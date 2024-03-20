OnePlus Nord CE 4 Geekbench Skoru ve Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

OnePlus Nord CE 4 Geekbench Skoru ve Özellikleri Ortaya Çıktı

OnePlus Nord CE 4 Geekbench Skoru ve Özellikleri Ortaya Çıktı

OnePlus, fiyat performans odaklı Nord CE 4 modelinin tanıtımına yaklaşırken, cihazın Geekbench skoru ve özellikleri ortaya çıktı. OnePlus Nord CE 4, tek çekirdekli testlerde 1.135, çok çekirdekli testlerde ise 3.037 puan aldı. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciye sahip olan telefon, 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleri sunacak. Ayrıca microSD kart desteği de bulunacak. Modelin başlangıç fiyatının 300-400 dolar arasında olması ve 1 Nisan'da tanıtılması bekleniyor.

20.03.2024 14:32  Güncelleme: 14:35
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Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren OnePlus, fiyat performans odaklı Nord CE 4 için geri sayıma geçti. Modelin tanıtımı yaklaştıkça hakkında ortaya çıkan raporların sayısında da bir artış söz konusu. Cihaz son olarak performans testinde ortaya çıktı. İşte OnePlus Nord CE 4 Geekbench skoru ve özellikleri!

OnePlus Nord CE 4 Geekbench skoru, özellikleri ve tanıtım tarihi

OnePlus Nord CE 4; CPH2613 model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon tek çekirdekli testlerden 1.135, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 37 puan almayı başardı. Bununla birlikte modelin bazı kilit özellikleri belli oldu.

Akıllı telefonda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 1x 2.63 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 720 grafik yongasına ev sahipliği yapıyor.

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Geekbench veri tabanına göre üründe 8 GB RAM mevcut olacak. Tabii, daha farklı bellek seçeneklerinin olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Bununla birlikte kullanıcılara 8 GB Sanal RAM'in yanı sıra 128 ve 256 GB dahili depolama sunulacak.

Modelde depolamada artırıma olanak sağlayan bir microSD kart yuvası da bulunacak. Son olarak modelin 300 ila 400 dolar aralığında bir başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı ve 1 Nisan'da tanıtılacağını belirtelim.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene tanıtılan OnePlus Nord CE 3'ün özellikleri şöyle;

Ekran: 6.7 inç – AMOLED

2412 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

240 Hz dokunmatik örnekleme

394 ppi (inç başına düşen piksel sayısı)

Ekran-gövde oranı: %93.4İşlemci: Qualcomm Snapdragon 782GArka kamera(lar): – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF, OIS, EIS

– Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 1.12 µm, 112°

– Makro lens: 2 MegapikselArka kamera video: 4K@30fps

1080p@30/60 fps

720p@30/60 fpsÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, EISÖn kamera video: 1080p@30fps

720p@30fpsRAM: 8 GB/ 12 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB/ 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5.000 mAhŞarj hızı: 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.2, NFCGirişler: USB Type-CDiğer: Ekrana yerleştirilen parmak izi okuyucusu

MicroSD desteği (1 TB'a kadar)Boyut ve ağırlık: 162.7 mm x 75.5 mm x 8.2 mm

184 gramRenk seçenekleri: Aqua surge, gray shimmer

Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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