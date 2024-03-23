POCO'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı C61 için geri sayım başladı. Çinli üretici yaklaşan modelde de geleneklerine sadık kalırken, teknik özellikleriyle ve en önemlisi fiyat etiketi ile üzmeyecek bir ürün ortaya çıkarıyor. Peki POCO C61 ne zaman tanıtılacak? İşte POCO C61 tanıtım tarihi!
POCO C61 tanıtım tarihi açıklandı
POCO, yaptığı son paylaşımla merakla beklenen C61 modelinin 26 Mart'ta tanıtılacağını açıkladı. C serisi modellerin ülkemizde de satıldığını dikkate alırsak, akıllı telefonun ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu da belirtelim.
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Appuals, yaklaşan POCO C61'le ilgili teknik ve fiyat ayrıntılarını gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon 4 GB RAM + 64 GB ve 6 GB RAM + 128 GB olmak üzere iki farklı versiyonla gelecek ve sırasıyla 90 ve 120 dolar fiyat etiketlerine sahip olacak.
Adeta sudan ucuz! C61 fiyatı ortaya çıktı
Akıllı telefonda kullanılacak işlemci MediaTek Helio G36 olacak. 12 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A53 ve 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak PowerVR GE8320 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak.
Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu kapsamda POCO C61 modelinin sırasıyla Redmi A3'ün yeniden markalanmış sürümleri olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar. Ancak yine de bazı teknik farklılıklarla gelebilecekleri ifade ediliyor.
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