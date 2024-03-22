OnePlus, akıllı telefon sektöründeki payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yeni Ace 3V modelini tanıttı. Peki bu yeni cihaz neler sunuyor? İşte OnePlus Ace 3V özellikleri ve fiyatı…
OnePlus Ace 3V özellikleri ve fiyatı
OnePlus Ace 3V, 6,7 inç boyutunda, 1,5K çözünürlüğe sahip OLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 2160 Hz PWM karartma ve 2150 nit tepe parlaklık sunuyor. Öte yandan cihaz, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu noktada bu işlemciyi kullanan ilk modelin OnePlus Ace 3V olduğunu belirtelim.
Akıllı telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera olacak şekilde ikili kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafındaysa 16 Megapiksellik özçekim kamerası bizleri karşılıyor.
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Android 14 tabanlı ColorOS 14 üzerinde çalışan OnePlus Ace 3V modeli, 5.500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Uzun süreli kullanım sunan bu batarya, 100W hızlı şarjı destekliyor. Son olarak akıllı telefonun parmak izi okuyucusuna sahip olduğunu da belirtelim.
OnePlus Ace 3V teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
1,5K çözünürlük 2160 Hz PWM karartma 120 Hz yenileme hızı 2150 nit maksimum parlaklık Rain Touch teknolojisiArka Kameralar: 50 Megapiksel Sony IMX882 ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera: 16 Megapikselİşlemci: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3RAM: 12 GB/ 16 GB – LPDDR5xDepolama: 256 GB/ 512 GB – UFS 4.0Batarya: 5.500mAh 100W hızlı şarjİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth, NFCParmak İzi Okuyucusu: Var Çin'de piyasaya sürülen OnePlus Ace 3V modelinin başlangıç fiyatı ise 277 dolar olarak belirlendi. OnePlus Ace 3V fiyatı: OnePlus Ace 3V 12 GB RAM + 256 GB: 277 dolar OnePlus Ace 3V 12 GB RAM + 512 GB: 320 dolar OnePlus Ace 3V 16 GB RAM + 512 GB: 360 dolar Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Ace 3V Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli'nin geçen yıl 30,7 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'de 2. sırada yer aldığını belirtti. Yılmaz, Kocaeli'nin sanayi ve teknoloji alanında büyük bir rol oynadığını vurgulayarak, kentteki istihdamın arttığını söyledi. Çankırı'da düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarında, Çankırı Belediyesi tarafından kent meydanında dronlarla ışık gösterisi yapıldı. Etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve mehteran gösterisi sunuldu. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Nevruz Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu dile getirerek, Nevruzun insanın ve toprağın uyanışı olduğunu vurguladı. Konuşmanın ardından Nevruz ateşi yakıldı ve çekiç ile örs üzerinde demir dövüldü. Gösterilerin sonunda ise 200 dron kullanılarak gökyüzünde Türk bayrağı, Atatürk, kurt ve çiçek gibi figürler yansıtıldı. Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS'u geliştirmeye devam ediyor. iOS 17.4.1 sürümlü güncelleme, yeni emojiler ve Apple Podcasts uygulamasında yapılan yeniliklerle birlikte geldi. Ayrıca hatalar da çözüldü. Güncellemeyi indirmek için adımları takip edebilirsiniz. Epic Games Store, 21-28 Mart tarihleri arasında Call of the Wild: The Angler ve Invincible Presents: Atom Eve oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. Call of the Wild: The Angler, geniş bir haritayla dikkat çeken bir balıkçılık simülasyonu oyunu iken, Invincible Presents ise Amazon Prime'da yayınlanan bir animasyon dizisine dayanıyor. ABD Adalet Bakanlığı, Apple'ı ülkenin akıllı telefon pazarını tekelleştirmekle suçluyor. Apple'ın rekabeti öldürdüğü ve rakip markaları alt ettiği iddia ediliyor. Dava, App Store'un kurallarını ve politikalarını ele alacak. Apple, iddiaları reddediyor ve müşteri beklentilerini karşılamak için çalıştığını belirtiyor. Mobil oyuncuların heyecanla beklediği Call of Duty: Warzone Mobile oyunu nihayet dünya genelinde piyasaya sürüldü. Activision tarafından bölgesel olarak yayınlanan oyun, şimdi küresel çapta oynanabilir. Oyun, büyük ölçekli bir battle royale deneyimi sunarken, konsol ve PC sürümleriyle ilerlemeyi paylaşma özelliği de bulunuyor. Ayrıca oyuncuları ödüller kazanabilecekleri bir etkinlik de bekliyor. Microsoft, Xbox konsolları için geçtiğimiz Ocak ayının en büyük oynanma saati rekorunu Palworld oyunuyla kırdığını duyurdu. Palworld, silahlı Pokemon konseptiyle büyük ilgi gördü ve 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Bağımsız geliştiricilerin Xbox platformundaki önemi de vurgulandı. OpenAI'nın GPT Store'u, kullanıcıların özelleştirilmiş GPT modellerini oluşturmasına imkan tanıyor. Ancak son gelişmelere göre platformda telif haklarını ihlal eden modeller ortaya çıktı. Disney, Marvel gibi markalara ait içeriklerin yanı sıra ünlü kişileri taklit eden modeller de bulunuyor. OpenAI'ın bu sorunlar için ne gibi önlemler alacağı merak konusu. Xiaomi, geçen sene MIUI defterini kapatarak HyperOS'a geçti. Redmi Note 13 Pro Plus modeli de HyperOS güncellemesi aldı. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelliklerle birlikte daha yüksek performans sunuyor. Güncelleme, Mart 2024 içinde diğer Redmi modellerine de dağıtılacak. ShiftDelete.Net, Ramazan ayında teknoloji sektörünün önde gelen isimlerini, kamu kurumu temsilcilerini, YouTuber'ları, influencer'ları ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerini bir araya getirdiği geleneksel iftar yemeği buluşmasını düzenledi. Turkcell ve Zore'nin ana sponsorluğunda gerçekleşen iftar yemeği, 600 kişiyi bir araya getirdi. Katılımcılar, sektördeki son trendler hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, farklı alanlardan gelen profesyoneller de birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu.
