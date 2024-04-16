POCO F6 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

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POCO yakında yüksek özelliklere sahip yeni F serisi modeli POCO F6 Pro'yu gözler önüne sürecek. Bugün sertifikasyon sitelerinde kendini gösteren F6 Pro bazı özelliklerini de ortaya döktü. İşte lansman öncesi F6 Pro'nun ortaya çıkan tüm özellikleri.

POCO F6 Pro neler sunuyor?

Geçtiğimiz günlerde sızıntılarla karşımıza çıkan POCO F6 Pro bugün ortaya çıkan verilere bakılırsa lansmana çok yakın. Gerek ortaya çıkan özellikleri gerek model numarası ile Redmi K70'in yeniden adlandırılmış bir sürümü olduğunu belli eden F6 Pro, bugün FCC'de batarya özelliklerini netleştirdi. 23113RKC6G model numarası ile gözüken cihaz, 5000 mAh batarya ile geliyor.

Kutudan Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi ile çıkan F6 Pro, 5G desteğine sahip. Redmi K70 ile aynı özellikleri taşıması nedeniyle 2K çözünürlüklü OLED ekran ile piyasaya çıkacak olan cihaz, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Muhtemelen Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyi kasanın içinde taşıyacak olan F6 Pro, 16GB'a kadar RAM bellek seçeneği sunacak.

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Şimdilik net olmada da 120W hızlı şarj desteği sunacak olan F6 Pro, arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanacak. Ön tarafta 16 Megapiksel selfie kamera konuşlanırken, cihaza şimdilik özellikleri belli olmayan iki arka kamera daha eşlik edecek.

Siz POCO F6 Pro'yu nasıl buldunuz? Ülkemizde satışa sunulduğunda satın almayı düşünür müsünüz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

POCO F6 Pro muhtemel özellikleri!