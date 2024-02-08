Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına devam eden OPPO, bir süredir gündemde yer alan Reno 11F 5G'yi tanıttı. Peki akıllı telefon özellikleriyle, tasarımıyla ve fiyatıyla kullanıcılara tam olarak neler sunuyor? İşte OPPO Reno 11F 5G özellikleri ve fiyatı!
OPPO Reno 11F 5G özellikleri
OPPO Reno 11F 5G'de 6.7 inç 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan OLED bir panel karşımıza çıkıyor. Dahası ekranda yüzde 100 DCI-P3 renk gamutu ve 394 ppi piksel yoğunluğunun yanı sıra ekran altı parmak izi okuyucu yer alıyor. Bununla birlikte üründe sektör standartlarının üzerinde sayılabilecek ince çerçeveler ve delikli bir ekran tasarımı mevcut.
Akıllı telefona güç veren işlemci MediaTek Dimensity 7050. Daha çok orta segmentte karşımıza çıkan bu yonga seti 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Aynı zamanda 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G68 MC4 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
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Önde 32 Megapiksel Sony IMX615 selfie kamerası yer alırken, arkada 64 Megapiksel OmniVision OV64B ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Bunun dışında cihazın 8 GB LPDDR4x RAM, 8 GB'a kadar sanal RAM, 256 GB UFS 3.1 depolama ve 67W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden besleneceğini belirtelim.
Tabii, işte Oppo Reno 11F 5G'nin teknik özelliklerinin bir tablosu:
OPPO Reno 11F 5G fiyatı Akıllı telefon yukarıda da belirtildiği üzere 8 GB RAM ve 256 GB depolama olmak üzere tek bir opsiyonla gelecek. Palmiye Yeşili, Okyanus Mavisi ve Mercan Moru renk seçenekleriyle satılacak cihazın fiyatı ise 300 dolar seviyelerinde. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti. Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı. UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti. Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı. Son Dakika › Teknoloji › OPPO Reno 11F 5G Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
ÖzellikDetaylarEkran6,7 inç delikli tasarıma sahip OLED ekranÇözünürlükFHD+ (1080 x 2400 piksel)Yenileme Hızı120HzDokunmatik Örnekleme Hızı240HzRenk GamıYüzde 100 DCI-P3Piksel Yoğunluğu394ppiParmak İzi TarayıcıEkran içiÖn Kamera32 MP Sony IMX615Arka Kameralar64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens, 2 MP makro kameraİşletim SistemiColorOS 14 tabanlı Android 14İşlemciDimensity 7050 RAM8 GB LPDDR4xSanal RAM8 GB'a kadarDepolama256 GB UFS 3.1Pil Kapasitesi5.000 mAh (67W hızlı şarjlı)BağlantılarÇift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C, microSD kart yuvasıBoyutlar161,1 x 74,7 x 7,54 mmAğırlık177 gramSu/DirenciIP65 derecesi
OPPO Reno 11F 5G fiyatı
Akıllı telefon yukarıda da belirtildiği üzere 8 GB RAM ve 256 GB depolama olmak üzere tek bir opsiyonla gelecek. Palmiye Yeşili, Okyanus Mavisi ve Mercan Moru renk seçenekleriyle satılacak cihazın fiyatı ise 300 dolar seviyelerinde.
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Son Dakika › Teknoloji › OPPO Reno 11F 5G Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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