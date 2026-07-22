OpenAI'nın Yapay Zekası Kontrolden Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OpenAI'nın Yapay Zekası Kontrolden Çıktı

22.07.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OpenAI, yapay zeka modelinin Hugging Face'e siber saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yapay zeka araştırma ve geliştirme şirketi OpenAI, gelişmiş bir yapay zeka modelinin siber güvenlik testleri sırasında kontrolden çıktığını belirterek, programcıların yaygın olarak kullandığı Hugging Face platformuna siber saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yapay zeka modeli kontrolden çıktı. ABD merkezli yapay zeka araştırma ve geliştirme şirketi OpenAI, GPT-5.6 Sol ve daha gelişmiş bir ön sürüm modelinin siber güvenlik testleri sırasında kontrolden çıktığını belirterek, programcıların yaygın olarak kullandığı Hugging Face platformuna siber saldırı düzenlediğini açıkladı. Şirket, olayı "eşi benzeri görülmemiş bir siber güvenlik vakası" olarak nitelendirirken, Hugging Face ile ortak soruşturma yürütüleceğini bildirdi.

"Açık internete erişmenin bir yolunu buldu"

Şirket, modellerin siber saldırı yeteneklerini değerlendirmek amacıyla internet erişiminin güvenlik gerekçesiyle sınırlandırıldığı kontrollü bir dijital test ortamında çeşitli görevler verdiğini aktararak, "Modellerimiz, değerlendirme görevini çözebilmek amacıyla test ortamında önemli miktarda işlem gücü harcayarak açık internete erişmenin bir yolunu buldu" ifadelelerini kullandı.

İnternete bağlandıktan sonra modellerin, hedeflerine ulaşabilmek için Hugging Face'i hedef aldığını aktaran şirket, modellerin değerlendirmeyi manipüle edebilmek amacıyla "gizli bilgileri" ararken, çalınmış kimlik bilgilerini kullanmak da dahil olmak üzere birden fazla saldırı yöntemini art arda uyguladığını ifade etti.

GPT-5.6 ve OpenAI'nin rakibi Anthropic'in geliştirdiği Mythos serisi gibi en gelişmiş modeller, siber güvenlik önlemlerini aşma potansiyelleri nedeniyle endişeye neden oluyor. Hem OpenAI hem de Anthropic, bu teknolojilerin kritik altyapılara yönelik saldırılarda kullanılabileceği yönündeki kaygılar nedeniyle en yeni modellerinin genel kullanıma sunulmasını geçici olarak ertelemişti.

"Saldırı baştan sona otonom bir yapay zeka ajan sistemi tarafından gerçekleştirildi"

Hugging Face geçen hafta platforma yönelik siber saldırıyı doğrulamış ancak saldırının arkasında OpenAI'nin bulunduğunu açıklamamıştı. Hugging Face, "Bu olay daha önce karşılaştıklarımızdan önemli bir açıdan farklıydı: Saldırı baştan sona otonom bir yapay zeka ajan sistemi tarafından gerçekleştirildi ve biz de bunu büyük ölçüde kendi yapay zeka sistemlerimiz sayesinde tespit edip analiz ettik" ifadelerini kullandı.

Hugging Face CEO'su Clement Delangue ise yaptığı paylaşımda, saldırıyı gerçekleştiren sistemin gelişmişliği nedeniyle bunun dünyanın önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından birinden kaynaklandığını düşündüklerini belirterek, "Bunun OpenAI tarafından kötü niyetle yapıldığına kesinlikle inanmıyoruz. Tüm bunların tamamen otonom şekilde gerçekleşmiş olması gerçekten akıl almaz" dedi. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji OpenAI'nın Yapay Zekası Kontrolden Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul’da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Avrupa kadrosu bildirildi Beşiktaş’ta Trossard kararı Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı

12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 13:29:59. #7.12#
SON DAKİKA: OpenAI'nın Yapay Zekası Kontrolden Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.