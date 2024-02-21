OnePlus Ace 3V: Snapdragon 7+ Gen 3 İşlemciyle Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

OnePlus Ace 3V: Snapdragon 7+ Gen 3 İşlemciyle Geliyor

OnePlus Ace 3V: Snapdragon 7+ Gen 3 İşlemciyle Geliyor

OnePlus'ın yeni orta segment modeli OnePlus Ace 3V, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciyle güçlendirilecek. Ace 3V, performansıyla orta segmentin lideri olmaya aday görünüyor. Ayrıca, 1,5K çözünürlüklü LTPO ekran, 5500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği gibi özellikler sunacak.

21.02.2024 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OnePlus'ın yeni orta segment modeli OnePlus Ace 3V hakkında yeni bilgiler geldi. Çok yakında lansmanı yapılacak olan Ace 3V, görünüşe göre Snapdragon 8 Gen 3 ile aynı mimariye sahip olan Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setinden güç alıyor.

OnePlus Ace 3V neler sunacak?

OnePlus'ın yakında tanıtacağı yeni modeli OnePlus Ace 3V uzun bir süreden sonra tekrar sızdırıldı. Bugün özellikle işlemcisi ile ilgi odağı olan Ace 3V, Digital Chat Station tarafından gelen bilgilere göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setinden güç alacak. Snapdragon 8 Gen 3 ile aynı mimariye sahip olan bu işlemci içerisinde bir adet 2,63 GHz, üç adet 2,4 GHz ve dört adet 1,8GHz çekirdeği barındırıyor. Bu sayede performanstan ödün vermeyecek olan Ace 3V, orta segmentin lideri olacak gibi duruyor.

OnePlus Ace 3V: Snapdragon 7+ Gen 3 İşlemciyle Geliyor

Ekran tarafına geçtiğimizde henüz boyutu bilinmeyen 1,5K çözünürlüklü bir ekran bizleri karşılıyor. 120Hz yenileme hızına sahip olan bu LTPO ekran, alt kısmında 5500 mAh'lik bir bataryayı taşıyor. Net olmasa da 100W hızlı şarj desteği ile gelecek olan cihaz, 12GB RAM bellek ile güçlenecek.

OnePlus Watch 2'nin görüntüsü yayınlandı!

Şimdilik OnePlus Ace 3V hakkında başka bir bilgi bulunmuyor. Ancak cihazın bir alt modeli olan Ace 2V'ye bakarak genel bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Sizler için küresel pazara Nord 3 ismi ile gelen Ace 2V'nin özelliklerini aşağıya bıraktık. Siz OnePlus Ace 3V'yi nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz.

OnePlus Nord 3 özellikleri!

Ekran: 6.74 inç – Super Fluid AMOLED

2772 x 1240 piksel çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

1000 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme

Maksimum 1.450 nit parlaklık

450 ppi

HDR10+ ve Dolby Atmos teknolojisiİşlemci: MediaTek Dimensity 9000 + Mali G710 MC10Arka kamera: – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF

– Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 112°, 1.12 µm

– Makro lens: 2 MegapikselÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, 24 mm, EIS RAM: 8 GB/ 16 GB – LPDDR5XDepolama: 128 GB/ 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5000 mAh, 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPSBoyut ve ağırlık: 162.6 mm x 75.1 mm x 8.1 mm

193.5 gram

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji OnePlus Ace 3V: Snapdragon 7+ Gen 3 İşlemciyle Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:32:31. #1.12#
SON DAKİKA: OnePlus Ace 3V: Snapdragon 7+ Gen 3 İşlemciyle Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement