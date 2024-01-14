OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 12R\'yi tanıtacak

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, pazar payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, yakın zamanda yeni Android amiral gemisi olan OnePlus 12R modelini tanıtacak. Merakla beklenen OnePlus 12R, Geekbench performans testinde görüntülendi.

OnePlus 12R, Geekbench veri tabanında

Bilmeyenler için Geekbench, bir cihazın işlemci ve bellek performansını test etmek için kullanılan bir yazılımdır. Telefonun gerçekleştirdiği işlemlerin hızını ve verimliliğini ölçen bu yazılım, cihaza bir puan verir. Bu da ne kadar performanslı olduğunu ortaya koyar.

OnePlus CPH2611 model numarasıyla Geekbench'te görüntülenen OnePlus 12R, tekli ve çoklu çekirdekli testlerde sırasıyla 1554 ve 4484 skor elde etti. Raporda yer alan bilgilere göre cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak.

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16 GB RAM'e sahip olacağı bilgisi yer alan amiral gemisi, Android 14 işletim sisteminde çalışacak. Bunlar dışında bir bilgi mevcut değil fakat cihaz hakkında fikir sahibi olabilmek için geçmiş sızıntılara bakabiliriz.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 12R modeli, 6.78 inç boyutunda LTPO AMOLED ekranla gelecek. 2480 x 1264 piksel çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Bununla beraber cihaz, 100W hızlı şarj ile beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek.