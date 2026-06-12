Parkcim: Yerli Uygulama ile Araç Sahiplerine Anlık Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Parkcim: Yerli Uygulama ile Araç Sahiplerine Anlık Uyarı

Parkcim: Yerli Uygulama ile Araç Sahiplerine Anlık Uyarı
12.06.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta geliştirilen Parkcim, hatalı park ve araç sorunlarında anlık bildirim gönderiyor.

Bayburt'ta görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İdris Karateke'nin geçen yıl yanan bir araçtan etkilenerek geliştirdiği 'Parkcim' adlı yerli ve milli mobil uygulama, bir yıl içinde geniş kullanıcı kitlesine ulaştı.

Tamamen ücretsiz olarak tüm platformlarda kullanılabilen uygulama, hatalı park başta olmak üzere araçlarla ilgili risk ve aksaklıklarda araç sahibine doğrudan ulaşılmasına imkan tanıyor. Araç sahiplerinin gizliliğini koruyarak plaka üzerinden anlık uyarı gönderen toplumsal yardımlaşma uygulamasının daha da yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

Yerli teknolojiyle sosyal yardımlaşmayı dijital ortama taşıdı

Bayburt Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde bilgisayar öğretmeni olan Karateke, öğrencileriyle yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunmak amacıyla üretim odaklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Karateke, uzun süredir üzerinde çalıştığı Parkcim'in, günlük hayatta karşılaşılan sorunlara pratik çözüm üretme düşüncesiyle geliştirildiğini belirtti. Uygulamanın kullanıcılar arasında yardımlaşma kültürünü güçlendirdiğini ifade eden Karateke, sistemin araç sahiplerine kısa sürede ulaşılmasını sağladığını kaydetti.

Emniyetin iş yükünü azaltan dijital çözüm

Kullanıcılar, uygulamaya plaka bilgilerini girdikten sonra başka kullanıcılar tarafından gönderilen bildirimleri anlık olarak alabiliyor. Uygulama sayesinde aracın camının açık kalması, farlarının yanık unutulması, kapısının açık olması, lastiğinin patlaması, su veya yağ sızdırması gibi durumlarda araç sahibine kısa sürede haber verilebiliyor.

Parkcim'in yalnızca araçla ilgili bireysel sorunlarda değil, hatalı park nedeniyle yaşanan ulaşım aksaklıklarında da kullanılabildiğine dikkat çeken Karateke, dar sokaklarda itfaiye, ambulans ve büyük araçların geçişini engelleyen araç sahiplerine bildirim gönderilebildiğini kaydetti.

Karateke, "Uygulama ile acil durum araçlarının geçiş güzergahlarının açılması sağlanıyor" diyerek, uygulamanın sosyal yardımlaşma ve dayanışma özelliğiyle de öne çıktığını ifade etti. Bu yönüyle uygulama, hem mağduriyetlerin önüne geçilmesine hem de hatalı park gibi durumlarda ilgili birimlerin iş yükünün azaltılmasına katkı sunuyor.

"Tek yapılması gereken plaka bilgisini girmek"

Parkcim'in tamamen yerli ve milli bir uygulama olduğunu vurgulayan Karateke, "Uygulamamız şu anda büyük bir kitleye sahip oldu. Kullanıcılarımız araç sahiplerine bildirimler atarak hem emniyetimizin iş yükünü azaltıyor hem de araç sahiplerine doğrudan ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı. Kullanıcıların sistemi kullanabilmesi için yalnızca plaka bilgilerini girmelerinin yeterli olduğunu dile getiren Karateke, "Aracın su, yağ damlatması, camının açık kalması, farının yanık unutulması, kapısının açık olması ya da lastiğinin patlaması gibi durumlarda araç sahibine anında ulaşma fırsatı sunuyoruz" diye konuştu.

Parkcim'i günün şartlarına uygun şekilde geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Karateke, uygulamanın dünya pazarında yer alması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uygulamanın yaygınlaştırılması için desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Karateke, bu süreçte yerel yönetimler ile kamu kurumlarının katkısını önemsediklerini kaydetti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Bayburt, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Parkcim: Yerli Uygulama ile Araç Sahiplerine Anlık Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bu maçlar kaçmaz İşte Dünya Kupası’nda nefes kesecek 10 karşılaşma Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı PM istifaların gölgesinde toplandı Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
Pakistan ordusuna ait helikopter düştü 22 asker hayatını kaybetti Pakistan ordusuna ait helikopter düştü! 22 asker hayatını kaybetti
Maltepe’deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede

09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:42
Görüntü Türkiye’den Belediye işçisi “Define buldum“ diye sevindi ama...
Görüntü Türkiye'den! Belediye işçisi "Define buldum" diye sevindi ama...
09:24
Dünya Kupası yayınında ilginç anlar Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü
Dünya Kupası yayınında ilginç anlar! Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 10:01:26. #7.13#
SON DAKİKA: Parkcim: Yerli Uygulama ile Araç Sahiplerine Anlık Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.