Akıllı telefon pazarına ilk olarak amiral gemisi katili modelleriyle giren, ardından giriş ve orta segmente de odaklanmaya başlayan OnePlus cephesinde yeni ürünler için çalışmalar devam ediyor. Son gelen bilgiler Çinli markanın çok yakında OnePlus Ace 3V'yi tanıtacağı yönünde. Hatta cihazın bir ilke imza atacağı da gelen bilgiler arasında. İşte OnePlus Ace 3V özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!
OnePlus Ace 3V özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi
Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre OnePlus Ace 3V, orta segmente hitap eden Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alan ilk akıllı telefon olacak. Şu an için yonga setiyle ilgili net detaylar olmasa da selefi Snapdragon 7 Gen 3'e göre daha güçlü bir kullanıcı deneyimi sunacağını söylemek mümkün.
Geçmiş sızıntılara göre OnePlus Ace 3V, 1.5k çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle kullanıcı karşısına çıkacak. Bununla birlikte cihazda delikli bir ekran tasarımına yer verilecek.
Xiaomi 15 ve OnePlus 13 bir ilke imza atacak! Ultrasonik teknoloji
Akıllı telefonda 100W hızlarında şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir bataryaya yer verilecek. Bunun dışında plastik bir çerçeveye ve cam bir arka panelle gelecek. Son olarak ürünün Nord 4'ün küresele yönelik yeniden markalanmış sürümü olacağı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere cihazın selefi Ace 2V, Nord 3'ün yeniden markalanmış versiyonuydu. Son olarak ürünün önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor.
OnePlus Ace 2V (Nord 3) özellikleri
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Ace 3V Özellikleri ve Çıkış Tarihi - Son Dakika Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Genç Girişimciler Kurulu (GGK), veri güvenliği ve siber saldırılar konusunda toplum bilincini artırmak amacıyla, 'Bilgi Güvenliği ve Farkındalık Zirvesi' adı altında bir program düzenledi. Programda, bilgi güvenliği konularında uzmanlar tarafından sunumlar yapıldı ve katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. Yandex Reklam Ağı, Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından DeFacto ile olan iş birliğini genişleterek, etkili pazarlama ve performans analizi için yeni araçlar sunmaya başladı. Yapay zeka destekli hedefleme konusundaki uzmanlığıyla DeFacto'nun reklam başarısında kritik bir rol oynadı. İş birliği sonucunda elde edilen verimli sonuçlar, DeFacto'nun satışlarını artırdı ve gelirlerinde önemli bir artış sağladı. Yapılan bir araştırma, internet ortamında yayınlanan bilimsel makalelerin çeyreğinden fazlasının yeterince korunamadığını ortaya koydu. Londra Üniversitesi Birkbeck'te yapılan çalışmada, 2 milyondan fazla araştırma makalesinin kaybolduğu tespit edildi. DOI teknolojisiyle saklanan makalelerin de sonsuza dek kaybolmayacağı düşüncesinin hatalı olduğu belirtildi. Küçük yayıncıların makaleleri koruma konusunda daha büyük risk altında olduğu uyarısı yapıldı. Apple, geçen yıl düzenlediği etkinlikte iPhone 15 dahil en yeni ürünlerini satışa sundu. AnTuTu tarafından paylaşılan son liste, şubat ayının en hızlı Apple ürününün 12.9 inç iPad Pro 6 olduğunu gösteriyor. Listede ayrıca iPad Pro 4, iPad Pro 5, iPad Air 3 ve iPhone 15 Pro gibi modeller de yer alıyor. TÜBİTAK, deprem çalışmalarıyla Türkiye'yi daha hazırlıklı hale getirmek için çok boyutlu teknoloji çalışmalarını sürdürüyor. TÜBİTAK'ın Afet Yönetimi Programı çatısı altında geliştirdiği projeler arasında enkaz altında canlı tespit sistemleri, akıllı telefon enkaz arama sistemi ve afet risk izleme ve tahmin sistemi bulunuyor. Ayrıca, sismik tehlike ve hasar dağılım tahmini haritaları oluşturulması, sismolojik gözlem ağları kurulması ve deprem tehlikesinin belirlenmesi gibi çalışmalar da yürütülüyor. Suudi Arabistan, QSS Şirketi tarafından üretilen Sarah ve Muhammed adlı robotları tanıttı. Tanıtım sırasında yaşanan ilginç olay sosyal medyada alay konusu oldu. Robot Muhammed'in El Arabiya TV'nin kadın muhabirini taciz ettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC) tarafından üretilen C919 ve ARJ21 tipi Çin yapımı uçaklar, Laos'ta sabit teşhir ve test uçuşu için gösterildi. Laos Havayolları Genel Müdürü, uçakların uluslararası güvenlik standartlarına sahip olduğunu ve yüksek standartlı uçaklar olduğunu belirtti. ARJ21 tipi uçak, Viyentiyan kentinden turistik Luang Prabang kentine gidiş-dönüş rotasında test uçuşları gerçekleştirecek. TÜBİTAK, depreme karşı çok yönlü araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla Türkiye'yi afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyor. Afet Yönetimi Programı ve çeşitli projelerle teknolojik çözümler geliştiren TÜBİTAK, depremlerin etkilerini azaltmayı ve afet yönetimini geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, bilim insanlarına ve araştırmacılara yönelik destek programlarıyla deprem konusunda yapılacak araştırmaları teşvik ediyor.
