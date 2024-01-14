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OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 12R'yi tanıtacak - Son Dakika
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OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 12R'yi tanıtacak

Akıllı telefon üreticisi OnePlus, pazar payını artırmak için yeni bir model olan OnePlus 12R'yi tanıtacak. Geekbench performans testinde görüntülenen telefon, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 16 GB RAM ile güçlendirilmiş. Ayrıca 6.78 inç LTPO AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak.

OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 12R\'yi tanıtacak
14.01.2024 - 12:31,
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Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, pazar payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, yakın zamanda yeni Android amiral gemisi olan OnePlus 12R modelini tanıtacak. Merakla beklenen OnePlus 12R, Geekbench performans testinde görüntülendi.

OnePlus 12R, Geekbench veri tabanında

Bilmeyenler için Geekbench, bir cihazın işlemci ve bellek performansını test etmek için kullanılan bir yazılımdır. Telefonun gerçekleştirdiği işlemlerin hızını ve verimliliğini ölçen bu yazılım, cihaza bir puan verir. Bu da ne kadar performanslı olduğunu ortaya koyar.

OnePlus CPH2611 model numarasıyla Geekbench'te görüntülenen OnePlus 12R, tekli ve çoklu çekirdekli testlerde sırasıyla 1554 ve 4484 skor elde etti. Raporda yer alan bilgilere göre cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak.

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16 GB RAM'e sahip olacağı bilgisi yer alan amiral gemisi, Android 14 işletim sisteminde çalışacak. Bunlar dışında bir bilgi mevcut değil fakat cihaz hakkında fikir sahibi olabilmek için geçmiş sızıntılara bakabiliriz.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 12R modeli, 6.78 inç boyutunda LTPO AMOLED ekranla gelecek. 2480 x 1264 piksel çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Bununla beraber cihaz, 100W hızlı şarj ile beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek.

ÖzellikDeğerİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM16 GBİşletim SistemiAndroid 14Ekran6.78 inç LTPO AMOLEDEkran Çözünürlüğü2480 x 1264 piksel (Megapiksel değil)Ekran Yenileme Hızı120 HzBatarya Kapasitesi5000 mAhHızlı Şarj100W

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android amiral gemisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 12R'yi tanıtacak - Son Dakika
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