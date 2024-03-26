POCO C61: Xiaomi\'nin uygun fiyatlı Android modeli tanıtıldı

Xiaomi çatısı altındaki POCO, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Böylelikle pazar payını artırmaya çalışan şirket, son olarak uygun fiyatlı Android modeli C61'i tanıttı. Peki POCO C61 özellikleri neler ve fiyatı ne kadar? İşte tüm bilmeniz gerekenler…
POCO C61 özellikleri ve fiyatı
POCO C61 modeli, 6.71 inç boyutunda LCD ekranla geliyor. HD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, ön gövdenin yüzde 89.5'ini kaplıyorken, 90 Hz yenileme hızı ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı ile destekleniyor. Ayrıca 500 nit tepe parlaklık sunduğunu ve Corning Gorilla Glass 3 ile korunduğunu da belirtelim.
Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Helio G36 işlemcisinden güç alıyor. 12 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci; dört adet 2.2 GHz hızında Cortex-A53 ve dört adet 1.6 GHz hızında Cortex-A53 çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik birimiyse PowerVR GE8320.
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Ön tarafında 5 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka tarafındaysa 8 Megapiksel ana kamera + 0.08 Megapiksel yardımcı kamera buluyor. Hem ön hem de arka kameralar ile 1080p@30fps video kaydı alınabiliyor.
Android 14 tabanlı MIUI 13 üzerinde çalışan cihaz, 10W hızında şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Son olarak modelin parmak izi okuyucusuna sahip olduğunu da belirtelim.
POCO C61 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
HD+ çözünürlük 90 Hz yenileme hızı 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı 500 nit tepe parlaklık %89.5 ekran-gövde oranı Corning Gorilla Glass 3İşlemci: MediaTek Helio G36Batarya: 5000 mAhŞarj Hızı: 10WArka Kameralar: 8 Megapiksel ana kamera + 0.08 Megapiksel yardımcı kameraArka Kameralar Video: 1080p@30fpsÖn Kamera: 5 MegapikselÖn Kamera Video: 1080p@30fpsİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı MIUI 13Bağlantı: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.4Parmak İzi Okuyucusu: VarUSB: USB Type-C 2.0Boyutlar/ Ağırlık: 168.4 mm x 76.3 mm x 8.3 mm/ 193 gram POCO C61 fiyatı; POCO C61 4 GB RAM + 64 GB: 85 dolar POCO C61 6 GB RAM + 128 GB: 96 dolar Son Dakika › Teknoloji › POCO C61: Xiaomi'nin uygun fiyatlı Android modeli tanıtıldı - Son Dakika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, ASELFLIR-500 ile gerçekleştirdiği ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Test sırasında ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu da başarıyla gerçekleştirildi. Bayraktar AKINCI TİHA da ASELFLIR-500 tarafından takip edildi. Bayraktar TB3 SİHA, 25. uçuş testini de başarıyla tamamlamış oldu. Canva, web tabanlı tasarım araçları sunan bir firma olarak bilinirken, Affinity Photo, Affinity Designer ve Affinity Publisher uygulamalarını satın alarak profesyonel tasarımcılara da ulaşmayı hedefliyor. Canva'nın yapay zeka özellikleri ile dikkat çeken bu satın alma hamlesi, Adobe uygulamalarına rakip olma potansiyeli taşıyor. Sony, PlayStation 5 için Topluluk Oyun Yardımı sistemini duyurdu. Bu özellik, diğer oyunculara oyuna dair ipuçları sunmak için otomatik olarak oyun klipleri oluşturmaya yarıyor. PS5 sahipleri, desteklenen oyunlarda belirli etkinlikleri tamamladıklarında otomatik olarak oyun içi görüntülerini yakalayabilecekler. Bu yeni özellik, Sabrina Meditz liderliğindeki PS5 platform deneyimi ürün yönetimi ekibi tarafından geliştirildi. Kullanıcılar, PS5'lerinin otomatik klipler oluşturmasına izin vermek için bu özelliği