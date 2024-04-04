Android 14'ün çıkış yapmasıyla tüm Android kullanıcıları yeni güncelleme için bekleyişe geçti. Bu bekleyişe son verecek olan markalardan birisi de Oppo. Nisan ayında yeni işletim sistemi ColorOS 14'ü kullanıcılara sunacağını açıklayan şirket, şimdi ColorOS 14 alacak cihazları da gözler önüne sürdü. İşte ColosOS 14 güncellemesini alacak olan Oppo modelleri.
ColorOS 14 güncellemesi alacak Oppo modelleri!
İlk olarak geçtiğimiz ay sızıntılarla karşımıza çıkan liste, şimdi daha net bir hal aldı. Bugün gelen listede bazı eski modellere de güncelleme desteği sunduğu görülen Oppo, Android 14 için büyük bir adım attı. Peki hangi modeller Android 14 destekli ColorOS 14'e kavuşacak?
Find N3
Find N3 Flip
Find N2 Flip
Find X5 Pro
Find X5
Find X3 Pro
Reno 10 Pro+ 5G
Reno 10 Pro 5G
Reno 10 5G
Reno 8 Pro 5G
Reno 8 5G
Reno 8
Reno 8T 5G
Reno 8T
Reno 7
F23 5G
F21s Pro
F21 Pro
K10 5G
A98 5G
A78 5G
A77 5G
A77s
A77
A58
A57
A38
A18
Reno 8 Z 5G
F21s Pro 5G
A78
A79 5G
A59 5G
ColorOS yapay zeka güncellemesi yayınlandı! Hangi modellere gelecek?
Honor tarafından gelen bilgiler şimdilik bu modellerin ColorOS 14 işletim sistemine kavuşacağını açıklıyor. Güncellemeyi tüm modellere aynı gün vermeyeceğini açıklayan şirket, sırayla listedeki tüm cihazları Android 14 ile buluşturacak. Siz hangi Oppo modelini kullanıyorsunuz? Sizin cihazınız ColorOS 14'ü alacak mı? Yorumlara bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › Oppo Modelleri İçin ColorOS 14 Güncellemesi Açıklandı - Son Dakika
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