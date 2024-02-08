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Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına devam eden OPPO, bir süredir gündemde yer alan Reno 11F 5G'yi tanıttı. Peki akıllı telefon özellikleriyle, tasarımıyla ve fiyatıyla kullanıcılara tam olarak neler sunuyor? İşte OPPO Reno 11F 5G özellikleri ve fiyatı!

OPPO Reno 11F 5G özellikleri

OPPO Reno 11F 5G'de 6.7 inç 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan OLED bir panel karşımıza çıkıyor. Dahası ekranda yüzde 100 DCI-P3 renk gamutu ve 394 ppi piksel yoğunluğunun yanı sıra ekran altı parmak izi okuyucu yer alıyor. Bununla birlikte üründe sektör standartlarının üzerinde sayılabilecek ince çerçeveler ve delikli bir ekran tasarımı mevcut.

Akıllı telefona güç veren işlemci MediaTek Dimensity 7050. Daha çok orta segmentte karşımıza çıkan bu yonga seti 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Aynı zamanda 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G68 MC4 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde 32 Megapiksel Sony IMX615 selfie kamerası yer alırken, arkada 64 Megapiksel OmniVision OV64B ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Bunun dışında cihazın 8 GB LPDDR4x RAM, 8 GB'a kadar sanal RAM, 256 GB UFS 3.1 depolama ve 67W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden besleneceğini belirtelim.

Tabii, işte Oppo Reno 11F 5G'nin teknik özelliklerinin bir tablosu: