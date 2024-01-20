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POCO X6 Serisi: Özellikler ve Kutu Açılımı - Son Dakika
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POCO X6 Serisi: Özellikler ve Kutu Açılımı

POCO'nun yeni tanıttığı seriden olan POCO X6, MediaTek Dimensity 8300 Ultra yonga seti, 8GB/12GB RAM ve 256GB/512GB depolama seçenekleri ile dikkat çekiyor. Telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç Full HD+ AMOLED ekranıyla öne çıkıyor. POCO X6 Pro ise Snapdragon 7s Gen 2 yonga setini kullanıyor ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç ekranı, 5100mAh bataryası ve 67W hızlı şarj desteği ile dikkat çekiyor. Her iki telefon da üçlü arka kamera kurulumuna sahip olup, X6 serisinin kameraları 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro sensör içeriyor. Selfie kamerası ise 16MP. M6 Pro 4G ise MediaTek Dimensity 1300 yonga setini kullanıyor ve 12GB RAM ile 512GB depolama alanı sunuyor. Telefon, 5000mAh bataryası, 67W hızlı şarj desteği ve IP54 sertifikası gibi özelliklerle kullanıcıları cezbetmeyi amaçlıyor.

POCO X6 Serisi: Özellikler ve Kutu Açılımı
20.01.2024 - 22:31,
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POCO'nun yeni tanıttığı serisinden yeni modeli POCO X6 kutu açılımı ile sizlerleyiz. POCO X6 özellikleri neler? POCO X6 ne sunuyor?

POCO X6 kutu açılımı

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POCO X6 Pro, gücünü MediaTek Dimensity 8300 Ultra yonga setinden alıyor ve 8GB/12GB RAM ile 256GB/512GB depolama seçenekleri sunuyor. Telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç Full HD+ AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor.

POCO X6 ise Snapdragon 7s Gen 2 yonga setini kullanıyor. 120Hz yenileme hızına ve 1800 nit tepe parlaklığına sahip 6,67 inç ekranı bulunan bu model, 5100mAh bataryası ve 67W hızlı şarj desteği ile öne çıkıyor. Her iki telefon da üçlü arka kamera kurulumu ile gelirken, X6 serisinin kameraları 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro sensör içeriyor. Selfie kamerası ise 16MP.

M6 Pro 4G, MediaTek Dimensity 1300 yonga setini kullanıyor ve 12GB'a kadar RAM ile 512GB depolama alanı sunuyor. 5000mAh bataryası, 67W hızlı şarj desteği ve suya, toza dayanıklılık için IP54 sertifikası gibi özelliklere sahip olan telefon, çift hoparlör ve 3,5 mm kulaklık jakı gibi detaylarla kullanıcıları cezbetmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Shiftdelete
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