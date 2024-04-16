POCO yakında yüksek özelliklere sahip yeni F serisi modeli POCO F6 Pro'yu gözler önüne sürecek. Bugün sertifikasyon sitelerinde kendini gösteren F6 Pro bazı özelliklerini de ortaya döktü. İşte lansman öncesi F6 Pro'nun ortaya çıkan tüm özellikleri.
POCO F6 Pro neler sunuyor?
Geçtiğimiz günlerde sızıntılarla karşımıza çıkan POCO F6 Pro bugün ortaya çıkan verilere bakılırsa lansmana çok yakın. Gerek ortaya çıkan özellikleri gerek model numarası ile Redmi K70'in yeniden adlandırılmış bir sürümü olduğunu belli eden F6 Pro, bugün FCC'de batarya özelliklerini netleştirdi. 23113RKC6G model numarası ile gözüken cihaz, 5000 mAh batarya ile geliyor.
Kutudan Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi ile çıkan F6 Pro, 5G desteğine sahip. Redmi K70 ile aynı özellikleri taşıması nedeniyle 2K çözünürlüklü OLED ekran ile piyasaya çıkacak olan cihaz, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Muhtemelen Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyi kasanın içinde taşıyacak olan F6 Pro, 16GB'a kadar RAM bellek seçeneği sunacak.
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Şimdilik net olmada da 120W hızlı şarj desteği sunacak olan F6 Pro, arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanacak. Ön tarafta 16 Megapiksel selfie kamera konuşlanırken, cihaza şimdilik özellikleri belli olmayan iki arka kamera daha eşlik edecek.
Siz POCO F6 Pro'yu nasıl buldunuz? Ülkemizde satışa sunulduğunda satın almayı düşünür müsünüz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
POCO F6 Pro muhtemel özellikleri!
Son Dakika › Teknoloji › POCO F6 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak. Akıllı telefon pazarında adını sıkça duyuran vivo, ürün kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Şirketin yakında piyasaya süreceği vivo Y200i modelinin özellikleri ortaya çıktı. 6.72 inç boyutunda LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleri, 50 MP ana kamera ve 6000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan vivo Y200i, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Samsung, Galaxy S24 serisi ile birlikte Galaxy AI teknolojisini tanıttı. Şirket, 2022 modelleri olan amiral gemisi telefonlar, katlanabilir cihazlar ve tabletlerin de Galaxy AI teknolojisini destekleyeceğini açıkladı. 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Samsung, ABD'nin Teksas eyaletindeki çip üretim tesislerini genişletmek için ABD hükümetinden 6.4 milyar dolarlık doğrudan fon alacak. Bu finansman, U.S. CHIPS ve Science Act kapsamında sağlanacak ve Samsung'un Taylor, Teksas'ta kurmayı planladığı yeni çip üretim merkezi ile Austin'deki mevcut tesisinin genişletilmesine yönelik olacak. Samsung, bu fonları Teksas'taki tesislerine yapmayı planladığı 44 milyar dolarlık toplam yatırımın bir parçası olarak kullanacak. Şirket, Hazine Bakanlığı'ndan yatırım harcamalarının yüzde 25'ine kadarını kapsayacak bir yatırım vergisi kredisi talep edecek. Bu yatırımlar, Teksas'ta gelişmiş çiplerin geliştirilmesi ve üretilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bir ileri paketleme tesisi kurulmasını içerecek. Samsung'un bu yatırımlarıyla, ABD'nin dünya genelindeki ileri lojik çipler üretimindeki payının bu on yılın sonuna kadar yüzde 20'ye ulaşması bekleniyor. Samsung Device Solutions Division'ın başkanı ve CEO'su Kye Hyun Kyung, bu genişlemeyle ABD'yi küresel bir yarı iletken üretim destinasyonu olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, ABD müşterilerinden gelecek talepleri karşılamak üzere tesislerin yapay zeka çipleri gibi gelecekteki ürünler için en yeni süreç teknolojileriyle donatılacağını ifade etti. Bu stratejik hamle, Samsung'un ABD'deki yarı iletken ekosistemini güçlendirme ve küresel pazarda rekabetçi kalma çabalarını gösteriyor. Aynı zamanda, ABD'nin yarı iletken arz zinciri güvenliğini ilerletme yönündeki çabalarına da önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Realme bugün orta segmente hitap eden yeni modelleri Realme P1 ve P1 Pro'yu tanıttı. Uygun fiyatı ile dikkat çeken P1 serisi, fiyat/performans odaklı olması nedeniyle yoğun ilgi gördü. Realme P1 ve P1 Pro, AMOLED ekran, yüksek çözünürlüklü kameralar, güçlü işlemciler ve hızlı şarj desteği gibi özellikler sunuyor. P1 serisi, 6/128GB sürümü için 192 Dolar, P1 Pro ise 128GB depolamalı model için 264 Dolar fiyat etiketine sahip. Tesla, Cybertruck teslimatlarını beklenmedik bir şekilde durdurdu. Sipariş veren müşterilere ise aracın hazırlanmasında bir gecikme olduğu bildirilerek randevuların iptal edildiği belirtiliyor. Cybertruck sahipleri arasında yapılan paylaşımlara göre aracın gaz pedalında bir problem olduğu belirtiliyor.
