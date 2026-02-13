OnlyFans operasyonu! 25 şüpheli gözaltında, 2 şirkete el konuldu - Son Dakika
OnlyFans operasyonu! 25 şüpheli gözaltında, 2 şirkete el konuldu

OnlyFans operasyonu! 25 şüpheli gözaltında, 2 şirkete el konuldu
13.02.2026 09:18
Yetişkin içerik platformu OnlyFans üzerinden gelir elde edip bu kazancı akladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltın alındı. 2 şirket hakkında işlem başlatılırken yaklaşık 300 milyon TL'lik mal varlıklarına el konuldu.

Yetişkin içeriklerin paylaşıldığı OnlyFans platformu üzerinden gelir elde ettikleri ve bu gelirleri aklayan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

300 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon TL değerinde olduğu belirtilen 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin dijital platform üzerinden elde edilen gelirleri farklı şirket ve hesaplar üzerinden akladıkları ifade edildi. Operasyona ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

