci Tabanlı Elektronik Cihaz Parametre Ölçüm Cihazı" projesi gümüş madalya ile tescillenirken; Tuğba Mutuk, Selim Aras, Şevval Eren ve Ahmet Anıl Tümer'den oluşan ekibin sağlık sektörüne yönelik geliştirdiği "Medikal Cihazlarda Kullanılmak Üzere Antibakteriyel Stetoskop Diyafram Malzemesi" buluşu ise bronz madalya ödülünün sahibi oldu.

Ödüller törenle takdim edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak'ın katıldığı ödül töreninde, altın madalya kazanan Başak Demir Ünalan'a ödülünü OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak birlikte takdim etti.

Törende OMÜ TTO yetkilileri ve araştırmacılar da hazır bulunurken, üniversitenin Ar-Ge birikiminin katma değerli patent ve buluşlara dönüştürülmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.