Model Numarası23113RKC6GBatarya5000 mAhİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı HyperOSAğ Desteği5GEkran2K çözünürlüklü OLED ekran, 120Hz yenileme hızıİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM Bellek16GB'ye kadarHızlı Şarj Desteği120WArka Kameralar50 Megapiksel ana kamera, diğerleri henüz belirtilmemişÖn Kamera16 Megapiksel
Son Dakika › Teknoloji › POCO F6 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Akıllı telefon pazarında adını sıkça duyuran vivo, ürün kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Şirketin yakında piyasaya süreceği vivo Y200i modelinin özellikleri ortaya çıktı. 6.72 inç boyutunda LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleri, 50 MP ana kamera ve 6000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan vivo Y200i, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
Samsung, Galaxy S24 serisi ile birlikte Galaxy AI teknolojisini tanıttı. Şirket, 2022 modelleri olan amiral gemisi telefonlar, katlanabilir cihazlar ve tabletlerin de Galaxy AI teknolojisini destekleyeceğini açıkladı. Galaxy AI yapay zekası, mesaj çevirme, telefon görüşmelerini çevirme, mesajları yeniden yazma, fotoğrafları düzenleme ve ses transkripsiyonlarında konuşmacıları tanımlama gibi önemli özellikler sunuyor.
Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.
Alfa Romeo'nun sevilen elektrikli SUV modeli Stelvio Quadrifoglio, yeni nesil bir 800V mimariye sahip olacak ve kısa sürede şarj olabilecek. 1000 beygir gücüne yaklaşması beklenen aracın, otomotiv sektöründe büyük bir ses getirmesi bekleniyor. Alfa Romeo'nun gelecek yıllarda 15 farklı model piyasaya süreceği ve Stelvio Quadrifoglio ile batarya ömrü konusunda seviyeyi bir ileriye taşıması bekleniyor. Aracın Türkiye pazarına sunulması da öngörülüyor.
İspanyol tasarımcı Víctor Rodríguez Gómez'in kaleminden çıkan Tesla Model M elektrikli motosiklet konsepti, futuristik tasarımıyla dikkat çekiyor ve Tesla'nın ürün yelpazesine yeni bir soluk getiriyor. Model M, geleneksel motosiklet tasarımını tamamen yeniden düşünerek, speichenlos (jantsız) bir tasarıma ve gövde içine entegre frenlere sahip. Ayak koyma yerleri sürücünün boyuna göre ayarlanabilen ve çıkarılabilir akü sistemi gibi özelliklere sahip olan Model M, park sorunu yaşanan şehir içi kullanım için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Tesla'nın yenilikçi ve çığır açan imajını güçlendiren Model M, markanın elektrikli otomobil pazarında motosikletlerle de iddialı olduğunu gösteriyor.
Samsung, ABD'nin Teksas eyaletindeki çip üretim tesislerini genişletmek için ABD hükümetinden 6.4 milyar dolarlık doğrudan fon alacak. Bu finansman, U.S. CHIPS ve Science Act kapsamında sağlanacak ve Samsung'un Taylor, Teksas'ta kurmayı planladığı yeni çip üretim merkezi ile Austin'deki mevcut tesisinin genişletilmesine yönelik olacak. Samsung, bu fonları Teksas'taki tesislerine yapmayı planladığı 44 milyar dolarlık toplam yatırımın bir parçası olarak kullanacak. Şirket, Hazine Bakanlığı'ndan yatırım harcamalarının yüzde 25'ine kadarını kapsayacak bir yatırım vergisi kredisi talep edecek. Bu yatırımlar, Teksas'ta gelişmiş çiplerin geliştirilmesi ve üretilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bir ileri paketleme tesisi kurulmasını içerecek. Samsung'un bu yatırımlarıyla, ABD'nin dünya genelindeki ileri lojik çipler üretimindeki payının bu on yılın sonuna kadar yüzde 20'ye ulaşması bekleniyor. Samsung Device Solutions Division'ın başkanı ve CEO'su Kye Hyun Kyung, bu genişlemeyle ABD'yi küresel bir yarı iletken üretim destinasyonu olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, ABD müşterilerinden gelecek talepleri karşılamak üzere tesislerin yapay zeka çipleri gibi gelecekteki ürünler için en yeni süreç teknolojileriyle donatılacağını ifade etti. Bu stratejik hamle, Samsung'un ABD'deki yarı iletken ekosistemini güçlendirme ve küresel pazarda rekabetçi kalma çabalarını gösteriyor. Aynı zamanda, ABD'nin yarı iletken arz zinciri güvenliğini ilerletme yönündeki çabalarına da önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.
Realme bugün orta segmente hitap eden yeni modelleri Realme P1 ve P1 Pro'yu tanıttı. Uygun fiyatı ile dikkat çeken P1 serisi, fiyat/performans odaklı olması nedeniyle yoğun ilgi gördü. Realme P1 ve P1 Pro, AMOLED ekran, yüksek çözünürlüklü kameralar, güçlü işlemciler ve hızlı şarj desteği gibi özellikler sunuyor. P1 serisi, 6/128GB sürümü için 192 Dolar, P1 Pro ise 128GB depolamalı model için 264 Dolar fiyat etiketine sahip.
Tesla, Cybertruck teslimatlarını beklenmedik bir şekilde durdurdu. Sipariş veren müşterilere ise aracın hazırlanmasında bir gecikme olduğu bildirilerek randevuların iptal edildiği belirtiliyor. Cybertruck sahipleri arasında yapılan paylaşımlara göre aracın gaz pedalında bir problem olduğu belirtiliyor.
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