ÖzellikDeğerEkran6.74 inç, 2772×1240 piksel, 120 Hz, AMOLED, 1450 nitKalınlık/ağırlık8.15 mm/191.5 gramİşlemciMediaTek Dimensity 9000GPUMali G710KameraArka: 64 MP, Geniş açı: 8 MP, Makro: 2 MP, Ön: 16 MPBatarya5.000 mAh, 80W Hızlı ŞarjBellek12/16 GB LPDDR5x RAMDepolama256/512 GB UFS 3.1İşletim SistemiAndroid 13/ OxygenOS 13DiğerÇift SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC, USB 2.0 (Type-C)
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Ace 3V Özellikleri ve Çıkış Tarihi - Son Dakika
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Genç Girişimciler Kurulu (GGK), veri güvenliği ve siber saldırılar konusunda toplum bilincini artırmak amacıyla, 'Bilgi Güvenliği ve Farkındalık Zirvesi' adı altında bir program düzenledi. Programda, bilgi güvenliği konularında uzmanlar tarafından sunumlar yapıldı ve katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.
Yandex Reklam Ağı, Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından DeFacto ile olan iş birliğini genişleterek, etkili pazarlama ve performans analizi için yeni araçlar sunmaya başladı. Yapay zeka destekli hedefleme konusundaki uzmanlığıyla DeFacto'nun reklam başarısında kritik bir rol oynadı. İş birliği sonucunda elde edilen verimli sonuçlar, DeFacto'nun satışlarını artırdı ve gelirlerinde önemli bir artış sağladı.
Yapılan bir araştırma, internet ortamında yayınlanan bilimsel makalelerin çeyreğinden fazlasının yeterince korunamadığını ortaya koydu. Londra Üniversitesi Birkbeck'te yapılan çalışmada, 2 milyondan fazla araştırma makalesinin kaybolduğu tespit edildi. DOI teknolojisiyle saklanan makalelerin de sonsuza dek kaybolmayacağı düşüncesinin hatalı olduğu belirtildi. Küçük yayıncıların makaleleri koruma konusunda daha büyük risk altında olduğu uyarısı yapıldı.
Apple, geçen yıl düzenlediği etkinlikte iPhone 15 dahil en yeni ürünlerini satışa sundu. AnTuTu tarafından paylaşılan son liste, şubat ayının en hızlı Apple ürününün 12.9 inç iPad Pro 6 olduğunu gösteriyor. Listede ayrıca iPad Pro 4, iPad Pro 5, iPad Air 3 ve iPhone 15 Pro gibi modeller de yer alıyor.
TÜBİTAK, deprem çalışmalarıyla Türkiye'yi daha hazırlıklı hale getirmek için çok boyutlu teknoloji çalışmalarını sürdürüyor. TÜBİTAK'ın Afet Yönetimi Programı çatısı altında geliştirdiği projeler arasında enkaz altında canlı tespit sistemleri, akıllı telefon enkaz arama sistemi ve afet risk izleme ve tahmin sistemi bulunuyor. Ayrıca, sismik tehlike ve hasar dağılım tahmini haritaları oluşturulması, sismolojik gözlem ağları kurulması ve deprem tehlikesinin belirlenmesi gibi çalışmalar da yürütülüyor.
Suudi Arabistan, QSS Şirketi tarafından üretilen Sarah ve Muhammed adlı robotları tanıttı. Tanıtım sırasında yaşanan ilginç olay sosyal medyada alay konusu oldu. Robot Muhammed'in El Arabiya TV'nin kadın muhabirini taciz ettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC) tarafından üretilen C919 ve ARJ21 tipi Çin yapımı uçaklar, Laos'ta sabit teşhir ve test uçuşu için gösterildi. Laos Havayolları Genel Müdürü, uçakların uluslararası güvenlik standartlarına sahip olduğunu ve yüksek standartlı uçaklar olduğunu belirtti. ARJ21 tipi uçak, Viyentiyan kentinden turistik Luang Prabang kentine gidiş-dönüş rotasında test uçuşları gerçekleştirecek.
TÜBİTAK, depreme karşı çok yönlü araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla Türkiye'yi afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyor. Afet Yönetimi Programı ve çeşitli projelerle teknolojik çözümler geliştiren TÜBİTAK, depremlerin etkilerini azaltmayı ve afet yönetimini geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, bilim insanlarına ve araştırmacılara yönelik destek programlarıyla deprem konusunda yapılacak araştırmaları teşvik ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?