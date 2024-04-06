OpenAI\'ın ChatGPT Enterprise, iş dünyasında büyük bir sıçrama yaratıyor

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OpenAI'ın iş dünyasına özel platformu ChatGPT Enterprise, sektörde büyük bir sıçrama yaratarak, yapay zeka sektöründe adından söz ettirmeye başladı. Kullanıcı sayısında yaşanan bu dikkat çekici artış, sektördeki dinamikleri ve rekabeti yeniden şekillendirecek.

ChatGPT Enterprise, iş dünyasındaki kullanıcı sayısında büyük sıçrama yarattı

OpenAI'ın iş için geliştirdiği ChatGPT Enterprise platformu, iş dünyasında dikkat çekici bir büyüme yaşıyor. Ocak 2024'te 150 bin kullanıcıya sahip olan platform, kısa sürede kullanıcı sayısını 600 bin'e çıkarmayı başardı. Bu, teknoloji ve yapay zeka alanında önemli bir gelişme olarak kayda geçti.

OpenAI'ın COO'su Brad Lightcap, Bloomberg ile yaptığı bir röportajda, yapay zekanın iş dünyasındaki geleceğine dair optimist düşüncelerini paylaştı. Lightcap, "Bu, iş dünyasında yapay zekanın benimsenmesinin yılı olacak" diyerek, şirketin karşılaştığı büyük ivmeyi vurguladı.

ChatGPT hata yapınca fırça da kaçınılmaz oldu!

Ağustos 2024'te piyasaya sürülen ChatGPT Enterprise, işletmelere gelişmiş özellikler ve gizlilik garantileri sunuyor. Bu, özellikle veri şifreleme ve müşteri bilgilerinin model eğitiminde kullanılmaması gibi özellikler içeriyor. Ancak OpenAI, iş dünyası müşterileri için rekabet eden tek şirket değil. Anthropic, Cohere ve hatta OpenAI'nin en büyük yatırımcılarından biri olan Microsoft da bu alanda rekabet ediyor.

Lightcap, iş dünyasının yapay zekadan beklentileri hakkında da konuşuyor. Bazı şirketlerin yapay zekadan hızlı çözümler beklediğini ancak gerçek durumun böyle olmadığını belirtiyor. Ayrıca, OpenAI'ın yakın zamanda Tokyo'da bir ofis açarak küresel varlığını genişletmeyi planladığını vurguluyor.

Sonuç olarak, OpenAI'ın ChatGPT Enterprise platformunun kullanıcı sayısındaki bu büyük artış, yapay zekanın iş dünyasında oynayacağı rolün önemini gösteriyor. Brad Lightcap ve diğer liderlerin bu alanda atacakları adımlar, yapay zekanın geleceği üzerinde büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor. Sizce ChatGPT Enterprise, iş dünyasını nasıl değiştirecek? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.