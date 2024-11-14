Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor

Geniş Video İzle

Alışverişlerde kredi kartı ve bankamatik kartı ile ödemelerde yeni nesil yazarkasa POS cihazlarının kullanımı yarın itibariyle zorunlu hale olacak. Ancak bankaların çoğu henüz altyapıyı hazırlayamadığı için özellikle turizm sektörünün bu durumdan en çok etkilenecek kesim olduğu ifade ediliyor. Uygulamanın uygulanmasının yıl sonuna ertelenmesi talep ediliyor.

14.11.2024 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı sayısı 2 milyona yaklaşan POS cihazları ile ilgili karar almıştı. O karar yarından itibaren yürürlüğe girecek. Buna göre tüm kartlı ödemelerin sadece yeni nesil yazarkasa POS cihazı ile yapılması zorunlu olacak. Bakanlık, zorunluluğa uymayan bankalar ve işletmelere cezai yaptırım uygulayabilecek.

TURİZMCİLER YENİ UYGULAMADAN EN ÇOK ETKİLENECEK KESİM

Kartlı ödemede yeni dönemin hemen öncesinde yeni nesil yazarkasa POS'lar için bazı bankaların altyapısının henüz hazır olmaması ise en çok turizm sektörünü etkileyecek. Çünkü altyapıların dolar ve euro tahsilatı gerçekleştirmeye uygun olmadığı ifade ediliyor.

BANKALAR YETİŞTİREMEDİ TEHİR TALEP ETTİ

Konuya ilişkin iş dünyasından bakanlığa çağrı geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yeni uygulamanın 31 Aralık tarihine ertelenmesini talep ederken, durumu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilettiklerini belirtti.

TURİZM SEKTÖRÜ DE ERTELEME TALEP ETTİ

Şu anda uygulamadan en çok etkilenecek kesimlerin başında oteller geliyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de herhangi bir mağduriyet oluşmaması adına aynı talebi dile getiriyor.

Teknoloji, Ekonomi, Turizm, Finans, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:18 Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor
08:15 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:50 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik’ten Atatürk için skandal “diktatör“ çıkışı AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal "diktatör" çıkışı
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
15:18 Cem Yılmaz’dan İ’’ffet’in Cemil’i’’ Faruk Peker’e destek Cem Yılmaz'dan İ''ffet'in Cemil'i'' Faruk Peker'e destek
15:11 Savcılık, Galatasaray’ın illegal bahis reklamı için kararını verdi Savcılık, Galatasaray'ın illegal bahis reklamı için kararını verdi
15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
14:53 Çöp konteynerinde bebek bulundu Çöp konteynerinde bebek bulundu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 10:02:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.