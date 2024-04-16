Orange Pi 5 Pro: Raspberry Pi 5'e Rakip Yeni Model

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Raspberry Pi ile giriştiği rekabet ile nam salan Orange Pi, bu kez de 5 pro isimli yeni modeliyle gündem oldu. Tek kartlı bilgisayar segmentinde sayılı oyunculardan biri olan marka, bu modeliyle birlikte geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Raspberry Pi 5'e de rakip olmayı amaçlıyor. Fiyat olarak daha uygun olacağı söylenen ürün, çeşitli versiyonları ile kullanıcılarla buluşacak. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Orange Pi 5 Pro resmen karşımızda

Gerçekleştirilen kapsamlı etkinlikte tanıtılan ürün, resmi olarak satışa sunulmuş durumda. eMMC, NVMe ve çift HDMI desteğiyle birlikte geleceği açıklanan cihaz, yeni nesil Rockchip RK3588S anakartından gücünü alacak. GPU olarak ise Mali-G610 tercihi yapılmış.

Yeni OpenGL, OpenCL ve Vulkan teknolojileriyle de tam entegre şekilde çalışacağı belirtilen ürün, LPDDR5 RAM ile beraber gelecek. Bu RAM'in 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere farklı seçenekleri de mevcut.

Depolama olarak SATA SSD ve MicroSD desteği içeren Orange Pi 5 Pro, en sık kullanılan USB 3.1, USB 2.0, USB Type-C, HDMI 2.1, HDMI 2.0, Gigabit Ethernet ve 3.5mm ses girişlerini de içeriyor. Ürün tüm bu kapsamlı özelliklerine rağmen yalnızca 89x56mm boyutlarında ve 62g ağırlığında olacak. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Raspberry Pi 5 sonunda geldi! İşte teknik özellikleri

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Orange Pi'nin yeni ürünü iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz tek kartlı bilgisayarlar sektörünü yakından takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.