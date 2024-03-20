Playstore.com, Alışgidiş Kredisi ile Oyunculara Özel Ödeme Kolaylığı Sunuyor

Playstore.com, oyun severlere özel bir haberle müjdeyi verdi. Artık istediğiniz oyunları bütçeniz elverişli olmasa bile kolayca satın alabileceksiniz. Türk Telekom'un dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com, Fibabanka iş birliğiyle hayata geçirdiği "Alışgidiş Kredisi" kampanyası ile oyuncuların oyunlara ulaşmalarını kolaylaştırıyor. İşte tüm detaylar…
Playstore, Alışgidiş Kredisi kampanyasını duyurdu!
Bu yeni ödeme seçeneği sayesinde kredi kartı kullanmadan 250 TL ve üzeri oyun alışverişlerinizi 24 aya varan taksitlerle ödeyebilirsiniz. Üstelik Alışgidiş Kredisi ile Playstore.com cüzdan kodu satın alarak hesabınıza tanımlanan bonuslarla bakiyenizi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kampanyadan Türk Telekom ve Fibabanka müşterisi olmayanlar da faydalanabilir.
Playstore.com zaten var olan kredi kartı, mobil ödeme ve Türk Telekom evde internet faturalarına ek taksit imkanlarına ek olarak Alışgidiş Kredisi ile kredi kartsız alışverişin kapılarını aralıyor. Oyun severler, binlerce oyun ve e-pin arasından seçim yaparken 24 aya varan taksit seçeneği ile ödeme kolaylığına kavuşuyor.
Playstore'da 2023'ün en çok indirilen oyunları belli oldu!
Oyuncuların tercihi belli oldu!
Playstore.com, 2023'ün en çok indirilen oyunlar listesini açıkladı. Oyunseverler bu yıl en çok Marvel's Spider-Man Remastered (PC), God of War (PC), Mount & Blade II: Bannerlord, Far Cry 6, Days Gone, Victoria 3, Back 4 Blood, The Quarry, Sifu, UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection (PC), Godfall Ultimate Edition ve Gotham Knights oyunlarını satın aldı ve indirdi.
Marvel's Spider-Man Remastered, en çok satın alınan oyunlar listesinin ilk sırasında yer alıyor. Daha önce bilinen Spider Man'dan farklı bir deneyim yaşatan Spider Man Remastered, yenilenen Peter Parker ile beğeni topladı.
İkinci sırasında God of War bulunuyor. God of War, vahşi İskandinav topraklarında oyun tutkunlarını yolculuğa çıkarıyor. Üçüncü sırada ise yerli ama dünyaca bilinen popüler bir yapım olan Mount & Blade II: Bannerlord bulunuyor. Orta Çağ savaş simülasyonu olan Mount & Blade serisi bu yapımla da bir kez daha zirveyi zorluyor.
Steam veya Epic Store yerine Playstore'un oyuncular tarafından tercih edilmesinin nedenleri arasında ise Türk Telekom müşterilerinin yaptıkları satın alımları internet faturasına ek 12 aya varan taksit ile ödeyebiliyor oluşuydu. Keza artık Alışgidiş Kredisi ile 24 aya varan taksit seçeneği ile ödeme kolaylığına kavuştular.
Son Dakika › Teknoloji › Playstore.com, Alışgidiş Kredisi ile Oyunculara Özel Ödeme Kolaylığı Sunuyor - Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini vurgulayarak, her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrı yapacaklarını duyurdu. Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknolojiye odaklanan 2024-2028 Kalkınma Planı'nın önemine değinerek, bu plan çerçevesinde ülkenin çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı ve yüksek teknoloji üreten bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, TÜBİTAK'ın öğrencilere sunduğu imkanlar arasında yurt dışı yarışma masraflarının karşılanması ve TEKNOFEST atölyelerinin her üniversitede açılması da yer alacak.