etkinleştirebilecekler. Tamamlanan etkinliklerin ardından oluşturulan klipler, bir moderatör tarafından incelendikten sonra onaylanırsa, PlayStation 5 kullanıcılarının oyun ipuçlarını izleyebileceği ve değerlendirebileceği bir platforma yüklenecek. Bu yeni Topluluk Oyun Yardımı özelliği, oyun geliştiricileri tarafından sağlanan resmi ipuçları ve rehber videolarına ek olarak, kullanıcıların oyun deneyimlerini geliştirmek için bir kaynak oluşturmayı hedefliyor. PlayStation 5 sahipleri, otomatik oluşturulmuş klipleri kullanarak zorlu bölümleri geçmek veya gizli ögeleri bulmak gibi sorunları çözebilirler. Topluluk Oyun Yardımı, PS5'in oyun deneyimini daha interaktif ve yardımlaşmaya dayalı hale getirerek, oyun dünyasında bir devrim niteliği taşıyor diyebiliriz, en azından konsol dünyasında. Bu özellik, PS5 kullanıcıları arasında etkileşimi artırmanın yanı sıra, oyun geliştiricilerinin topluluğa daha fazla katılımını da teşvik ediyor. Sony, bu özelliğiyle PS5'i sadece bir oyun konsolu değil, aynı zamanda bir oyun topluluğu platformu haline getirmeyi hedefliyor, aynı Steam gibi. Huawei çatısı altından ayrılan Honor, yeni modeli Honor 90 Smart'ı Fransa'da piyasaya sürdü. MediaTek Dimensity 6020 işlemci, 6.8 inç TFT LCD ekran, 108 MP ana kamera ve 4 GB RAM gibi özelliklere sahip olan telefonun fiyatı 270 dolar olarak belirlendi. Nissan, 2027 yılına kadar otomotiv sektöründe adından sıkça söz ettirecek. Şirket, 30 yeni modeli piyasaya sürerek büyüme ve karlılık hedeflerini gerçekleştirmeyi planlıyor. Elektrikli otomobillerin payını artırmayı hedefleyen Nissan, Çinli rakiplerinin yükselişine karşı kalıcı bir yer edinmeyi amaçlıyor. Ayrıca Amerika pazarında da hibrit ve elektrikli modelleriyle yükseliş hedefliyor. Scott Yu-Jan tarafından tasarlanan nostaljik Macintosh, Apple'ın 40 yıl önce şöhrete kavuşmasına yardımcı olan ürünü orijinal Macintosh'a bir saygı duruşu niteliğinde. Macintosh Studio, iPad mini'yi güvenli bir şekilde kaydırıp Mac Mini'ye tek bir USB-C kablosu ile bağlama imkanı sunuyor. Ayrıca, geri çekilebilir bir kulaklık askısı ve değiştirilebilir çekmeceler gibi modern kolaylıklar da eklenmiş. Bu yenilikçi tasarım, hem etkili hem de şık bir çözüm sunuyor ve Apple hayranlarının nostaljik bağlarını canlandırıyor. Bayraktar TB3 için yeni bir kilometre taşı daha aşıldı. İHA'nın 2. prototipi başarıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve seri üretim yolunda ilerlenmeye başlandı. TCG Anadolu Gemisi üzerindeki ilk test ise 2024 yılında gerçekleştirilecek.
ÖzellikDeğerEkran: 6.71-inç – LCD
HD+ çözünürlük
90 Hz yenileme hızı
180 Hz dokunmatik örnekleme hızı
500 nit tepe parlaklık
%89.5 ekran-gövde oranı
Corning Gorilla Glass 3İşlemci: MediaTek Helio G36Batarya: 5000 mAhŞarj Hızı: 10WArka Kameralar: 8 Megapiksel ana kamera + 0.08 Megapiksel yardımcı kameraArka Kameralar Video: 1080p@30fpsÖn Kamera: 5 MegapikselÖn Kamera Video: 1080p@30fpsİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı MIUI 13Bağlantı: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.4Parmak İzi Okuyucusu: VarUSB: USB Type-C 2.0Boyutlar/ Ağırlık: 168.4 mm x 76.3 mm x 8.3 mm/ 193 gram
POCO C61 fiyatı;
POCO C61 4 GB RAM + 64 GB: 85 dolar
POCO C61 6 GB RAM + 128 GB: 96 dolar
Son Dakika › Teknoloji › POCO C61: Xiaomi'nin uygun fiyatlı Android modeli tanıtıldı - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, ASELFLIR-500 ile gerçekleştirdiği ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Test sırasında ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu da başarıyla gerçekleştirildi. Bayraktar AKINCI TİHA da ASELFLIR-500 tarafından takip edildi. Bayraktar TB3 SİHA, 25. uçuş testini de başarıyla tamamlamış oldu.
Canva, web tabanlı tasarım araçları sunan bir firma olarak bilinirken, Affinity Photo, Affinity Designer ve Affinity Publisher uygulamalarını satın alarak profesyonel tasarımcılara da ulaşmayı hedefliyor. Canva'nın yapay zeka özellikleri ile dikkat çeken bu satın alma hamlesi, Adobe uygulamalarına rakip olma potansiyeli taşıyor.
Sony, PlayStation 5 için Topluluk Oyun Yardımı sistemini duyurdu. Bu özellik, diğer oyunculara oyuna dair ipuçları sunmak için otomatik olarak oyun klipleri oluşturmaya yarıyor. PS5 sahipleri, desteklenen oyunlarda belirli etkinlikleri tamamladıklarında otomatik olarak oyun içi görüntülerini yakalayabilecekler. Bu yeni özellik, Sabrina Meditz liderliğindeki PS5 platform deneyimi ürün yönetimi ekibi tarafından geliştirildi. Kullanıcılar, PS5'lerinin otomatik klipler oluşturmasına izin vermek için bu özelliği etkinleştirebilecekler. Tamamlanan etkinliklerin ardından oluşturulan klipler, bir moderatör tarafından incelendikten sonra onaylanırsa, PlayStation 5 kullanıcılarının oyun ipuçlarını izleyebileceği ve değerlendirebileceği bir platforma yüklenecek. Bu yeni Topluluk Oyun Yardımı özelliği, oyun geliştiricileri tarafından sağlanan resmi ipuçları ve rehber videolarına ek olarak, kullanıcıların oyun deneyimlerini geliştirmek için bir kaynak oluşturmayı hedefliyor. PlayStation 5 sahipleri, otomatik oluşturulmuş klipleri kullanarak zorlu bölümleri geçmek veya gizli ögeleri bulmak gibi sorunları çözebilirler. Topluluk Oyun Yardımı, PS5'in oyun deneyimini daha interaktif ve yardımlaşmaya dayalı hale getirerek, oyun dünyasında bir devrim niteliği taşıyor diyebiliriz, en azından konsol dünyasında. Bu özellik, PS5 kullanıcıları arasında etkileşimi artırmanın yanı sıra, oyun geliştiricilerinin topluluğa daha fazla katılımını da teşvik ediyor. Sony, bu özelliğiyle PS5'i sadece bir oyun konsolu değil, aynı zamanda bir oyun topluluğu platformu haline getirmeyi hedefliyor, aynı Steam gibi.
Huawei çatısı altından ayrılan Honor, yeni modeli Honor 90 Smart'ı Fransa'da piyasaya sürdü. MediaTek Dimensity 6020 işlemci, 6.8 inç TFT LCD ekran, 108 MP ana kamera ve 4 GB RAM gibi özelliklere sahip olan telefonun fiyatı 270 dolar olarak belirlendi.
Nissan, 2027 yılına kadar otomotiv sektöründe adından sıkça söz ettirecek. Şirket, 30 yeni modeli piyasaya sürerek büyüme ve karlılık hedeflerini gerçekleştirmeyi planlıyor. Elektrikli otomobillerin payını artırmayı hedefleyen Nissan, Çinli rakiplerinin yükselişine karşı kalıcı bir yer edinmeyi amaçlıyor. Ayrıca Amerika pazarında da hibrit ve elektrikli modelleriyle yükseliş hedefliyor.
Scott Yu-Jan tarafından tasarlanan nostaljik Macintosh, Apple'ın 40 yıl önce şöhrete kavuşmasına yardımcı olan ürünü orijinal Macintosh'a bir saygı duruşu niteliğinde. Macintosh Studio, iPad mini'yi güvenli bir şekilde kaydırıp Mac Mini'ye tek bir USB-C kablosu ile bağlama imkanı sunuyor. Ayrıca, geri çekilebilir bir kulaklık askısı ve değiştirilebilir çekmeceler gibi modern kolaylıklar da eklenmiş. Bu yenilikçi tasarım, hem etkili hem de şık bir çözüm sunuyor ve Apple hayranlarının nostaljik bağlarını canlandırıyor.
Bayraktar TB3 için yeni bir kilometre taşı daha aşıldı. İHA'nın 2. prototipi başarıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve seri üretim yolunda ilerlenmeye başlandı. TCG Anadolu Gemisi üzerindeki ilk test ise 2024 yılında gerçekleştirilecek.
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