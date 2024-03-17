OpenAI, kendi yapay zeka işlemcilerini üretmek için görüşmelere başladı

Teknoloji

Yapay zeka alanında önemli bir yere sahip olan OpenAI, kendi yapay zeka donanımını üretmek için adımlar atmaya hazırlanıyor. Şirket, özel çözümler üretebilmek adına Nvidia gibi bir başka şirketin donanımına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedefliyor.

OpenAI, kendi işlemcilerini üretmek için görüşmelere başladı

Tom's Hardware tarafından paylaşılan habere göre OpenAI, şu anda kendi yapay zeka işlemcilerini üretmek için görüşmeler yapıyor. Bu işlemciler büyük olasılıkla Sinirsel İşlem Birimi (Neural Network Processing Unit = NPU) olacak.

Yapay zeka ile ilgili görevler için ayrılmış işlemciler olan NPU'lar, yapay zeka bilgisayarlarında bulunuyorlar. Bir GPU'nun işlemciyi grafik işleme görevlerinden kurtarması gibi, bir NPU özel olarak yapay zeka işlemleriyle ilgilenmek üzere tasarlandığı için yine işlemciyi bilgiyi işleme görevinden kurtarıyor.

Eğer bu plan hayata geçerse, OpenAI muhtemelen Nvidia'nın donanımını bırakıp kendi üreteceği NPU'larla değiştirecek. Hatta bunun tamamlanmasının ardından, donanımı kamu hizmetine sunmak isteyen şirketlere satış veya kiralama yapmaya da başlayabilir. Tüketici mağazalarında OpenAI markalı donanımları görmek pek mümkün olmasa da imkansız bir şey değil.

Nvidia, yapay zeka yarışında kendisini öne çıkararak ABD'de en değerli üçüncü şirket haline geldi. Bir şirket yapay zeka alanına girmek istediğinde, Nvidia donanımı alıyordu. Hatta OpenAI ve Microsoft'un yapay zeka girişimleri bile Nvidia donanımının üzerine kurulmuştu.

Apple'dan yapay zeka atağı! MM1 model makalesi yayınlandı

Ancak şirketler artık Nvidia donanımına bağımlı olmaktan kaçınmak ve kendi çözümlerini üretmek istiyor. Ancak bu durum Nvidia için bir sorun teşkil etmiyor. Şirket, mevcut sistemlerde bulunan GPU'ları kullanarak çözümler sağlayan kendi yapay zeka sohbet botu olan Chat With RTX'i piyasaya sürerek bu donanım hamlelerine yanıt verdi. Dolayısıyla, Nvidia ilerleyen zamanlarda yapay zeka donanımı pazarındaki konumunu kaybetse de, yarıştan çıkmış değil.

Siz OpenAI'ın kendi yapay zeka donanımını üretmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizle paylaşmayı lütfen unutmayın.