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OnePlus 12R Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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OnePlus 12R Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

OnePlus 12R, Ace 3 ile benzer özelliklere sahip olacak. 23 Ocak'ta tanıtılacak olan cihaz, dairesel kamera grubu ve kavisli bir ekrana sahip. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB depolama, 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan OnePlus 12R'ın fiyatı henüz açıklanmadı.

OnePlus 12R Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı
16.01.2024 - 00:29,
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OnePlus 12R lansmana sayılı günler kala tüm detayları ile karşımızda. Çok yakında OnePlus 12 modeller ile küresel pazara giriş yapacak olan şirket, şimdi 12R'ın gizemini bozuyor. İşte OnePlus 12R'ın tasarımı ve ortaya çıkan özellikleri.

OnePlus 12R, Ace 3 ile benzer özelliklere sahip olacak!

OnePlus, 23 Ocak 2024'te OnePlus 12 modellerini tanıtacağını duyurdu. Ancak sızıntılar lansman öncesi OnePlus 12R'ın tasarımını ve özelliklerini ortaya döktü. Görünüşe göre tasarım ve özellik tarafında Ace 3 ile benzerlik gösteren OnePlus 12R, arka tarafında dairesel kamera grubunu barındırıyor. Sade bir tasarımla gelen cihaz, ön tarafında kavisli bir ekrana sahip. 6,78 inç büyüklüğünde olan bu LTPO OLED ekran 120Hz yenileme hızına ve 1,5K çözünürlüğe sahip.

OnePlus 12R Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak olan OnePlus 12R, bu işlemciyi 16 GB LPDDR5X RAM bellekler ile destekleyecek. 1 TB UFS 4.0 tek depolama seçeneği ile gelecek olan cihaz, elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bataryasından alacak. 100W kablolu hızlı şarj ile gelen 12R, tüm bunlara ek olarak 5G, WiFi 7, IR Blaster, Bluetooth 5.3, GPS, NFC gibi özelliklere de sahip.

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Cihazın kamera tarafında da Ace 3'ü takip ettiğini göz önünde bulundurursak ön tarafta 16 Megapiksellik bir selfie kamerası görmemiz muhtemel. Arka tarafta ana kamera olarak OIS'li 50 Megapiksellik Sony IMX890 kullanılırken, bu kameranın yanında 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel makro kamera bulunacak.

OnePlus 12R'ın artık tüm detayları ortada. 23 Ocak'ta küresel olarak tanıtılacak olan OnePlus 12 ailesi bakalım ne kadar fiyatla satılacak? Siz OnePlus 12 modellerini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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