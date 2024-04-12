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Oppo, ürün kataloğunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak şirket, uzun bir süredir merakla beklenen A3 Pro modelini ana vatanı Çin'de tanıttı. Tüketicilerin karşısına çıkan model, vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Oppo A3 Pro özellikleri ve fiyatı…

Oppo A3 Pro özellikleri ve fiyatı

Oppo A3 Pro modeli, 6.7 inç boyutunda AMOLED ekrana yer veriyor. FHD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca 950 nit parlaklık sunuyor. Öte yandan cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7050 işlemcisinden güç alıyor.

Android 14 tabanlı ColorOS 14 üzerinde çalışan telefon için 8 GB/ 12 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Bu noktada ilave 12 GB sanal bellek özelliği olduğunu da belirtelim.

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Ön tarafında FHD çözünürlükte 30fps video çekilebilen 8 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren telefonun arka kasasında ise ikili kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumsa 64 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor. Bu kameralar ile 30fps 4K video çekilebiliyor.

Oppo A3 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;