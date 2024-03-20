OnePlus Nord CE 4 Geekbench Skoru ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren OnePlus, fiyat performans odaklı Nord CE 4 için geri sayıma geçti. Modelin tanıtımı yaklaştıkça hakkında ortaya çıkan raporların sayısında da bir artış söz konusu. Cihaz son olarak performans testinde ortaya çıktı. İşte OnePlus Nord CE 4 Geekbench skoru ve özellikleri!
OnePlus Nord CE 4 Geekbench skoru, özellikleri ve tanıtım tarihi
OnePlus Nord CE 4; CPH2613 model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon tek çekirdekli testlerden 1.135, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 37 puan almayı başardı. Bununla birlikte modelin bazı kilit özellikleri belli oldu.
Akıllı telefonda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 1x 2.63 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 720 grafik yongasına ev sahipliği yapıyor.
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Geekbench veri tabanına göre üründe 8 GB RAM mevcut olacak. Tabii, daha farklı bellek seçeneklerinin olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Bununla birlikte kullanıcılara 8 GB Sanal RAM'in yanı sıra 128 ve 256 GB dahili depolama sunulacak.
Modelde depolamada artırıma olanak sağlayan bir microSD kart yuvası da bulunacak. Son olarak modelin 300 ila 400 dolar aralığında bir başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı ve 1 Nisan'da tanıtılacağını belirtelim.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene tanıtılan OnePlus Nord CE 3'ün özellikleri şöyle;
2412 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunmatik örnekleme 394 ppi (inç başına düşen piksel sayısı) Ekran-gövde oranı: %93.4İşlemci: Qualcomm Snapdragon 782GArka kamera(lar): – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF, OIS, EIS – Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 1.12 µm, 112° – Makro lens: 2 MegapikselArka kamera video: 4K@30fps 1080p@30/60 fps 720p@30/60 fpsÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, EISÖn kamera video: 1080p@30fps 720p@30fpsRAM: 8 GB/ 12 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB/ 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5.000 mAhŞarj hızı: 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.2, NFCGirişler: USB Type-CDiğer: Ekrana yerleştirilen parmak izi okuyucusu MicroSD desteği (1 TB'a kadar)Boyut ve ağırlık: 162.7 mm x 75.5 mm x 8.2 mm 184 gramRenk seçenekleri: Aqua surge, gray shimmer Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Nord CE 4 Geekbench Skoru ve Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika 36 yaşındaki Youtuber Jessica Pettway, 3. evre rahim ağzı kanseri yanlış teşhis edilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Geride eşini ve iki küçük çocuğunu geride bıraktı. Pettway, Temmuz 2023'te Instagram'da ölümcül hastalıkla cesurca verdiği mücadeleyi ve yanlış teşhis edildiğini açıklamıştı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde düzenlenen Akademisyen Buluşması-TÜBİTAK Proje Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Mandal, akademisyenlere TÜBİTAK proje destek programları hakkında bilgi verirken, aynı zamanda Niğde'ye bir bilim merkezi müjdesini de verdi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise üniversitenin araştırma yapma ve gerçek niteliğini ortaya koyma hedeflerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İnsansız Hava Aracı teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, milli savaş uçağı KAAN ile 5. nesil uçak yapabilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduklarını söyledi. Meta'nın Twitter rakibi Threads, kullanıcıların 'şu anda trend' olan konuları görmelerini sağlayan bir özelliği kullanıma sundu. Yapay zeka kullanarak trend konuları belirleyen özellik, kullanıcıların arama sayfasında ve Sizin İçin akışında görünecek. Şimdilik beş trend konuyu gösteren özellik, içerik uzmanları tarafından denetleniyor ve şirketin güvenlik kurallarına uygunluğu sağlanıyor. WhatsApp, Android kullanıcıları için sesli mesajları metne çeviren yeni bir özelliği sunuyor. Bu özellik, özellikle iPhone kullanıcılarının bir yıldır test ettiği bir işlev. Mayıs 2023'te WhatsApp'ın beta sürümünde görülen bu yenilik, kamusal alanlarda mesaj içeriğini dinlemeden öğrenmeyi mümkün kılacak. WhatsApp, sesli mesajları metne dönüştürmek için yaklaşık 150 megabayt ek veri indiriyor. Bu özellik, WhatsApp'ın 'Chats' ayarlarından etkinleştirilebilir. İki dakikadan kısa sesli mesajlar artık otomatik olarak metne dönüştürülebilecek. Ancak daha uzun mesajlar için kullanıcıların manuel onayı gerekiyor. Bu, uzun metinlerin sohbeti doldurmasını ve kullanıcıları olası rahatsızlıklardan korumak için tasarlanmış bir güvenlik önlemi. Bu özelliğin Android cihazlara ne zaman genel olarak yayınlanacağı henüz net değil. Samsung, Galaxy Z Fold 6'nın bütçe dostu bir versiyonunu piyasaya süreceği ve iPhone 16 serisinin tanıtımını bekleyeceği iddia ediliyor. Seri üretimin mayıs ayında başlaması ve telefonun eylül ya da ekim aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatının 800 dolardan daha ucuz olması beklenen cihazın, standart modelden farklı özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. Çevre ve İklim Derneği tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin karbon depolama kapasitesi 108 milyon ton karbondioksit olarak hesaplanıyor. Ancak Karadeniz'deki akifer alanlarının daha yüksek bir potansiyele sahip olduğu düşünülüyor. Rapor, Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine ulaşmak için karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerini değerlendirerek önerilerde bulunuyor. KYKD teknolojilerinin kullanılmasında öncelik, sera gazı salımlarının düşürülmesinde imalat sanayisine verilmesi öneriliyor. Fransa Rekabet Kurumu, Google'a içerik ücretlendirilmesinde AB yasalarına aykırı davrandığı gerekçesiyle 250 milyon Euro ceza kesti.
