OnePlus Nord CE 4, Amazon\'da göründü

OnePlus'ın yarın tanıtmaya hazırlandığı Nord CE 4 için geri sayım başladı. Cihazla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ana odağı orta segmente hitap edeceği şeklinde. Son gelen bilgilerse ürünün tanıtım öncesi ünlü e-ticaret sitesinde göründüğünü gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Nord CE 4 özellikleri ve daha fazlası!
OnePlus Nord CE 4 tanıtım öncesi Amazon'da göründü
Xiaomiui'nin haberine göre yaklaşan OnePlus Nord CE 4 modeli tanıtım öncesi Amazon'da göründü. Bu, akıllı telefonla ilgili bilinmeyen neredeyse tüm ayrıntıları ortaya koyarken, kullanıcıların akıllarındaki soru işaretlerini de tamamen ortadan kaldırıyor.
OnePlus Nord CE 4 modelin dikey çift kamera ve bir adet LED flaştan oluşan bir arka panel tasarımıyla gelecek. Bununla birlikte önde ise sektör standartlarının üzerinde sayılabilecek bir ekran gövde oranı ve delikli bir tasarım mevcut olacak.
Orta segment canavarı OnePlus Nord CE 4 tanıtım tarihi belli oldu!
Akıllı telefonda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 1x 2.63 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 720 grafik yongasına ev sahipliği yapıyor.
Cihazda 8 GB RAM mevcut olacak. Tabii, daha farklı bellek seçeneklerinin olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Bunun dışında kullanıcılara 8 GB Sanal RAM'in yanı sıra 128 ve 256 GB depolama sunulacak.
Önde 16 Megapiksellik bir selfie kamerasının yer alması beklenirken, arkada OIS özellikli 50 Megapiksel Sony LYT-600 ana sensör ve 8 Megapiksel IMX355 ultra geniş sensör bulunacak. 120 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç AMOLED LTPS panelle gelmesi beklenen akıllı telefonda 30 dakikada tam şarj yapabilen 100W destekli 5.500 mAh'lik bir pil kullanılacak. Son olarak yukarıda da belirtildiği gibi modelin 1 Nisan'da tanıtılacağını belirtelim.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Nord CE 4, Amazon'da göründü - Son Dakika
Apple'ın iPhone modellerine yerleştirdiği Sesle Denetim özelliği sayesinde artık yalnızca sesinizi kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz. Bu özellik, öncelikle fiziksel engelli kullanıcılar için tasarlanmış olsa da, iPhone kullanıcıları tarafından da keşfedilmiştir. Sesle Denetim ayarlarında özel bir sesli komut ayarlayarak, kamerayı uzaktan tetiklemek mümkündür. Bu özellik sayesinde herhangi bir ses komutuyla fotoğraf çekmek mümkün hale gelmiştir. Ayrıca kamera uygulamasında seri çekim modundan yararlanabilmek için deklanşör düğmesini sola kaydırmak gerekmektedir.
Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 47 internet adresine erişim engellendi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı faaliyetlerde bulunan internet sitelerini tespit etti ve erişimlerini engelledi.
Singapur'da Google Play Store dışından yüklenen bazı uygulamalar kısıtlanırken, bazıları tamamen yasaklandı. Google, üçüncü parti uygulamaların kişisel bilgileri kaydederek dolandırıcılık gibi illegal amaçlarla kullanıldığını iddia ediyor. Kullanıcılara Play Store dışından uygulama indirirken dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.
Realme GT Neo 6 SE modeli TENAA veri tabanında ortaya çıktı. Telefonun arka panelinde üçlü kamera kurulumu bulunurken, ön tarafta sektör standartlarının üzerinde bir ekran gövde oranına sahip delikli bir panel yer alacak. Telefonun ekranı BOE tarafından üretilen özel bir 8T LTPO OLED ekrana sahip olacak ve 1,5K çözünürlük sunacak. Ayrıca, telefonun işlemcisi Snapdragon 7+ Gen 3 olacak ve nisan ayında piyasaya sürüleceği belirtiliyor.