Samsung, MWC 2024'te Galaxy Ring'i ön gösterimle tanıttı ve bu akıllı yüzüğün özellikleri hakkında az bilgi verdi. Ancak, Kore kaynaklarına göre, Samsung Mobile eXperience bölümü (MX) ve Ev Aletleri departmanı, Samsung Food ile Galaxy Ring'i entegre etmek için çalışıyor. Bu entegrasyon, kullanıcılara yemek ve diyet önerileri sunacak. Galaxy Ring, gün boyu aktivitelerinizi takip edecek ve yapay zeka görüşüne sahip akıllı bir Samsung buzdolabıyla bağlantılı olan Samsung Food, kalori tüketimi ve vücut kitle indeksi (VKİ) temelinde diyet önerileri sunacak. Samsung fırının da bağlantılı olduğu bir gelecekte, cihaz otomatik olarak pişirme sıcaklığını ve zamanını ayarlayabilecek ve malzemeler Samsung e-Food merkezi aracılığıyla teslim edilebilecek. Şu anda, Samsung Food 104 ülke ve bölgede mevcut ve 2019'da gerçekleşen satın almadan önce en büyük tarif paylaşım sosyal ağı olan Whisk'in halefi. Ancak, bu yemek özelliğini piyasaya sürüldüğünde, diğer şirketlerin de bu trende atlaması ve etkisinin artması bekleniyor. Bu gelişmeler, teknoloji entegrasyonunun günlük yaşamımızda nasıl daha fazla yer bulacağını ve kişisel sağlık ve beslenme yönetiminde nasıl bir devrim yaratacağını gösteriyor. Samsung Galaxy Ring'in sunduğu bu yeni diyet ve yemek planlama özellikleri, akıllı cihazların sağlık ve beslenme alanındaki potansiyelini ortaya koyuyor. Sizce, bu özellik günlük hayatta kullanışlı olur mu? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Google, Pixel 8 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olarak satışa çıkarmaya hazırlandığı Pixel 8a için geri sayıma başladı. İlk ayrıntılar kasım ayında gelirken, son raporlar modelin bazı kilit özelliklerini gözler önüne seriyor. Pixel 8a, 6.1 inç FHD+ çözünürlüklü OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, Tensor G3 işlemci ve geliştirilmiş kamera özellikleriyle dikkat çekecek. Tanıtımı mayıs ayında düzenlenecek Google I/O konferansında yapılması bekleniyor.
Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Bozhou kentine bağlı Shuanglou köyünde, genç çiftçi Jiao Rui'nin akıllı çiftlik teknolojilerini kullanarak kurduğu karar alma sistemi, üretim verimliliğini artırmada büyük bir başarı sağlıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana'da düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada lider, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, çimento, demir çelik üretiminde Avrupa'da birinci olduğunu belirtti. Kacır, Adana'ya yapılan yatırımlar ve model fabrika projeleri hakkında bilgi verdi ve Adana'nın sanayi ve üretim potansiyelini vurguladı.
BDAC (Beijing-Daxing Havalimanı Kenti) Çin-Türkiye Uluslararası İnovasyon Merkezi, Beijing'de açıldı. Merkez, ticaret, lojistik, havayolu turizmi ve dijital ekonomi gibi alanlarda iş toplulukları arasında ticari etkileşimlerin yanı sıra kaynakların entegrasyonunu teşvik edecek. Ayrıca, merkez yabancı işletmelere Çin'e girişte yardımcı olacak çözümler sunacak ve uluslararası inovasyon platformlarını bir araya getirecek.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gül Ünlü, TikTok platformunda dezenformatif içeriklerin yayılımı ve üretiminin çok yaygın olduğunu belirtti. Ünlü, seçim sürecinde bu tür içeriklerin dolaşıma sokulmasının kaçınılmaz olduğunu ve teyit platformlarının kurulmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, TikTok'un diğer sosyal medya platformlarından farklı olduğunu ve dezenformatif içeriklerin yayılmasında etkili olduğunu söyledi.
Çin, Dünya ile Ay arasında iletişim kuracak yeni röle uydusu Queqiao-2'yi Çarşamba günü uzaya fırlattı. Queqiao-2'nin uzaya gönderilmesi, Ay'ın uzak tarafından numune almak gibi gelecekte ülke tarafından gerçekleştirilecek Ay keşif görevleri için önemli bir adım teşkil ediyor. Uydu, 24 dakikalık uçuşun ardından roketten ayrılarak, en yakın noktası 200 kilometre ve en uzak noktası 420.000 kilometre olan önceden planlanmış Dünya-Ay transfer yörüngesine girdi. Uydunun güneş panelleri ve iletişim antenleri açıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?