Ekran: 6.7 inç – AMOLED
2412 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
240 Hz dokunmatik örnekleme
394 ppi (inç başına düşen piksel sayısı)
Ekran-gövde oranı: %93.4İşlemci: Qualcomm Snapdragon 782GArka kamera(lar): – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF, OIS, EIS
– Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 1.12 µm, 112°
– Makro lens: 2 MegapikselArka kamera video: 4K@30fps
1080p@30/60 fps
720p@30/60 fpsÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, EISÖn kamera video: 1080p@30fps
720p@30fpsRAM: 8 GB/ 12 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB/ 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5.000 mAhŞarj hızı: 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.2, NFCGirişler: USB Type-CDiğer: Ekrana yerleştirilen parmak izi okuyucusu
MicroSD desteği (1 TB'a kadar)Boyut ve ağırlık: 162.7 mm x 75.5 mm x 8.2 mm
184 gramRenk seçenekleri: Aqua surge, gray shimmer
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Nord CE 4 Geekbench Skoru ve Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
36 yaşındaki Youtuber Jessica Pettway, 3. evre rahim ağzı kanseri yanlış teşhis edilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Geride eşini ve iki küçük çocuğunu geride bıraktı. Pettway, Temmuz 2023'te Instagram'da ölümcül hastalıkla cesurca verdiği mücadeleyi ve yanlış teşhis edildiğini açıklamıştı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde düzenlenen Akademisyen Buluşması-TÜBİTAK Proje Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Mandal, akademisyenlere TÜBİTAK proje destek programları hakkında bilgi verirken, aynı zamanda Niğde'ye bir bilim merkezi müjdesini de verdi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise üniversitenin araştırma yapma ve gerçek niteliğini ortaya koyma hedeflerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İnsansız Hava Aracı teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, milli savaş uçağı KAAN ile 5. nesil uçak yapabilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduklarını söyledi.
Meta'nın Twitter rakibi Threads, kullanıcıların 'şu anda trend' olan konuları görmelerini sağlayan bir özelliği kullanıma sundu. Yapay zeka kullanarak trend konuları belirleyen özellik, kullanıcıların arama sayfasında ve Sizin İçin akışında görünecek. Şimdilik beş trend konuyu gösteren özellik, içerik uzmanları tarafından denetleniyor ve şirketin güvenlik kurallarına uygunluğu sağlanıyor.
WhatsApp, Android kullanıcıları için sesli mesajları metne çeviren yeni bir özelliği sunuyor. Bu özellik, özellikle iPhone kullanıcılarının bir yıldır test ettiği bir işlev. Mayıs 2023'te WhatsApp'ın beta sürümünde görülen bu yenilik, kamusal alanlarda mesaj içeriğini dinlemeden öğrenmeyi mümkün kılacak. WhatsApp, sesli mesajları metne dönüştürmek için yaklaşık 150 megabayt ek veri indiriyor. Bu özellik, WhatsApp'ın 'Chats' ayarlarından etkinleştirilebilir. İki dakikadan kısa sesli mesajlar artık otomatik olarak metne dönüştürülebilecek. Ancak daha uzun mesajlar için kullanıcıların manuel onayı gerekiyor. Bu, uzun metinlerin sohbeti doldurmasını ve kullanıcıları olası rahatsızlıklardan korumak için tasarlanmış bir güvenlik önlemi. Bu özelliğin Android cihazlara ne zaman genel olarak yayınlanacağı henüz net değil.
Samsung, Galaxy Z Fold 6'nın bütçe dostu bir versiyonunu piyasaya süreceği ve iPhone 16 serisinin tanıtımını bekleyeceği iddia ediliyor. Seri üretimin mayıs ayında başlaması ve telefonun eylül ya da ekim aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatının 800 dolardan daha ucuz olması beklenen cihazın, standart modelden farklı özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.
Çevre ve İklim Derneği tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin karbon depolama kapasitesi 108 milyon ton karbondioksit olarak hesaplanıyor. Ancak Karadeniz'deki akifer alanlarının daha yüksek bir potansiyele sahip olduğu düşünülüyor. Rapor, Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine ulaşmak için karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerini değerlendirerek önerilerde bulunuyor. KYKD teknolojilerinin kullanılmasında öncelik, sera gazı salımlarının düşürülmesinde imalat sanayisine verilmesi öneriliyor.
Fransa Rekabet Kurumu, Google'a içerik ücretlendirilmesinde AB yasalarına aykırı davrandığı gerekçesiyle 250 milyon Euro ceza kesti.
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