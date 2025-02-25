Otomotiv Sektöründe Yapay Zeka ve Dijitalleşmenin Etkisi

Teknoloji

Otomotiv sektöründeki yenilikleri değerlendiren Mais Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Yapay zeka ve dijitalleşmenin sektörde köklü bir dönüşüm sağladığını belirten Çağdaş, Türkiye'nin bu alanda dünya ile aynı hızda ilerlediğini vurguladı. Araçların artık bir cihaz haline geldiğini ifade eden Çağdaş, bankacılıktan reel sektöre geçişinin kariyerindeki en büyük dönüm noktası olduğunu söyledi.

"DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKA SEKTÖRDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM SAĞLADI"

Dr. Berk Çağdaş, otomotiv sektöründe yapay zekanın kullanımının giderek arttığını ve otonom araçlardaki sistemlerin geliştiğini vurguladı. "Dijitalleşme ve yapay zekanın kullanımı otomotiv sektöründe gelecek teşkil ediyor" diyen Çağdaş, Türkiye'nin bu alanda dünyadan geri kalmadığını belirtti.

"ARAÇLAR ARTIK BİR CİHAZ HALİNE DÖNÜŞTÜ"

Otomotiv teknolojilerinin dönüşümüne dikkat çeken Çağdaş, araçların artık yalnızca bir ulaşım aracı olmadığını söyledi. "Araçlar artık bir cihaz haline dönüştü" ifadesini kullanan Çağdaş, araçlardaki yapay zeka tabanlı güvenlik sistemlerinin sürüş güvenliğini artırdığını vurguladı.

"BANKACILIKTAN REEL SEKTÖRE GEÇİŞİM KIRILMA NOKTASI OLDU"

Kendi kariyer yolculuğuna dair de açıklamalarda bulunan Çağdaş, reel sektöre geçişinin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. "Bankacılıktaki o masadan kalkıp reel sektöre geçmek hayatımdaki önemli bir kırılma noktasıdır" diyen Çağdaş, uzun yıllar çalıştığı bir markadan başka bir markaya geçtiği için pişmanlık duymadığını da sözlerine ekledi.