Geely tarafından ucuz elektrikli otomobiller üretmesi için kurulan Polestar, akıllı telefon dünyasına girmeye çalışıyor. Ülkemizde de aktif olarak yer alan otomobil şirketi, Polestar Phone için yeni detaylar paylaştı. Peki bu model neler sunacak?
Polestar Phone 1 neler sunacak?
Polestar, yayınladığı yeni videoyla ilk akıllı telefon modelinin tasarımını gözler önüne serdi. Kısa videoda, Polestar 4 konsept otomobilini gösteren kavisli ekrana sahip bir telefon yer alıyor. Resmi olarak açıklanmasa da, bu cihazın Meizu 21 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı söyleniyor.
Önceki sızıntılar, Polestar'ın ilk cihazının Meizu Technology tarafından üretilen Meizu 21 Pro olacağını öne sürmüştü. Meizu 21 Pro; Snapdragon 8 Gen 3, 16GB'a kadar RAM ve 1TB depolama alanı ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç 2K+ LTPO ekran sunuyordu.
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Polestar Phone için söylenen diğer özellikler arasında ekran içi parmak izi sensörü, Aicy RGB LED flaş, IR blaster ve IP68 su ve toz sertifikası bulunuyor. Telefonun Meizu 21 Pro ile aynı performansı sunması ve VC sıvı soğutma sistemine sahip olması bekleniyor.
Polestar teknik özellikleri doğrulamamış olsa da, yeni videoyla Meizu 21 Pro'ya ışık yakmış oldu. 16 Nisan lansman tarihiyle birlikte Polestar'ın çok yakında akıllı telefon dünyasına gireceğini söylemek mümkün.
Polestar aslında daha çok Çin pazarına elektrikli otomobil üreten bir marka. Ancak şirket, son zamanlarda Polestar 4 gibi modelleriyle Avrupa'da da kendini göstermek istiyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Polestar, akıllı telefon pazarına giriş yapıyor - Son Dakika
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