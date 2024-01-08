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OPPO Find X7 Serisi: Şık Tasarım ve Uygun Fiyat - Son Dakika
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OPPO Find X7 Serisi: Şık Tasarım ve Uygun Fiyat

OPPO, amiral gemisi seviyesindeki Find X7 serisini tanıttı. Find X7 ve X7 Ultra modelleri, Snapdragon ve Dimensity işlemcilerle güçlendirilmiş. Seri, şık tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Find X7 Ultra, iki periskop kamera ve Hasselblad imzalı arka kurulumuyla öne çıkıyor. Ayrıca, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj özelliğiyle 5000mAh bataryaya sahip. Renk seçenekleri ve fiyatları da açıklandı.

OPPO Find X7 Serisi: Şık Tasarım ve Uygun Fiyat
08.01.2024 - 22:29,
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OPPO, amiral gemisi seviyesindeki Find X7 serisini görücüye çıkardı. Find X7 ve X7 Ultra modellerinden oluşan yeni aile; Snapdragon ve Dimensity işlemcilerden güç alıyor. İşte şık tasarımı ve uygun fiyatıyla yeni Find X7 serisi.

OPPO Find X7 ve X7 Ultra özellikleri

OPPO Find X7, MediaTek Dimensity 9300 yonga setini kullanıyor. Find X7 Ultra ise gücünü Snapdragon 8 Gen 3'ten alıyor. 16GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanıyla gelen seri; Full HD+ çözünürlüğe ve 4500 nit tepe parlaklığa sahip 6,82 inç LTPO AMOLED ekrana yer veriyor.

OPPO Find X7 Serisi: Şık Tasarım ve Uygun Fiyat

Find X7 Ultra, iki periskop kamera ve 1 inç Sony LYT-900 sensör içeren ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip. Dört adet 50 Megapiksel kameradan oluşan Hasselblad imzalı arka kuruluma yer veriyor.

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Find X7 serisinde OIS destekli f/1.6 diyafram açıklı 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra geniş ve iki adet (Find X7'de tek periskop) 64 Megapiksel periskop telefoto sensöre yer veriyor. Selfie için ekrana gömülü 32 Megapiksel ön kamera ile geldiğini belirtelim.

Find X7 serisi ayrıca 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarja sahip 5000mAh bataryadan besleniyor. Kutudan Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile çıkıyor.

ÖzelliklerFind X7 UltraFind X7Ekran6,82 inç QHD AMOLED LTPO, 1440×3,168 piksel, 120Hz6,78 inç 1,5K AMOLED, 1.264×2.780 piksel, 120HzİşlemciSnapdragon 8 Gen 3MediaTek Dimensity 9300RAM16GB LPDDR5X16GB LPDDR5XDepolama512GB UFS 4.01TB UFS 4.0Arka Kamera KurulumuDörtlü – İki periskop dahil dört adet 50MP kameraÜçlü – 50MP + 50MP + 64MP Ön Kamera32MP32MPPil5.000mAh, 100W SuperVOOC şarj, 50W kablosuz5000mAh, 100W hızlı şarjGüvenlikEkran içi parmak izi sensörü, yüz tanımaEkran içi parmak izi sensörü, yüz tanımaBoyutlar (mm)164,3 x 76,2 x 9,5162,7 x 75,4 x 9,0FiyatPine Shadow, Silver Moon, Vast Sea, SkyBlack Starry Sky, Silver Moon, Purple Smoke, Sky

Black Starry Sky, Silver Moon, Purple Smoke, Sky renk seçenekleriyle sunulacak Oppo Find X7 serisi fiyatlandırması ise X7 için 570 dolar ve X7 Ultra için 870 dolardan başlıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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