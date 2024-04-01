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OnePlus Nord CE 4, Amazon'da göründü - Son Dakika
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Teknoloji

OnePlus Nord CE 4, Amazon'da göründü

OnePlus Nord CE 4, Amazon\'da göründü

OnePlus Nord CE 4 modeli, tanıtım öncesi Amazon'da ortaya çıktı. Cihazın özellikleri ve tasarımı hakkında bilgiler paylaşıldı. Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, 8 GB RAM, 128/256 GB depolama, 50 MP ana kamera ve 100W destekli 5.500 mAh pil gibi özelliklere sahip olan OnePlus Nord CE 4, 1 Nisan'da tanıtılacak.

01.04.2024 11:09
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OnePlus'ın yarın tanıtmaya hazırlandığı Nord CE 4 için geri sayım başladı. Cihazla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ana odağı orta segmente hitap edeceği şeklinde. Son gelen bilgilerse ürünün tanıtım öncesi ünlü e-ticaret sitesinde göründüğünü gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Nord CE 4 özellikleri ve daha fazlası!

OnePlus Nord CE 4 tanıtım öncesi Amazon'da göründü

Xiaomiui'nin haberine göre yaklaşan OnePlus Nord CE 4 modeli tanıtım öncesi Amazon'da göründü. Bu, akıllı telefonla ilgili bilinmeyen neredeyse tüm ayrıntıları ortaya koyarken, kullanıcıların akıllarındaki soru işaretlerini de tamamen ortadan kaldırıyor.

OnePlus Nord CE 4 modelin dikey çift kamera ve bir adet LED flaştan oluşan bir arka panel tasarımıyla gelecek. Bununla birlikte önde ise sektör standartlarının üzerinde sayılabilecek bir ekran gövde oranı ve delikli bir tasarım mevcut olacak.

Orta segment canavarı OnePlus Nord CE 4 tanıtım tarihi belli oldu!

Akıllı telefonda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 1x 2.63 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 720 grafik yongasına ev sahipliği yapıyor.

Cihazda 8 GB RAM mevcut olacak. Tabii, daha farklı bellek seçeneklerinin olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Bunun dışında kullanıcılara 8 GB Sanal RAM'in yanı sıra 128 ve 256 GB depolama sunulacak.

Önde 16 Megapiksellik bir selfie kamerasının yer alması beklenirken, arkada OIS özellikli 50 Megapiksel Sony LYT-600 ana sensör ve 8 Megapiksel IMX355 ultra geniş sensör bulunacak. 120 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç AMOLED LTPS panelle gelmesi beklenen akıllı telefonda 30 dakikada tam şarj yapabilen 100W destekli 5.500 mAh'lik bir pil kullanılacak. Son olarak yukarıda da belirtildiği gibi modelin 1 Nisan'da tanıtılacağını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji OnePlus Nord CE 4, Amazon'da göründü - Son Dakika

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