ÖzellikDeğerEkran: 6,7 inç – OLED
1,5K çözünürlük
2160 Hz PWM karartma
120 Hz yenileme hızı
2150 nit maksimum parlaklık
Rain Touch teknolojisiArka Kameralar: 50 Megapiksel Sony IMX882 ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera: 16 Megapikselİşlemci: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3RAM: 12 GB/ 16 GB – LPDDR5xDepolama: 256 GB/ 512 GB – UFS 4.0Batarya: 5.500mAh
100W hızlı şarjİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth, NFCParmak İzi Okuyucusu: Var
Çin'de piyasaya sürülen OnePlus Ace 3V modelinin başlangıç fiyatı ise 277 dolar olarak belirlendi.
OnePlus Ace 3V fiyatı:
OnePlus Ace 3V 12 GB RAM + 256 GB: 277 dolar
OnePlus Ace 3V 12 GB RAM + 512 GB: 320 dolar
OnePlus Ace 3V 16 GB RAM + 512 GB: 360 dolar
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Ace 3V Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli'nin geçen yıl 30,7 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'de 2. sırada yer aldığını belirtti. Yılmaz, Kocaeli'nin sanayi ve teknoloji alanında büyük bir rol oynadığını vurgulayarak, kentteki istihdamın arttığını söyledi.
Çankırı'da düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarında, Çankırı Belediyesi tarafından kent meydanında dronlarla ışık gösterisi yapıldı. Etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve mehteran gösterisi sunuldu. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Nevruz Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu dile getirerek, Nevruzun insanın ve toprağın uyanışı olduğunu vurguladı. Konuşmanın ardından Nevruz ateşi yakıldı ve çekiç ile örs üzerinde demir dövüldü. Gösterilerin sonunda ise 200 dron kullanılarak gökyüzünde Türk bayrağı, Atatürk, kurt ve çiçek gibi figürler yansıtıldı.
Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS'u geliştirmeye devam ediyor. iOS 17.4.1 sürümlü güncelleme, yeni emojiler ve Apple Podcasts uygulamasında yapılan yeniliklerle birlikte geldi. Ayrıca hatalar da çözüldü. Güncellemeyi indirmek için adımları takip edebilirsiniz.
Epic Games Store, 21-28 Mart tarihleri arasında Call of the Wild: The Angler ve Invincible Presents: Atom Eve oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. Call of the Wild: The Angler, geniş bir haritayla dikkat çeken bir balıkçılık simülasyonu oyunu iken, Invincible Presents ise Amazon Prime'da yayınlanan bir animasyon dizisine dayanıyor.
ABD Adalet Bakanlığı, Apple'ı ülkenin akıllı telefon pazarını tekelleştirmekle suçluyor. Apple'ın rekabeti öldürdüğü ve rakip markaları alt ettiği iddia ediliyor. Dava, App Store'un kurallarını ve politikalarını ele alacak. Apple, iddiaları reddediyor ve müşteri beklentilerini karşılamak için çalıştığını belirtiyor.
Mobil oyuncuların heyecanla beklediği Call of Duty: Warzone Mobile oyunu nihayet dünya genelinde piyasaya sürüldü. Activision tarafından bölgesel olarak yayınlanan oyun, şimdi küresel çapta oynanabilir. Oyun, büyük ölçekli bir battle royale deneyimi sunarken, konsol ve PC sürümleriyle ilerlemeyi paylaşma özelliği de bulunuyor. Ayrıca oyuncuları ödüller kazanabilecekleri bir etkinlik de bekliyor.
Microsoft, Xbox konsolları için geçtiğimiz Ocak ayının en büyük oynanma saati rekorunu Palworld oyunuyla kırdığını duyurdu. Palworld, silahlı Pokemon konseptiyle büyük ilgi gördü ve 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Bağımsız geliştiricilerin Xbox platformundaki önemi de vurgulandı.
OpenAI'nın GPT Store'u, kullanıcıların özelleştirilmiş GPT modellerini oluşturmasına imkan tanıyor. Ancak son gelişmelere göre platformda telif haklarını ihlal eden modeller ortaya çıktı. Disney, Marvel gibi markalara ait içeriklerin yanı sıra ünlü kişileri taklit eden modeller de bulunuyor. OpenAI'ın bu sorunlar için ne gibi önlemler alacağı merak konusu.
Xiaomi, geçen sene MIUI defterini kapatarak HyperOS'a geçti. Redmi Note 13 Pro Plus modeli de HyperOS güncellemesi aldı. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelliklerle birlikte daha yüksek performans sunuyor. Güncelleme, Mart 2024 içinde diğer Redmi modellerine de dağıtılacak.
ShiftDelete.Net, Ramazan ayında teknoloji sektörünün önde gelen isimlerini, kamu kurumu temsilcilerini, YouTuber'ları, influencer'ları ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerini bir araya getirdiği geleneksel iftar yemeği buluşmasını düzenledi. Turkcell ve Zore'nin ana sponsorluğunda gerçekleşen iftar yemeği, 600 kişiyi bir araya getirdi. Katılımcılar, sektördeki son trendler hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, farklı alanlardan gelen profesyoneller de birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu.
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