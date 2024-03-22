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OnePlus, akıllı telefon sektöründeki payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yeni Ace 3V modelini tanıttı. Peki bu yeni cihaz neler sunuyor? İşte OnePlus Ace 3V özellikleri ve fiyatı…

OnePlus Ace 3V özellikleri ve fiyatı

OnePlus Ace 3V, 6,7 inç boyutunda, 1,5K çözünürlüğe sahip OLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 2160 Hz PWM karartma ve 2150 nit tepe parlaklık sunuyor. Öte yandan cihaz, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu noktada bu işlemciyi kullanan ilk modelin OnePlus Ace 3V olduğunu belirtelim.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera olacak şekilde ikili kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafındaysa 16 Megapiksellik özçekim kamerası bizleri karşılıyor.

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Android 14 tabanlı ColorOS 14 üzerinde çalışan OnePlus Ace 3V modeli, 5.500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Uzun süreli kullanım sunan bu batarya, 100W hızlı şarjı destekliyor. Son olarak akıllı telefonun parmak izi okuyucusuna sahip olduğunu da belirtelim.

OnePlus Ace 3V teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;