X platformu, Topluluklar adını vereceği bir bölümde yetişkin içeriklerin paylaşılmasına izin vereceğini duyurdu. İçeriklerin yönetici filtresinden geçeceği ve yapay zeka algoritmalarının uygunsuz paylaşımları engelleyeceği belirtiliyor. Bu kararın temeli, Elon Musk'ın şirketi satın almasından önceye dayanıyor ve platformun rakiplerine göre bir adım ileri taşıyabileceği düşünülüyor. Ancak bu durum, platformun kalitesinin düşeceği endişelerine neden oluyor. X'in OnlyFans'a rakip olma girişimi ise suistimal endişeleri nedeniyle geri adım atılmıştı. Özelliğin sadece paralı üyelere mi açık olacağı ise merak konusu.
Satya Nadella'nın Microsoft CEO'su olarak atanması başlangıçta tereddütlerle karşılanmış olsa da, bugün şirketin piyasa değeri 10 kat artarak 3.13 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bu büyük başarı, şirketin bulut bilişim ve yapay zeka teknolojilerine yaptığı yatırımlarla sağlanmıştır. Nadella'nın liderliği altında Microsoft, geçmişteki kayıplarını telafi etmiş ve geleceğe umutla bakmaktadır.
Rockstar Games, efsane Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2025 yılında oyunculara sunulması beklenen yapım için Aralık 2023'te ilk fragman yayınlanmıştı. Bu video ile birlikte pek çok önemli detay ortaya çıkmış ve oyunun canlı grafikleri ile etkileyeceği görülmüştü. GTA 6, Lucia adlı bir kadın ve Jason adlı bir erkek karakteri merkezine alacak. Hikaye, sevgili olduğu düşünülen bu ikili üzerinden yürüyecek. Oyun, Vice City'yi de içerecek büyük bir haritaya sahip olacak. Daha gerçekçi grafikler ve sürüş dinamikleri ile büyük etki yaratacak oyun, özellikle yapay zeka açısından çok dikkat çekecek. GTA 6'nın sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak iddialara göre oyun, minimum Intel Core i7 8700K veya AMD Ryzen 7 3700x işlemciye gereksinim duyacak. Önerilen işlemci ise Intel Core i9-10900K veya AMD Ryzen 5 5900X olacak. Ekran kartı tarafında ise minimum Nvidia Geforce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX5700XT modellerine ihtiyaç duyulacakken, önerilen grafik birimlerinin Nvidia Geforce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800XT olacağı tahmin ediliyor. Oyun için minimum 8 GB RAM istenirken, önerilen RAM miktarı 32 GB olacak. Depolama alanı olarak ise 150 GB gereksinim duyulacak. GTA 6'nın çıkış tarihi net olarak belirlenmemiş olup, geliştirme sürecine bağlı olarak ertelenme durumu olabileceği belirtiliyor.
Monster Markut M7 V6.2.4, RTX 5000 Ada serisi ekran kartıyla birlikte gelen bir iş istasyonu olarak tasarlanmıştır. Profesyonel kullanıcılar ve yüksek performans arayanlar için ideal olan bu bilgisayar, sağlam bir yapıya sahiptir ve MIL-STD 810G sertifikasına sahiptir. Monster Markut M7 V6.2.4, 4K UHD çözünürlüğünde 17.3 inç IPS ekran, Intel Raptor Lake Core i9 13980 HX işlemci ve 16 GB GDDR6 belleğe sahip Nvidia RTX 5000 ekran kartı gibi özellikler sunmaktadır. Ayrıca, 128 GB RAM, 3 M2 SSD yuvası, WiFi 6e ve Bluetooth 5.3 gibi bağlantı özellikleriyle donatılmıştır.
Son güncellemeyle Redmi Watch 4, Amazon Alexa üzerinden sesli komutlarla uyumlu hale geldi. Bu güncelleme Türkiye'deki kullanıcılar arasında talebi artırması bekleniyor. Güncelleme ile alarm kurma ve uyumlu elektronik aletlerin kullanımı da mümkün olacak. Ancak bazı özelliklerin sadece belirli ülkelerde kullanılabileceği belirtiliyor. Redmi Watch 4, AMOLED ekran, paslanmaz çelik kasa, sağlık parametrelerini izleme ve su geçirmezlik gibi özellikler sunuyor. Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri de açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?