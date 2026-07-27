Otonom Tarım Aracı Geliştirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yapay zeka ve görüntü işleme teknolojisiyle donatılan otonom tarım aracı geliştirdi. Tarım alanlarında yabancı otları tespit ederek mekanik tırpan sistemiyle temizleyen aracın, çiftçilerin işlerini kolaylaştırması ve tarımsal faaliyetlere önemli katkı sağlaması bekleniyor. Cihaz ayrıca kene tutunma riskini ortadan kaldırıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından 'Görüntü İşleme Özellikli Otonom Tarım Aracı' adıyla geliştirilen proje, tarım alanlarında bulunan yabancı otların erken ve yüksek doğrulukla tespit edilmesini amaçlıyor. Yapay zeka ve derin öğrenme tabanlı görüntü işleme algoritmalarıyla çalışan araç, tespit ettiği otları mekanik tırpan sistemiyle çevreye zarar vermeden temizliyor. Kendi kamerası ve mikrodenetleyicisi bulunan araç, tarım alanını tarayarak biçilecek bölgeleri hafızasına kaydediyor. Daha sonra belirlenen alanlarda otonom olarak hareket eden araç, istenildiğinde uzaktan kumanda ile de kontrol edilebiliyor. Veri tabanındaki yazılıma göre otları tanıyan sistem, otun yüksekliği ve yoğunluğuna göre biçme hızını da ayarlayabiliyor. Öğrenciler tarafından geliştirilen proje ile kimyasal herbisit kullanımının azaltılması, küçük ve ulaşılması zor tarım alanlarına çözüm sunulması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sağlanması hedefleniyor. Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Harun Sümbül, kamera ile tarım alanında tarama yaptıklarını belirterek, "Kamera ile tarım alanını tarıyoruz. Daha sonra biçilecek alanı hafızaya kaydediyor ve biçme işlemini hem otonom hem de uzaktan kumanda ile gerçekleştirebiliyoruz. Cihazımız otu tanıyor ve veri tabanındaki yazılıma göre hareket ediyor. Alt kısmındaki tırpan mekanizmasıyla otun yüksekliğine ve yoğunluğuna göre biçme hızını ayarlıyor" dedi.

"İnsansız tarım aracı geliştirmeye karar verdik"

Kene gibi biyolojik faktörlerin arttığını söyleyen Harun Sümbül, "Bu projemiz yapay zeka destekli, görüntü işleme özellikli, insansız tarım aracı olarak geliştirdiğimiz bir proje. Biliyoruz ki ülkemiz büyük tarım arazilerine sahip. Fakat son dönemde genç nesil tarımla çok ilgilenmiyor. Kene gibi biyolojik faktörler orta Anadolu bölgelerinde tarımsal faaliyetlerde endişeye sebep oluyor. Büyük eski tip gelişmemiş tarım araçları büyük alanlara hitap ederken, küçük kısımlara çözüm sunamıyor. Bizde bu motivasyonla yapay zeka destekli kendi kamerası bulunan, kendi mikro denetleyicisini barındıran insansız tarım aracı geliştirmeye karar verdik. Tarım aracımızda ki kamera tarım alanında sensörü ile tarama yapıyor. Daha sonra biçilecek alanı hafızasına kaydediyor ve biçme işlemini hem otonom hem de uzaktan kumanda ile gerçekleştiriyor. Böylelikle çiftçiler rahat bir şekilde biçme işlemini evinde kahvesini yudumlarken yerine getirmiş oluyor" dedi.

"İnsanoğluna faydalı bir teknoloji geliştirmek"

Sümbül, yarışmalara katıldıklarını ifade ederek, "Şu an ki aracımız prototip ilerleyen dönemde daha büyüklerini de yapmayı düşünüyoruz. Projemiz başvurduğumuz yarışmalarda ilk aşama olan görüntü ve video kayıt kısmını geçti. Türkiye'de ilk 12 arasına kaldı. Haftaya da gerçekleşecek son adımda ilk üçe girmeyi düşünüyoruz. Bizi diğerlerinden ayıran en önemli yönü bu cihaz otu tanıyor. Veri tabanında ki yazılıma göre hareket ediyor ve altında ki tırpan biçme mekanizması ile otun yüksekliğine ve yoğunluğuna göre biçme hızını ayarlıyor. Biz geliştirdiğimiz makine ile ayarlamasını yaptıktan sonra istediğimiz otları rahat bir şekilde insansız olarak biçtirebiliyoruz. Farklı özellikleri de mevcut. Şu an geliştirme aşamasında bu makine üçüncü versiyonumuz. Biz bunu her adımda yazılım ve donanım olarak geliştirmeye ve daha fazla sensör entegre etmeye çalışıyoruz. Biçme esas işimiz ama amacımız sadece biçme değil bunu yanında zararlı otları algılama, ayırt etme ve lazer yöntemi ile imha etme, ilaçlama faaliyetlerini sürdürme. Hepsi makinemizde bir araya gelecek. Amacımız çiftçileri rahat ettirmek, tarım alanlarını daha kullanılır hale getirmek ve insanoğluna faydalı bir teknoloji geliştirmek" diye konuştu.

"Öğrencilerimizin el emeği ile gerçekleştirdik"

Sümbül, yerli ve milli üretimde hassas konusundan hassas davrandıklarını belirterek, "Biz özellikle yerli ve milli üretim konusunda hassas davranıyoruz. Yazılım kısmını kullanmamaya çalışıyoruz. Kendi algoritmamızı oluşturuyoruz. Ama tabi ki bir takım donanımları maalesef dışardan almak zorunda kalıyoruz. Ama diğer mekaniksel kısımların tamamını kendi atölyemizde kendi imkanlarımızla, öğrencilerimizin el emeği ile gerçekleştirdik. Ekibimiz beş kişiden oluşuyor. Görev dağılımımız yazılım sisteminde çalışan, mekanik aksamla uğraşan, elektronik devre üzerinde çalışan, algoritma geliştirme üzerinde çalışan ve montaj işiyle uğraşan öğrencilerimiz var" şeklinde konuştu.