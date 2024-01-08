OPPO Find X7 Serisi: Şık Tasarım ve Uygun Fiyat

OPPO, amiral gemisi seviyesindeki Find X7 serisini görücüye çıkardı. Find X7 ve X7 Ultra modellerinden oluşan yeni aile; Snapdragon ve Dimensity işlemcilerden güç alıyor. İşte şık tasarımı ve uygun fiyatıyla yeni Find X7 serisi.

OPPO Find X7 ve X7 Ultra özellikleri

OPPO Find X7, MediaTek Dimensity 9300 yonga setini kullanıyor. Find X7 Ultra ise gücünü Snapdragon 8 Gen 3'ten alıyor. 16GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanıyla gelen seri; Full HD+ çözünürlüğe ve 4500 nit tepe parlaklığa sahip 6,82 inç LTPO AMOLED ekrana yer veriyor.

Find X7 Ultra, iki periskop kamera ve 1 inç Sony LYT-900 sensör içeren ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip. Dört adet 50 Megapiksel kameradan oluşan Hasselblad imzalı arka kuruluma yer veriyor.

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Find X7 serisinde OIS destekli f/1.6 diyafram açıklı 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra geniş ve iki adet (Find X7'de tek periskop) 64 Megapiksel periskop telefoto sensöre yer veriyor. Selfie için ekrana gömülü 32 Megapiksel ön kamera ile geldiğini belirtelim.

Find X7 serisi ayrıca 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarja sahip 5000mAh bataryadan besleniyor. Kutudan Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile çıkıyor.