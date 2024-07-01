Papel\'e Yılın En İyi Çıkış Yapan Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Şirketi Ödülü!

Teknoloji

Papel, bu yıl onuncusu düzenlenen En Moda Uluslararası Ödül Töreni'nde "Yılın En İyi Çıkış Yapan Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Şirketi" ödülüne layık görüldü.

Papel, 7/24 para transferinden harcama bölüştürmeye, ön ödemeli kartlardan cashback fırsatlarına kadar sunduğu pek çok özellikle öne çıkıyor. Yenilikçi teknoloji ve ürünleriyle dikkat çeken şirket, finansal ihtiyaçlara güvenli, hızlı ve kolay çözümler sunmaya devam ediyor.

Ödül töreninde konuşma yapan Papel CEO'su Seyhan İbrahim Yıldırım, "Bu ödül, çalışmalarımızın karşılığını aldığımızın bir göstergesi. Papel olarak, finansal teknolojiler alanında sunduğumuz yenilikçi ve güvenilir çözümlerle kullanıcılarımıza en iyi hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Bu başarıya ulaşmamızı sağlayan ekip arkadaşlarımıza ve bizi destekleyen herkese teşekkür ederim," dedi.

Konuşmasına devam eden Avukat Seyhan Yıldırım, şunları söyledi:

"Hem B2B hem de B2C alanlarında iddialıyız. Teknolojiye yatırım yaparak, bireysel kullanıcılarımızın ve işletmelerimizin tüm ihtiyaçlarına en iyi çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz ürün ve servislerle 2024 yılında adımızdan sıkça söz ettireceğiz."

Ödül törenine ünlü isimler de katılım sağladı

En Moda Uluslararası Ödül Töreni, önemli isimlerin ve uluslararası konukların katılımıyla gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, sanat dünyasının önde gelen isimleri sahne aldı ve farklı kategorilerde pek çok ödül sahiplerini buldu.

Papel Hakkında:

Türkiye'nin önde gelen fintech şirketlerinden biri olan Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için daha kolay, hızlı ve avantajlı bir finansal ekosistem oluşturma vizyonuyla yola çıktı.

6493 Sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet izni verilen Papel, son teknoloji ürün ve hizmetleriyle dikkat çekiyor.

Hızlı, güvenli ve kolay bir finansal deneyim yaratma vizyonuyla hizmetlerine devam eden Papel, teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten bir şirket olarak öne çıkıyor. Elektronik para, ön ödemeli kart, fiziki ve sanal POS, dijital cüzdan gibi geniş bir yelpazede bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet sunan Papel, inovasyon ve müşteri odaklı yaklaşımı ile ürün ve hizmet geliştirmeye devam ediyor.