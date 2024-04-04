Oppo Modelleri İçin ColorOS 14 Güncellemesi Açıklandı

Teknoloji

Android 14'ün çıkış yapmasıyla tüm Android kullanıcıları yeni güncelleme için bekleyişe geçti. Bu bekleyişe son verecek olan markalardan birisi de Oppo. Nisan ayında yeni işletim sistemi ColorOS 14'ü kullanıcılara sunacağını açıklayan şirket, şimdi ColorOS 14 alacak cihazları da gözler önüne sürdü. İşte ColosOS 14 güncellemesini alacak olan Oppo modelleri.

ColorOS 14 güncellemesi alacak Oppo modelleri!

İlk olarak geçtiğimiz ay sızıntılarla karşımıza çıkan liste, şimdi daha net bir hal aldı. Bugün gelen listede bazı eski modellere de güncelleme desteği sunduğu görülen Oppo, Android 14 için büyük bir adım attı. Peki hangi modeller Android 14 destekli ColorOS 14'e kavuşacak?

Find N3

Find N3 Flip

Find N2 Flip

Find X5 Pro

Find X5

Find X3 Pro

Reno 10 Pro+ 5G

Reno 10 Pro 5G

Reno 10 5G

Reno 8 Pro 5G

Reno 8 5G

Reno 8

Reno 8T 5G

Reno 8T

Reno 7

F23 5G

F21s Pro

F21 Pro

K10 5G

A98 5G

A78 5G

A77 5G

A77s

A77

A58

A57

A38

A18

Reno 8 Z 5G

F21s Pro 5G

A78

A79 5G

A59 5G

ColorOS yapay zeka güncellemesi yayınlandı! Hangi modellere gelecek?

Honor tarafından gelen bilgiler şimdilik bu modellerin ColorOS 14 işletim sistemine kavuşacağını açıklıyor. Güncellemeyi tüm modellere aynı gün vermeyeceğini açıklayan şirket, sırayla listedeki tüm cihazları Android 14 ile buluşturacak. Siz hangi Oppo modelini kullanıyorsunuz? Sizin cihazınız ColorOS 14'ü alacak mı? Yorumlara bekliyoruz.