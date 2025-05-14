Pegasus\'tan Geleceğin Hava Yolu İnovasyonu

PEGASUS, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley (UC Berkeley) ile kurduğu ortaklık sayesinde, geleceğin hava yolu deneyimini bugünden inşa etmeye odaklanıyor ve sektörde inovasyona liderlik etmeyi hedefliyor.

Pegasus Hava Yolları; yenilikçiliğin, sürdürülebilir büyümenin ve küresel ölçekte rekabetçiliğin unsurlarından biri haline gelen üniversitelerle ortaklıklar kuruyor. Bu vizyonun bir parçası olarak Silikon Vadisi'nde kurulan ve şirketin inovasyon gündemine yön veren Pegasus Innovation Lab, UC Berkeley'nin bilgi birikimi ve araştırma gücünden yararlanarak başlattığı iş birliğiyle yeni bir döneme girmeyi hedefliyor. İki kurum, sektöre yön verecek, veri odaklı, kullanıcı deneyimini öne çıkaran ve operasyonel verimliliği artıran yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bu ortaklık, şirketin inovasyon vizyonunu uluslararası ölçekte pekiştirirken; UC Berkeley'nin akademik birikimiyle Pegasus Innovation Lab'in uygulama odaklı teknoloji liderliğini aynı zeminde buluşturuyor.

"İş birliği kapsamında, UC Berkeley bünyesindeki dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinden Haas School of Business'ın akademik gücü ile Pegasus'un sektörel deneyimini bir araya getirerek; operasyonel verimlilik, uçuş güvenliği ve yapay zeka temelli veri odaklı inovasyon alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek. Pegasus, bu iş birliği sayesinde akademik içgörüleri operasyonel sahaya taşıyarak, yeni nesil iş modellerinin gelişimini hızlandırmayı hedefliyor."