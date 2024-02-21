OnePlus Ace 3V: Snapdragon 7+ Gen 3 İşlemciyle Geliyor

OnePlus'ın yeni orta segment modeli OnePlus Ace 3V hakkında yeni bilgiler geldi. Çok yakında lansmanı yapılacak olan Ace 3V, görünüşe göre Snapdragon 8 Gen 3 ile aynı mimariye sahip olan Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setinden güç alıyor.
OnePlus Ace 3V neler sunacak?
OnePlus'ın yakında tanıtacağı yeni modeli OnePlus Ace 3V uzun bir süreden sonra tekrar sızdırıldı. Bugün özellikle işlemcisi ile ilgi odağı olan Ace 3V, Digital Chat Station tarafından gelen bilgilere göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setinden güç alacak. Snapdragon 8 Gen 3 ile aynı mimariye sahip olan bu işlemci içerisinde bir adet 2,63 GHz, üç adet 2,4 GHz ve dört adet 1,8GHz çekirdeği barındırıyor. Bu sayede performanstan ödün vermeyecek olan Ace 3V, orta segmentin lideri olacak gibi duruyor.
Ekran tarafına geçtiğimizde henüz boyutu bilinmeyen 1,5K çözünürlüklü bir ekran bizleri karşılıyor. 120Hz yenileme hızına sahip olan bu LTPO ekran, alt kısmında 5500 mAh'lik bir bataryayı taşıyor. Net olmasa da 100W hızlı şarj desteği ile gelecek olan cihaz, 12GB RAM bellek ile güçlenecek.
OnePlus Watch 2'nin görüntüsü yayınlandı!
Şimdilik OnePlus Ace 3V hakkında başka bir bilgi bulunmuyor. Ancak cihazın bir alt modeli olan Ace 2V'ye bakarak genel bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Sizler için küresel pazara Nord 3 ismi ile gelen Ace 2V'nin özelliklerini aşağıya bıraktık. Siz OnePlus Ace 3V'yi nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz.
OnePlus Nord 3 özellikleri!
2772 x 1240 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1000 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme Maksimum 1.450 nit parlaklık 450 ppi HDR10+ ve Dolby Atmos teknolojisiİşlemci: MediaTek Dimensity 9000 + Mali G710 MC10Arka kamera: – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF – Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 112°, 1.12 µm – Makro lens: 2 MegapikselÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, 24 mm, EIS RAM: 8 GB/ 16 GB – LPDDR5XDepolama: 128 GB/ 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5000 mAh, 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPSBoyut ve ağırlık: 162.6 mm x 75.1 mm x 8.1 mm 193.5 gram Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Ace 3V: Snapdragon 7+ Gen 3 İşlemciyle Geliyor - Son Dakika Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi. Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi. Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi. Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak. DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi. Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Ekran: 6.74 inç – Super Fluid AMOLED
2772 x 1240 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
1000 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme
Maksimum 1.450 nit parlaklık
450 ppi
HDR10+ ve Dolby Atmos teknolojisiİşlemci: MediaTek Dimensity 9000 + Mali G710 MC10Arka kamera: – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF
– Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 112°, 1.12 µm
– Makro lens: 2 MegapikselÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, 24 mm, EIS RAM: 8 GB/ 16 GB – LPDDR5XDepolama: 128 GB/ 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5000 mAh, 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPSBoyut ve ağırlık: 162.6 mm x 75.1 mm x 8.1 mm
193.5 gram
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Ace 3V: Snapdragon 7+ Gen 3 İşlemciyle Geliyor - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?